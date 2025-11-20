Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ઇઝરાયલનો ગાઝા પર વધુ એક હુમલો, 25 લોકોના મોત, 70થી વધુ ઘાયલ

ઈઝરાયેલે ફરી એકવાર ગાઝા પર હુમલો કર્યો છે. ગાઝા સિટી અને યુનિસ સિટીમાં 25 લોકો માર્યા ગયા. બંને શહેરોમાં 70થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા. ગઈકાલે પણ ઇઝરાયલે હમાસ કેમ્પ પર મોટો હુમલો કર્યો હતો. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:40 AM IST

Trending Photos

ઇઝરાયલનો ગાઝા પર વધુ એક હુમલો, 25 લોકોના મોત, 70થી વધુ ઘાયલ

ઇઝરાયલ અને ગાઝા વચ્ચેનો સંઘર્ષ શાંત થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. ઇઝરાયલે સતત બીજા દિવસે ગાઝા પર હુમલો કર્યો. ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળોએ બુધવારે ગાઝા શહેર અને ખાન યુનિસ પર હુમલો કર્યો, જેમાં 25 લોકો માર્યા ગયા અને 77 ઘાયલ થયા. મંગળવારે ઇઝરાયલી સેનાએ દક્ષિણ લેબનોનમાં પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થી શિબિર પર હવાઈ હુમલો કર્યો હતો.

મીડિયા અહેવાલ મુજબ, યુદ્ધવિરામ પછી ઇઝરાયલે ગાઝા પર 393 હુમલા કર્યા છે, જેમાં 280 લોકો માર્યા ગયા અને 672 ઘાયલ થયા. ગયા મહિને ઇઝરાયલી સંરક્ષણ દળોએ ગાઝામાં હવાઈ હુમલો કર્યો, જેમાં 9 લોકો માર્યા ગયા. આ હુમલો અમેરિકા દ્વારા યુદ્ધવિરામ લાગુ કર્યા પછી થયો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂએ સેનાને ગાઝા પટ્ટીમાં તાત્કાલિક શક્તિશાળી હુમલો કરવા સૂચના આપી હતી. આ હુમલાઓ તે આદેશનું પાલન કરી રહ્યા છે. ઇઝરાયલે અગાઉ ગાઝા પર હુમલો કરવાના તેના નિર્ણયની અમેરિકાને જાણ કરી હતી. ઇઝરાયલનું કહેવું છે કે હમાસના આતંકવાદીઓએ યલો લાઇનની પૂર્વમાં ઇઝરાયલી દળો પર હુમલો કર્યો હતો, જે ગાઝાના ઇઝરાયલી કબજા હેઠળના ભાગને બાકીના એન્ક્લેવથી અલગ કરે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Israel attacks GazaGaza cityYounisisrael

Trending news