/ઇઝરાયેલનું સિક્રેટ વૉર ફંડ: જાણો કોણ છે અસલી કિંગમેકર!, નેતન્યાહુની યુદ્ધની ભઠ્ઠીમાં કોણ નાખી રહ્યું છે પેટ્રોલ?

તમે સારી રીતે જાણો છો કે કોઈ પણ દેશને યુદ્ધ પરવડે નહીં કારણ કે દેશ યુદ્ધમાં ઉતરે તો એક દાયકો પાછળ જતો રહે પણ ઈઝરાયેલ છેલ્લા 3 વર્ષથી સતત યુદ્ધ લડી રહ્યું છે અને તેની ઈકોનોમી પણ મજબૂત બનતી જાય છે. ઇઝરાયેલનું સિક્રેટ વૉર ફંડ શું છે અને યુદ્ધમાં કોણ છે કિંગમેકર એ પણ જાણવું જરૂરી છે. ગાઝા, લેબનોન અને ઈરાન સામેના લાંબા લશ્કરી અભિયાનો માટે ઇઝરાયેલ સરકારને અબજો ડોલરની જરૂર હતી. આ ફંડ મેળવવા માટે ઇઝરાયેલે રેકોર્ડ સ્તરે સરકારી બોન્ડ્સ બહાર પાડીને વિદેશી રોકાણકારો પાસેથી ડોલર લીધા છે. એમસ્ટર્ડમ સ્થિત રિસર્ચ ફર્મના ડેટા અનુસાર, ઇઝરાયેલને યુદ્ધ માટે આર્થિક ઓક્સિજન આપનારો કોઈ દેશ નહીં, પરંતુ જર્મનીની વીમા અને નાણાકીય સેવા કંપની 'એલિયાન્ઝ' (Allianz) અને તેની અમેરિકન પેટા કંપની PIMCO (પેસિફિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની) નું ગ્રુપ છે.
સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ સુધીના ડેટા અનુસાર, આ એલિયાન્ઝ-PIMCO ગ્રુપ પાસે ઇઝરાયેલ સરકારના આશરે ૨.૬૭ અબજ ડોલરના બોન્ડ્સ હતા. આ આંકડો એટલો મોટો છે કે દુનિયાભરના તમામ વિદેશી રોકાણકારોના કુલ હિસ્સામાંથી એકલું ૫૧.૮% રોકાણ માત્ર આ એક જ ગ્રુપનું હતું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, દુનિયાભરના તમામ વિદેશી રોકાણકારોનું ફંડ ભેગું કરીએ, તો પણ તેના કરતા વધુ એકલી આ જર્મન-અમેરિકન કંપનીએ આપ્યું હતું. ઈઝરાયેલની યુદ્ધની ભઠ્ઠી પર પેટ્રોલ છાંટવાનું કામ કરી રહી છે આ કંપનીઓ.
ઇઝરાયેલ વૉર ફંડિંગ : આંકડા પર તુલના કરીએ તો....
નેતન્યાહુના 'વૉર ગેમ' પાછળનું ગણિત
કેમ ડરી રહ્યાં નથી નેતન્યાહું...
સામાન્ય રીતે આટલા લાંબા યુદ્ધમાં દેશ આર્થિક રીતે તૂટી જાય છે, પરંતુ આ ખાનગી ફંડિંગના જોરે જ બેન્જામિન નેતન્યાહુ આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ કે આઈસીજે (ICJ) ની સુનાવણીની પરવા કર્યા વિના ગાઝા અને લેબનોનમાં લશ્કરી ઓપરેશન ચાલુ રાખી શક્યા છે.
શસ્ત્ર કંપનીઓમાં પણ હિસ્સો
Allianz ગ્રુપ માત્ર બોન્ડ્સ જ નહીં, પરંતુ ઇઝરાયેલની સૌથી મોટી ડિફેન્સ કંપની Elbit Systemsઅને ઇઝરાયેલી સેનાને ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય કરતી કંપનીઓમાં પણ કરોડો ડોલરનું રોકાણ અને ઇન્સ્યોરન્સ સપોર્ટ ધરાવે છે.
માનવાધિકાર સંસ્થાઓનો આક્રોશ
UNના અહેવાલો અને માનવાધિકાર સંગઠનો હવે ખુલ્લેઆમ આ કોર્પોરેટ ગૃહોની ટીકા કરી રહ્યા છે, કારણ કે પશ્ચિમી દેશોના આ પ્રાઇવેટ ફંડ્સે આડકતરી રીતે યુદ્ધની ભઠ્ઠીને સળગતી રાખી છે.
હાલમાં જર્મની અને અન્ય પશ્ચિમી દેશોમાં Allianz વિરુદ્ધ મોટું કેમ્પેઈન ચાલી રહ્યું છે, જેમાં લોકો અને સંસ્થાઓને આ કંપનીનો બહિષ્કાર (Boycott) કરવા અને તેની પોલીસીઓ રદ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી કંપની પર ફંડ પાછું ખેંચવાનું આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ વધારી શકાય. PIMCO એ આ રોકાણ પાછળનો તર્ક આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેમણે આ બોન્ડ્સ ઇઝરાયેલના મજબૂત ક્રેડિટ રેટિંગ અને આર્થિક પાયને જોઈને ખરીદ્યા છે.
યુદ્ધ છતાં ઈઝરાયેલની ઈકોનોમી મજબૂત કેમ?