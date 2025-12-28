ઈઝરાયેલના એક નિર્ણયથી હચમચી ઉઠી દુનિયા! શું કબૂલ થઈ ગઈ મુસ્લિમ દેશોની પ્રાર્થના? UNએ બોલાવી ઈમરજન્સી બેઠક
Israel recognizes Somaliland: ઈઝરાયેલ દ્વારા સોમાલીલેન્ડને માન્યતા આપવાના નિર્ણય પર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC) ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવી રહ્યું છે. જેનો સોમાલિયા સહિત અનેક દેશોએ સખત વિરોધ નોંધાવ્યો છે. આ પગલાથી 'હોર્ન ઓફ આફ્રિકા'માં શાંતિ અને પ્રાદેશિક સંતુલન પર અસર પડવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
Israel recognizes Somaliland: સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ ઈઝરાયેલ દ્વારા સોમાલીલેન્ડને ઔપચારિક રીતે માન્યતા આપવાના નિર્ણય પર ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવી રહ્યું છે. આ બેઠક આગામી સોમવારે યોજાશે. ઈઝરાયેલના આ પગલાથી આંતરરાષ્ટ્રીય રાજનીતિમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ખાસ કરીને સોમાલિયા, આફ્રિકન દેશો અને આરબ જગતે આનો ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. આ નિર્ણય એવા સમય લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે થોડા દિવસોમાં સોમાલિયા સંયુક્ત સુરક્ષા પરિષદનું વારાફરતી પ્રમુખપદ સંભાળવા જઈ રહ્યું છે, જેનાથી વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો છે.
રાજદ્વારી પહોંચ વધારવાની નીતિ
ઈઝરાયેલે શુક્રવારે જાહેરાત કરી કે, તેઓ સોમાલીલેન્ડને માન્યતા આપે છે. આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના કોઈ સભ્ય દેશે સોમાલીલેન્ડને સત્તાવાર રીતે માન્યતા આપી હોય. ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ જણાવ્યું કે, આ નિર્ણય આ ક્ષેત્રમાં ઈઝરાયેલની રાજદ્વારી પેહોંચ વધારવાની નીતિના ભાગરૂપે લેવામાં આવ્યો છે અને તે 'અબ્રાહમ કરાર'ની ભાવનાને અનુરૂપ છે. જો કે, આ નિવેદન બાદ ઘણા દેશોએ તેને આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોની વિરુદ્ધ ગણાવ્યું છે.
શાંતિ અને સ્થિરતા માટે જરૂરી
યુરોપિયન યુનિયને સુરક્ષા પરિષદમાં ઈઝરાયેલના નિર્ણયની ટીકા કરતા સોમાલિયાની એકતા અને સાર્વભૌમત્વ પ્રત્યે પોતાનું સમર્થન જાહેર કર્યું છે. યુરોપિયન યુનિયને સ્પષ્ટ કર્યું કે, સોમાલિયાની પ્રાદેશિક અખંડિતતાનું સન્માન કરવું સમગ્ર 'હોર્ન ઓફ આફ્રિકા' ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા માટે જરૂરી છે. સાથે જ તેમણે સોમાલીલેન્ડ અને સોમાલિયાની ફેડરલ સરકાર વચ્ચે વાતચીત દ્વારા ઉકેલ લાવવા અપીલ કરી છે.
આ નિર્ણયની ઘણા દેશોએ કરી નિંદા
ઈઝરાયેલના આ નિર્ણયની ઈજિપ્ત, તુર્કી, ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ (GCC), સાઉદી અરેબિયા સ્થિત ઇસ્લામિક સહકાર સંગઠન (OIC) અને અન્ય ઘણા દેશોએ નિંદા કરી છે. અમેરિકાએ પણ આ નિર્ણયથી અંતર જાળવતા સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેઓ સોમાલિયાની પ્રાદેશિક અખંડિતતાને જ માન્યતા આપે છે, જેમાં સોમાલીલેન્ડનો પણ સમાવેશ થાય છે. અમેરિકી વિદેશ વિભાગે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, વોશિંગ્ટન તેની જૂની નીતિ પર અટલ છે.
સોમાલીલેન્ડને 1991માં પોતાને સ્વતંત્ર જાહેર કર્યું હતું
સોમાલિયાએ આ પગલાને તેના સાર્વભૌમત્વ પર સીધો હુમલો ગણાવ્યો છે. સોમાલિયાના વિદેશ રાજ્ય મંત્રી અલી ઓમરે કહ્યું કે, સરકાર આ નિર્ણયને ક્યારેય સ્વીકારશે નહીં અને તમામ રાજદ્વારી માર્ગો દ્વારા તેનો વિરોધ કરશે. તેમણે ઈઝરાયેલને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું પાલન કરવા અને આ નિર્ણય પાછો ખેંચવા વિનંતી કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સોમાલીલેન્ડે 1991માં પોતાને સ્વતંત્ર જાહેર કર્યું હતું, પરંતુ અત્યાર સુધી તેને આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા મળી નથી.
