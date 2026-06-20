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ઇઝરાયેલનું સિક્રેટ વૉર ફંડ: જાણો કોણ છે અસલી કિંગમેકર!, નેતન્યાહુની યુદ્ધની ભઠ્ઠીમાં કોણ નાખી રહ્યું છે પેટ્રોલ?

Israel Secret War Fund: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધમાં અમેરિકા હાંફી ગયું છે અને અબજો ડોલરોના ફટકા બાદ ટ્રમ્પે હસતા મોંઢે પણ ઈરાન સાથે સમજૂતી કરી લીધી છે. આમ છતાં ઈઝરાયેલ મચક આપી રહ્યું નથી. છેલ્લા 3 વર્ષથી યુદ્ધ લડી રહેલું ઈઝરાયેલ આર્થિક રીતે ખુવાર કેમ થઈ રહ્યું નથી. કોઈ પણ દેશને યુદ્ધનો ખર્ચ પોસાય તેમ નથી આમ છતાં ઈઝરાયેલ કેમ હાર માની રહ્યું નથી એની પાછળ એક કોર્પોરેટ ગૃહનો મોટો હાથ છે જે સતત ઈઝરાયેલને ફંડીગ કરી રહ્યું છે જુઓ કોણ છે આ કોર્પોરેટ ગૃહ અને કઈ રીતે કરી રહ્યું છે મદદ.... 

Written ByViral Raval
Published: Jun 20, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:40 PM IST
ઇઝરાયેલનું સિક્રેટ વૉર ફંડ: જાણો કોણ છે અસલી કિંગમેકર!, નેતન્યાહુની યુદ્ધની ભઠ્ઠીમાં કોણ નાખી રહ્યું છે પેટ્રોલ?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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