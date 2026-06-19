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'શાંતિ સમજૂતિ' પર સંકટના વાદળ! ઈઝરાયેલે લેબનોન પર કર્યો હુમલો, 16 લોકોના જીવ ગયા

Israel attacks Lebanon: એકબાજુ આખી દુનિયા ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલા એમઓયુ અને તેની અસરો પર નજર જમાવીને બેઠી છે ત્યારે બીજી બીજુ ઈઝરાયેલે લેબનોન પર ફરીથી હુમલો કર્યો છે. જેમાં ઓછામાં ઓછા 16 લોકોના મોત થયા છે. દુનિયાને હવે શાંતિ સમજૂતિ તૂટવાનો ભય પણ સતાવી રહ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 19, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:27 PM IST
'શાંતિ સમજૂતિ' પર સંકટના વાદળ! ઈઝરાયેલે લેબનોન પર કર્યો હુમલો, 16 લોકોના જીવ ગયા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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'શાંતિ સમજૂતિ' પર સંકટના વાદળ! ઈઝરાયેલે લેબનોન પર કર્યો હુમલો, 16 લોકોના જીવ ગયા
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