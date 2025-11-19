Prev
હમાસ સાથે આર-પારના મુડમાં નેતન્યાહૂ! ઇઝરાયલે હવે આ દેશ પર કરી એરસ્ટ્રાઈક, 13ના મોત

Israel Hamas Conflict: ઇઝરાયલી સૈન્ય (IDF) એ કહ્યું કે તેણે ઈન અલ-હિલવેહ વિસ્તારમાં હમાસના ટ્રેનિંગ સ્કુલને નિશાન બનાવ્યું છે. હમાસે આ દાવાને સંપૂર્ણપણે બનાવટી ગણાવીને પ્રતિક્રિયા આપી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:29 AM IST

Israel Hamas Conflict: દેશના આરોગ્ય મંત્રાલયે પુષ્ટિ આપી કે દક્ષિણ લેબનોનમાં પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થી શિબિર નજીક ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકો માર્યા ગયા હતા. ઇઝરાયલે દાવો કર્યો હતો કે લક્ષ્ય હમાસના સભ્યો હતા, જ્યારે હમાસે આ આરોપોને "જૂઠાણા અને બનાવટી" ગણાવીને ફગાવી દીધા હતા.

ઇઝરાયલનો દાવો છે: "હમાસ તાલીમ શિબિરને નિશાન બનાવ્યું"

ઇઝરાયલી સૈન્ય (IDF) એ કહ્યું કે તેણે ઈન અલ-હિલવેહ વિસ્તારમાં હમાસના "તાલીમ સંકુલ" ને નિશાન બનાવ્યું. તેમના મતે, આ સ્થળનો ઉપયોગ ઇઝરાયલ પર હુમલાઓની યોજના બનાવવા અને અમલમાં મૂકવા માટે થઈ રહ્યો હતો. હમાસે જવાબ આપતા કહ્યું કે દાવો સંપૂર્ણપણે બનાવટી છે અને પેલેસ્ટિનિયન શિબિરોમાં તેમનો કોઈ લશ્કરી જગ્યા નથી.

ઘાયલોની સારવાર ચાલુ છે, શિબિરમાં અરાજકતા

લેબનીઝ આરોગ્ય મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો કે મૃતકો ઉપરાંત ઓછામાં ઓછા ચાર લોકો ઘાયલ થયા છે. સોશિયલ મીડિયા પરના વીડિયોમાં એઈન અલ-હિલ્વે કેમ્પની સાંકડી શેરીઓમાંથી એમ્બ્યુલન્સ ઝડપથી દોડી રહી હતી, જેમાં આ વિસ્તારમાંથી ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળતા હતા. અહેવાલો દર્શાવે છે કે હુમલો એક મસ્જિદની બહાર થયો હતો, જ્યાં સામાન્ય રીતે રાત્રે ભીડ હોય છે.

હમાસે શું આરોપ લગાવ્યો?

હમાસે હુમલાની નિંદા કરતા કહ્યું કે ઇઝરાયલી લક્ષ્ય ખરેખર એક ખુલ્લું રમતનું મેદાન હતું, લશ્કરી જગ્યા નહીં. IDF એ કહ્યું કે તેણે હુમલા પહેલા નાગરિક જાનહાનિ અટકાવવા માટે "ચોકસાઇવાળા શસ્ત્રો, હવાઈ દેખરેખ અને વધારાની ગુપ્ત માહિતી"નો ઉપયોગ કર્યો હતો.

ઇઝરાયલ-હમાસ-હિઝબુલ્લાહ સંઘર્ષ 2023થી વધુ તીવ્ર બન્યો

7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ, હમાસે ગાઝાથી દક્ષિણ ઇઝરાયલ પર હુમલો શરૂ કર્યો, જેમાં 1,200 લોકો માર્યા ગયા અને 251 લોકોને બંધક બનાવ્યા. ગાઝાના હમાસ સંચાલિત આરોગ્ય મંત્રાલય અનુસાર, ઇઝરાયલી બદલો લેવાના પરિણામે ગાઝામાં અત્યાર સુધીમાં 69,169 પેલેસ્ટિનિયનોના મોત થયા છે. 

હમાસના હુમલાના બીજા દિવસે, લેબનોન સ્થિત, ઈરાન સમર્થિત સંગઠન હિઝબુલ્લાહે ઇઝરાયલ પર રોકેટ છોડ્યા. આનાથી 13 મહિના સુધી ચાલેલા સંઘર્ષની શરૂઆત થઈ, જે ઓક્ટોબર 2024માં ભારે ઇઝરાયલી બોમ્બમારા અને જમીન કાર્યવાહી સાથે વધુ તીવ્ર બન્યો.

લેબનોનમાં ભારે જાનહાનિ

લેબનીઝ અધિકારીઓ કહે છે કે આ સંઘર્ષમાં આશરે 4,000 લોકો માર્યા ગયા છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે, અને 1.2 મિલિયનથી વધુ લોકોને તેમના ઘર છોડવાની ફરજ પડી છે. ઇઝરાયલનો દાવો છે કે આ હુમલાઓમાં તેના 80 સૈનિકો અને 47 નાગરિકો માર્યા ગયા હતા.

 

Israel-Hamas ConflictHamasisraelLebanonPalestineHezbollahGujarati Newsbenjamin netanyahuઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષહમાસઇઝરાયલલેબનોનપેલેસ્ટાઇનહિઝબુલ્લાહગુજરાતી સમાચારબેન્જામિન નેતન્યાહૂ

