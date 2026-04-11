વાતચીતના ટેબલે ભેગા થાય તે પહેલા જ અમેરિકા ઘૂંટણિયે પડી ગયું? ઈરાનને આપી મોટી રાહત
Islamabad Peace Talks: શાંતિ મંત્રણા પહેલા ઈરાનને એક મોટી રાહત મળી છે. અમેરિકાએ તેની એક શરત સ્વીકારી લીધી છે. જેને પગલે હવે અમેરિકા ઈરાનની કતાર અને અન્ય દેશોમાં ફ્રીઝ સંપત્તિ રિલીઝ કરશે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
- આજથી શાંતિ મંત્રણા શરૂ થઈ રહી છે પરંતુ તે પહેલા મોટા સમાચાર આવ્યા છે.
- સૂત્ર પાસેથી માહિતી મળી છે કે અમેરિકાએ ઈરાનની એક માંગણી સ્વીકારી છે.
- ઈરાને તેની અન્ય દેશોમાં જપ્ત સંપત્તિ રિલીઝ કરવાની માંગણી કરી હતી.
પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદમાં હાલ ભારે હલચલ જોવા મળી રહી છે કારણ કે અમેરિકા અને ઈરાનના પ્રતિનિધિઓ હાલ શાંતિ મંત્રણા કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફે તો આ મંત્રણાને એટલી મહત્વની ગણાવી દીધી છે કે તેને મેક ઓર બ્રેક (કરો યા મરો)વાળી સ્થિતિ ગણાવી છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ આ મંત્રણા સ્થાયી યુદ્ધવિરામની દિશામાં છેલ્લી અને સૌથી મોટી તક છે. સમગ્ર મિડલ ઈસ્ટની શાંતિ આ બેઠક પર ટકેલી છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે એક મોટા અપડેટ સામે આવ્યા છે. અમેરિકા ઈરાનને પૈસા પાછા આપવા તૈયાર થઈ ગયું છે.
ન્યૂઝ એજન્સી રોયટર્સે ઈરાની સૂત્રોના હવાલે દાવો કર્યો છે કે અમેરિકા ઈરાનની અન્ય દેશોમાં ફ્રીઝ કરેલી સંપત્તિને રિલીઝ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. આ પૈસા કતાર અને અન્ય વિદેશી બેંકોમાં જમા છે. જેના બદલામાં ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી જહાજોને સુરક્ષિત અવરજવર કરવા દેવાની ખાતરી આપી છે. ઈરાનના આ પગલાંને અમેરિકા ગુડવીલ અને શાંતિવાર્તા પ્રત્યે તેની ગંભીરતા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
કઈ ડિમાન્ડ સ્વીકારી
જો કે આ સૂત્રએ અમેરિકા કેટલી સંપત્તિને રિલીઝ કરવા માટે તૈયાર થયું છે તે ન કહ્યું પંરતુ એક અન્ય ઈરાનીયન સૂત્રએ કહ્યું કે અમેરિકા કતારમાં ઈરાનની જે 6 બિલિયન ડોલરનું ફંડ ફ્રીઝ કરેલું છે તે રિલીઝ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. જો આ વાત સાચી હોય તો અમેરિકાએ ઈરાનની એક મોટી ડિમાન્ડ સ્વીકારી કહી શકાય.
ઈરાને મૂકી હતી શરતો
અત્રે જણાવવાનું કે શાંતિ મંત્રણા શરૂ થઈ તે પહેલા ઈરાને અમેરિકા સમક્ષ 2 ડિમાન્ડ કરી હતી. ઈરાનની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘેર ગાલિબાફે સોશિયલ મીડયા પર કહ્યું હતું કે વાતચીત પહેલા બે શરતો પૂરી થવી જોઈએ. જેમાં પહેલી એ હતી કે લેબનોનમાં ઈઝરાયેલ હુમલા બંધ કરે અને બીજી અમેરિકા તરફથી ફ્રીઝ કરાયેલા ઈરાનના અબજો ડોલરની સંપત્તિને તાબડતોબ રિલીઝ કરે. આ શરતો પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી વાતચીતનો કોઈ અર્થ નથી.
ઈસ્લામાબાદમાં આજથી શાંતિ મંત્રણા
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં શાંતિ મંત્રણા થઈ રહી છે. આ બેઠકમાં અમેરિકાની ટીમનું નેતૃત્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ કરી રહ્યા છે. જ્યારે ઈરાની ટીમની કમાન તેમની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બઘેર ગાલિબાફના હાથમાં છે. બંને ટીમો ઈસ્લામાબાદ પહોંચી ગઈ છે. ઈરાનની ન્યૂઝ એજન્સી મેહરના જણાવ્યાં મુજબ મુખ્ય વાતચીત શરૂ થતા પહેલા અમેરિકા અને ઈરાન બંને ટીમો પાકિસ્તાનના પીએમ શહબાજ શરીફને અલગ અલગ મળશે.
બેઠક સત્તાવાર રીતે ક્યારે શરૂ થશે તેના વિશે કોઈ માહિતી સામે આવી નથી. ઈરાનની ન્યૂઝ એજન્સી તસ્નિમ મુજબ ઈરાની ટીમ બપોરે લગભગ 1 વાગે પીએમ શરીફને મળી હતી. અમેરિકી ચેનલ સીએનએનએ કહ્યું હતું કે આ વાતચીત અનેક દિવસો સુધી ચાલુ રહી શકે છે. પરંતુ તસ્નિમે આ દાવાને ફગાવતા કહ્યું કે યોજના મુજબ આ બેઠક ફક્ત એક દિવસ ચાલે તેવી શક્યતા છે.
પાકિસ્તાનની ભૂમિકા અને તૈયારી
અમેરિકા અને ઈરાનને વાતચીતના ટેબલે લાવવામાં પાકિસ્તાને મોટી ભૂમિકા ભજવી છે. AFPના જણાવ્યાં મુજબ પાકિસ્તાને નેવિગેશન, પરમાણુ મુદ્દાઓ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચામાં મદદ કરવા માટે વિશેષજ્ઞોની એક ખાસ ટીમ બનાવી છે. પાકિસ્તાની પીએમ શહબાજ શરીફે આ વાતચીતની ગંભીરતાને સમજતા તેને ખુબ જ મુશ્કેલ સમય ગણાવ્યો છે. કરો કે મરોની સ્થિતિ ગણાવી છે.
