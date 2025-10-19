ગાઝામાં ફરી શરૂ થયું યુદ્ધ! ઈઝરાયલે હમાસ પર કર્યો બોમ્બમારો, અમેરિકાના રિપોર્ટ બાદ IDF એક્શનમાં
Israel Hamas War: ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂની ચેતવણીના એેક દિવસ બાદ IDFએ ગાઝામાં એરસ્ટ્રાઈક કરી છે. જે રાફામાં ઇઝરાયલી સેના પર કરવામાં આવેલ હુમલાના જવાબમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે.
Israel Hamas War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગાઝામાં સિઝફાયર કરાવ્યા બાદ ફરી એકવાર ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું છે. આ દરમિયાન ઇઝરાયલી સેનાએ રવિવાર (19 ઓક્ટોબર 2025)ના રોજ ગાઝામાં એરસ્ટ્રાઈક કરી છે. જો કે, હજુ સુધી ઇઝરાયલ દ્વારા આ હુમલા અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કર્યું નથી.
રાફા વિસ્તારમાં IDFએ કર્યો બોમ્બમારો
ઇઝરાયલની ચેનલ 12ના રિપોર્ટ અનુસાર, IDFએ આ હુમલો ગાઝાના રાફા વિસ્તારમાં કર્યો છે. આ હુમલો એવા સમયે કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે અમેરિકાએ હમાસ પર ગાઝા પટ્ટીમાં ફિલિસ્તીની લોકો પર હુમલાની યોજના બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયલના રિપોર્ટ અનુસાર, આ હવાઈ હુમલો ગાઝા પટ્ટીમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા રાફામાં ઇઝરાયલી સેના પર કરવામાં આવેલા હુમલાના જવાબમાં હતો.
IDF અનુસાર, શુક્રવાર (17 ઓક્ટોબર 2025)ના રોજ રાફા વિસ્તારમાં એક ટનલમાંથી ઘણા આતંકવાદીઓ બહાર આવ્યા અને તેમણે ઇઝરાયલી સૈનિકો પર ગોળીબાર શરૂ કર્યો હતો. જો કે, આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
અમેરિકાના રિપોર્ટ બાદ ગાઝામાં એરસ્ટ્રાઈક
અમેરિકાના ગુપ્તચર રિપોર્ટોના હવાલો આપતા આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે, હમાસ ગાઝાના લોકો પર હુમલો કરવાની અને ત્યારબાદ સીઝફાયરનો ભંગ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. ઇઝરાયલના પીએમ નેતન્યાહૂએ શનિવાર (19 ઓક્ટોબર 2025)ના રોજ ચેતવણી આપી કે, ગાઝામાં યુદ્ધ ત્યાં સુધી સમાપ્ત નહીં થાય જ્યાં સુધી હમાસ સંપૂર્ણપણે નિઃશસ્ત્ર ન થાય.
રાફા બોર્ડર ખોલવા અંગે નેતન્યાહૂની ચેતવણી
ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે, રાફા ક્રોસિંગ ફક્ત ત્યારે જ ખોલવામાં આવશે, જ્યારે હમાસ બધા બંધકોને પરત કરે અને કરારની શરતો પૂરી કરે. 10 ઓક્ટોબરના રોજ થયેલા કરાર અનુસાર, હમાસે 20 જીવિત બંધકોને મુક્ત કર્યા હતા અને IDF ગાઝા પરત ફર્યાના 72 કલાકની અંદર 28 મૃત બંધકોના મૃતદેહ સોંપવાના હતા. જો કે, ત્યારથી હમાસે ફક્ત 10 મૃતદેહો પરત કર્યા છે.
