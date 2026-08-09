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અમેરિકા સાથેની વાતચીત વચ્ચે ઇઝરાયેલનું મોટું પગલું, રદ કરી તમામ લશ્કરી રજાઓ; શું ઈરાન પર મોટો હુમલો થવાનો છે?

Middle East Tension: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન ઇઝરાયેલે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. ઇઝરાયેલી લશ્કરી દળોએ તમામ સૈનિકોની રજાઓ રદ કરી દીધી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુ ઈરાન પર નવા મોટા હુમલાની તૈયારી કરી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 09, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:27 PM IST
અમેરિકા સાથેની વાતચીત વચ્ચે ઇઝરાયેલનું મોટું પગલું, રદ કરી તમામ લશ્કરી રજાઓ; શું ઈરાન પર મોટો હુમલો થવાનો છે?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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