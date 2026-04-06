ઈરાનના 'સાઉથ પાર્સ' પર ઇઝરાયલનો મોટો હુમલો, અંધકારમાં ડૂબી શકે છે દેશ
Israel Attack on Iran : ગયા મહિને ઇઝરાયલે ઈરાનના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટ સાઉથ પાર્સ પર હુમલો કર્યો હતો, જે બાદ ટ્રમ્પનું એક નિવેદન સામે આવ્યું હતું કે આગામી સમયમાં ઈરાનના એનર્જી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ટાર્ગેટ કરવામાં આવશે નહીં છતાં ઇઝરાયલ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.
Israel Attack on Iran : ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલો તણાવ હવે અત્યંત ખતરનાક તબક્કે પહોંચી ગયો છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે સોમવારે, ઇઝરાયલે ઈરાનના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટ સાઉથ પાર્સ પ્લાન્ટ પર બીજો મોટો હુમલો કર્યો છે.
હકીકતમાં ઇઝરાયલનો આ હુમલો યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માટે એક ઝટકો છે, કારણ કે ટ્રમ્પ ઈરાન સાથે સમાધાન કરવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. વધુમાં ગયા મહિને માર્ચમાં ઇઝરાયલે ઈરાનમાં આ જ ગેસ પ્લાન્ટને નિશાન બનાવ્યો હતો. તે ઘટના બાદ ટ્રમ્પે એક નિવેદન બહાર પાડીને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઈરાનના એનર્જી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ખાસ કરીને સાઉથ પાર્સ પ્લાન્ટ પર હવે હુમલાઓ થશે નહીં.
જોકે, ઇઝરાયલે હવે ફરી એકવાર ઈરાનની સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટને નિશાન બનાવી છે. શું અમેરિકા આ ઇઝરાયલી હુમલાથી અજાણ છે, કે તે કોઈ મોટા ષડયંત્રનો ભાગ છે ?
ઈરાનના અર્થતંત્ર પર ફટકો
સાઉથ પાર્સ ઈરાનનું સૌથી મોટું ગેસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. ઈરાન માટે તે સોનાની ખાણ જેવું છે. ઈરાનનો 70% ગેસ પુરવઠો અહીંથી બને છે. આ પ્લાન્ટ પર હુમલો થવાનો અર્થ એ છે કે ઈરાની ઘરોને અજવાળું આપતી વીજળી, તેના ઔદ્યોગિક કારખાનાઓ અને તેના આવકના મુખ્ય સ્ત્રોત બધું જ જોખમમાં છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઇઝરાયલે ઈરાનના અર્થતંત્ર પર સીધો હુમલો શરૂ કર્યો છે. 'સાઉથ પાર્સ' હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નજીક છે. પરિણામે, હવે હોર્મુઝ શિપિંગ રૂટ પર પણ કટોકટી સર્જાઈ શકે છે.
આ હુમલાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઈરાનની ઉર્જા ઉત્પાદન ક્ષમતાને ક્ષતિગ્રસ્ત કરવાનો અને તેની આર્થિક કરોડરજ્જુ તોડવાનો હોવાનું માનવામાં આવે છે. પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, રિફાઇનરીઓ અને પાઇપલાઇન નેટવર્કને ભારે નુકસાન થયું છે.
દુનિયાભરમાં મોંઘવારી વધવાનો ડર
ઈરાનના ગેસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર હુમલો વૈશ્વિક ગેસના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. વધુમાં સાઉથ પાર્સ ક્ષેત્ર એક મુખ્ય દરિયાઈ વેપાર માર્ગ છે. તેથી જો અહીં યુદ્ધ ફાટી નીકળે છે, તો ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રસોઈ ગેસના ભાવ વધી શકે છે.
ઈઝરાયલે કેમ કર્યો હુમલો ?
આ હુમલા પાછળ ઈઝરાયલનો તર્ક એ છે કે ઈરાન તેના ગેસના વેચાણથી જે આવક મેળવે છે તેનો ઉપયોગ ઈઝરાયલ સામે લડતા જૂથો (જેમ કે હિઝબુલ્લાહ અને હમાસ)ને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે થાય છે. ઈઝરાયલનો ઉદ્દેશ્ય ઈરાનને મળતા ભંડોળને કાપવાનો છે, જેનાથી તે આ યુદ્ધને ચલાવે છે.
