મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધમાં અમેરિકાથી અલગ થયું ઇઝરાયલ ? ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ નેતન્યાહૂની મોટી જાહેરાત
US Iran War : ઈરાન, ઇઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચેનો સંઘર્ષ હવે નિર્ણાયક તબક્કાની નજીક પહોંચી રહ્યો છે. એક તરફ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ આ યુદ્ધમાંથી ખસી જવા માટે તૈયાર છે, ભલે કોઈ ડીલ થાય કે ન થાય. બીજી તરફ નેતન્યાહૂએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ઇઝરાયલ જ્યાં સુધી ઈરાનના આતંકી શાસનને ખતમ ના કરે ત્યાં સુધી તેના હુમલા ચાલુ રાખશે. ત્યારે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે શું ઇઝરાયલ આ યુદ્ધમાં એકલું પડી રહ્યું છે ?
- ઈરાન સામેના યુદ્ધમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલનું વલણ અલગ
- ટ્રમ્પ પીછેહઠ કરવા તૈયાર છે, તો ઈરાને આક્રમકતા બતાવી છે
- 28 ફેબ્રુઆરીએ ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઇરાન પર સંયુક્ત હુમલો કર્યો હતો
Trending Photos
US Iran War : ઈરાન સામે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલના વલણ હવે અલગ થઈ રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. એક તરફ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે યુદ્ધ બેથી ત્રણ અઠવાડિયામાં સમાપ્ત થઈ શકે છે. તેના થોડા સમય પછી ઇઝરાયલ તરફથી એક નિવેદન આવ્યું છે. ઇઝરાયલે જાહેરાત કરી કે તે ઇરાનમાં તેની લશ્કરી કાર્યવાહી ચાલુ રાખશે. આ નિવેદન પછી અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના મંતવ્યોમાં તફાવત સ્પષ્ટ દેખાય છે.
28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઇરાન પર સંયુક્ત હુમલો કર્યો. આજની તારીખમાં ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતા ખામેની સહિત અનેક ઉચ્ચ કક્ષાના નેતાઓ અને લશ્કરી અધિકારીઓ માર્યા ગયા છે. આ યુદ્ધ હવે એક નવો વળાંક લેતું દેખાય છે. એક તરફ અમેરિકા બિનશરતી યુદ્ધના અંતની વાત કરી રહ્યું છે. આ માટે ટ્રમ્પે અનેક વખતે વિવિધ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા ઇરાનને મેસેજ પહોંચાડ્યા છે. તાજેતરમાં ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધ બે થી ત્રણ અઠવાડિયામાં સમાપ્ત થઈ જશે.
ટ્રમ્પની નિવેદન બાદ ઇઝરાયલે એક આશ્ચર્યજનક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. ઇઝરાયલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે ઇરાનની અંદર તેની લશ્કરી કાર્યવાહી ચાલુ રાખશે. આ નિવેદનથી અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચેની પરસ્પર સમજણ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. હવે એવું લાગે છે કે, આ સંઘર્ષના સંદર્ભમાં ઇઝરાયલ તેના સાથી અમેરિકાથી અલગ થઈ રહ્યું છે.
શું ઈઝરાયેલ એકલું પડી રહ્યું છે ?
આ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે અલગ થવાની નથી, પરંતુ તેના સંકેતો ચોક્કસપણે ઉભરી રહ્યા છે. આ સંઘર્ષમાંથી અમેરિકાનું પીછેહઠ ઇઝરાયલ માટે એક મોટો ફટકો છે. ગલ્ફ રાષ્ટ્રોનો ટેકો ફક્ત વાણી-વર્તન સુધી મર્યાદિત રહે છે, જ્યારે યુરોપિયન દેશો પહેલાથી જ યુદ્ધનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિઓમાં જો અમેરિકા લશ્કરી રીતે પીછેહઠ કરે છે, તો ઇઝરાયલને સંપૂર્ણપણે પોતાની રીતે લડવાની ફરજ પડી શકે છે.
અમેરિકાની મજબૂરી
અમેરિકા અને ઇઝરાયલની વ્યૂહરચના વચ્ચેના તફાવતો તેમના સંબંધિત સંજોગો અને પ્રાથમિકતાઓને કારણે છે. અમેરિકા પર સ્થાનિક રાજકારણ અને ચૂંટણી ચક્રનું સતત દબાણ રહે છે, જેના કારણે તે કોઈપણ લાંબા સંઘર્ષમાં સીધા ફસાઈ ન જાય તે માટે પ્રયાસ કરે છે. વધુમાં લાંબા સમય સુધી લશ્કરી સંઘર્ષથી આર્થિક બોજ વધે છે. વૈશ્વિક મંચ પર પણ અમેરિકા તેની આંતરરાષ્ટ્રીય છબી પર નજર રાખે છે, કારણ કે કાયમી યુદ્ધ તેના નેતૃત્વની સ્થિતિને નબળી પાડવાનું જોખમ વધારે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે