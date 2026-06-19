'શાંતિ સમજૂતિ' પર સંકટના વાદળ! ઈઝરાયેલે લેબનોન પર કર્યો હુમલો, 16 લોકોના જીવ ગયા

Israel attacks Lebanon: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ભલે શાંતિ સમજૂતિ થઈ હોય અને જાત જાતના બણગા ફૂંકાતા હોય પરંતુ હાલ જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તે પાછી ચિંતા ઉપજાવનારી છે. કારણ કે ઈઝરાયેલે ફરી એકવાર લેબનોન પર હુમલો કર્યો છે. લેબનોનમાં ઈઝરાયેલના હુમલાથી ઓછામાં ઓછા 16 લોકોના જીવ ગયા છે. આ હુમલા બાદ ઈરાને પણ જવાબ આપવાની ચેતવણી ઉચ્ચારી છે. જો ઈરાને આમ કર્યું તો વળી પાછો બે દેશો વચ્ચે તણાવ વધી શકે છે.
હાલમાં જ થયો હતો MoU
ફ્રાન્સમાં યોજાયેલી જી7 સમિટ દરમિયાન ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે મેમોરેન્ડિંગ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પર સહી થઈ. જેમાં લેબનોન સહિત તમામ ફ્રન્ટ પર સૈન્ય ઓપરેશન તરત રોકવાની વાત કરવામાં આવી હતી પરંતુ લેબનોનમાં સતત લડાઈથી આ નવી સાઈન કરાયેલી ડીલ હવે તૂટી શકે છે. ઈઝાયેલ ઈરાનના સપોર્ટવાળા હિજબુલ્લાહ આતંકી ગ્રુપ સામે લડી રહ્યું છે. જો કે સમજૂતિમાં વિસ્તારની એક્તા પાક્કી કરવાની વાત કરાઈ છે પરંતુ ઈઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ પીછેહટ કરવાની ના પાડી દીધી.
ઈરાને આપી ચેતવણી
ઈરાનના મુખ્ય વાતચીત કરનારા અને પાર્લિયામેન્ટ સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘેર ગાલિબફે કહ્યું કે ઈરાન યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા મેમોરેન્ડમ ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગના કોઈ પણ ભંગને સ્વીકારશે નહીં. જ્યારે સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈએ લખ્યું કે જેમ કે તમને ખબર છે કે ઈરાન અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિઓ વચ્ચે એક એમઓયુ પર સાઈન થઈ છે. ઈરાની અધિકારીઓએ શાંતિ માટે ઈમાનદારીથી કામ કર્યું પરંતુ અમેરિકી પક્ષ જ હતો કે જેણે તેના માટે સૌથી વધુ જોર લગાવ્યું.
હોર્મુઝ ખુલ્યું
અત્રે જણાવવાનું કે એમઓયુ સાઈન થયા બાદ અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પરથી નાકાબંધી હટાવી લીધી છે. જેના કારણે હવે ઓઈલ ટેન્કરો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી પસાર થવા લાાગ્યા છે. એક ભારતીય જહાજ એલએનજી જથ્થો લઈને આજે ગુજરાતના દહેજ બંદરે પહોંચ્યું.