/અમેરિકા સાથેની વાતચીત વચ્ચે ઇઝરાયેલનું મોટું પગલું, રદ કરી તમામ લશ્કરી રજાઓ; શું ઈરાન પર મોટો હુમલો થવાનો છે?

Middle East Tension: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલ તણાવ દરમિયાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી છે. સંભવ છે કે ખૂબ જ જલ્દી કોઈ સારા સમાચાર સામે આવી શકે છે. આ દરમિયાન એક ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. મળતી માહિતી અનુસારા, ઇઝરાયેલના લશ્કરી દળોએ તમામ સૈનિકોની રજાઓ રદ કરી દીધી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ પગલાથી સંકેત મળે છે કે વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુ ઈરાન પર નવા હુમલાની તૈયારી કરી શકે છે. ઇઝરાયેલી ચેનલ 13 મુજબ, આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે ઇઝરાયેલ કથિત રીતે તેહરાન સામે એકતરફી લશ્કરી કાર્યવાહીની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ઇઝરાયેલ આ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યું છે કે અમેરિકા હવે તેની શરતો પર યુદ્ધ ચાલુ રાખવા તૈયાર નથી.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અમેરિકા આ સંઘર્ષમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધી રહ્યું છે. અમેરિકાના જનરલ ડેન કેન 'ઓફ-રેમ્પ' શોધી રહ્યા છે અને તેમનું માનવું છે કે ઈરાનને હરાવવા માટે માત્ર એરપાવર પૂરતી નથી. આ દરમિયાન ઇઝરાયેલ અમેરિકી કૂટનીતિને મડાગાંઠ તરીકે જોઈ રહ્યું છે અને સ્વતંત્ર રીતે કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ આકલન ત્યારે સામે આવ્યું છે જ્યારે ઇઝરાયેલનું માનવું છે કે ઈરાન આ અભિયાનમાં અપેક્ષા કરતાં વધુ સમય સુધી ટકી રહ્યું છે.
રિપોર્ટ્સમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, નેતન્યાહુએ વરિષ્ઠ સરકારી અને ઇસ્લામિક રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) અધિકારીઓ વિરુદ્ધ હુમલાનો આદેશ આપ્યો છે. જો કે, એકતરફી ઇઝરાયેલી ઓપરેશનથી ઇઝરાયેલ પોતે ઈરાનનું મુખ્ય નિશાન બની શકે છે.
IDFએ તમામ રજાઓ કેમ રદ કરી?
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઇઝરાયેલ ડિફેન્સ ફોર્સિસ (IDF)એ સત્તાવાર રીતે તમામ લશ્કરી રજાઓ રદ કરી દીધી છે. આ પગલું એટલા માટે ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે કારણ કે ઇઝરાયેલે 26 ફેબ્રુઆરીએ પણ આવું જ કર્યું હતું. તે પગલું ઈરાનના સુપ્રીમ લીડરના પરિસરમાં નિશાન બનાવતા હુમલાઓથી ઠીક 48 કલાક પહેલા લેવામાં આવ્યું હતું. આ નવા નિર્ણયથી સંભાવના વધી ગઈ છે કે ઇઝરાયેલ વધુ એક મોટા ઓપરેશનની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
ઈરાને હાઈફા અને તેલ અવીવને આપી ધમકી
ઈરાને પહેલેથી જ ચેતવણી આપી છે કે, જો ઇઝરાયેલ તણાવ વધારશે તો તે સીધા હાઈફા રિફાઇનરી અને તેલ અવીવને નિશાન બનાવી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઇઝરાયેલના ઇન્ટરસેપ્ટર સ્ટોક ખૂબ જ ઓછા છે, જેના કારણે નવા હુમલાના બદલાનો સામનો કરવો મુશ્કેલ બની શકે છે. તેહરાને અગાઉ પણ મિસાઈલ હુમલાઓ દરમિયાન ઇઝરાયેલની એર ડિફેન્સને ભેદવાની ક્ષમતા બતાવી છે. આવા સમયમાં એકતરફી હુમલો ઈરાનના જવાબી હુમલાને આમંત્રિત કરી શકે છે, જે ઇઝરાયેલની નબળી એર-ડિફેન્સ ક્ષમતાઓ પર ભારે પડી શકે છે.
ઇઝરાયેલમાં ઓક્ટોબરમાં યોજાશે ચૂંટણી
ઈરાન પર હુમલાના નિર્ણયને નેતન્યાહુ સામે મોજૂદ રાજકીય પરિસ્થિતિઓ સાથે પણ જોડવામાં આવી રહ્યો છે. ઓક્ટોબરમાં ચૂંટણી યોજાવાની છે, આવા સમયમાં નેતન્યાહુને પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવા માટે જીતની જરૂર હોવાનું જણાવાયું છે. ઈરાન પર હુમલો તેમનો અંતિમ વિકલ્પ માનવામાં આવી રહ્યો છે. જો કે, ઈરાને પહેલેથી જ બતાવી દીધું છે કે તે અમેરિકાના હુમલાઓનો સામનો કરી શકે છે અને વધુ મજબૂત બનીને ઉભરી શકે છે. તેથી, અમેરિકાની મદદ વિના એકલા કાર્યવાહી કરનાર ઇઝરાયેલ ઈરાનને હરાવવામાં નિષ્ફળતાનો સામનો કરી શકે છે.
યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે ઈરાનની નવી શરતો
નવા હુમલાના રિપોર્ટ્સ એવા સમયે આવ્યા છે, જ્યારે ઈરાને અમેરિકા સામે નવી શરતો મૂકી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા પર વાતચીત ચાલુ છે, જે દુનિયાના સૌથી વ્યસ્ત ઓઈળ શિપિંગ માર્ગોમાંથી એક છે. ઈરાનના સુપ્રીમ નેશનલ સેક્યુરિટી કાઉન્સિલના સચિવ મોહમ્મદ બાગેર જોલગદરે જણાવ્યું કે, અમેરિકાએ 'પોતાનું વર્તન સુધારવું જોઈએ' અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને ફરીથી ખોલવા માટે ઘણી શરતો મૂકી છે. આમાં અમેરિકાના પ્રતિબંધો હટાવવા અને યુદ્ધમાં થયેલા નુકસાનનું વળતર આપવાનો સમાવેશ થાય છે.