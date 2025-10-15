'હવે બહુ થયું ગયું અપમાન...' હમાસને ધરતી પરથી ભૂંસી નાખીશું, ઈઝરાયલની ખુલ્લી ધમકી
Israel Hamas War: ઇઝરાયલી મંત્રીએ હમાસને ધમકી આપતા કહ્યું કે, હવે બહુ થઈ ગયું અપમાન. સેંકડો ટ્રકો માટે દરવાજા ખોલ્યાના થોડીવારમાં જ હમાસ તેમની જાણીતી પદ્ધતિઓ પર પાછું ફર્યું છે, જૂઠું બોલવું, છેતરવું અને પરિવારો અને વ્યક્તિઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવો.
Israel Hamas War: ઇઝરાયલે ઉમ્મીદ વ્યક્ત કરી છે કે, હમાસ બાકીના બંધકોને પણ તેમને પરત સોંપશે. અમેરિકાની મધ્યસ્થતાવાળી યોજના હેઠળ હમાસે સોમવારે તમામ 20 જીવિત બંધકોને ઇઝરાયલને સોંપ્યા હતા, પરંતુ અત્યાર સુધીમાં 28 મૃત બંધકોમાંથી ફક્ત સાત જ પાછા ફર્યા છે. તેમાંથી એકનો મૃતદેહ બંધક સાથે મેચ થઈ રહ્યો નથી, જ્યારબાદ ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે ફરી તણાવ વધ્યો. ઇઝરાયલના નેશનલ સિક્યોરિટી મિનિસ્ટર ઇતમાર બેન ગ્વીરે હમાસને ધમકી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે, હમાસને ધરતી પરથી ભૂંસી નાખવામાં આવશે.
હવે બહુ થયું ગયું અપમાન
તેમણે કહ્યું કે, બહુ થયું ગયું અપમાન. સેંકડો ટ્રકો માટે દરવાજા ખોલ્યાના થોડીવારમાં જ હમાસ તેમની જાણીતી પદ્ધતિઓ પર પાછું ફર્યું છે, જૂઠું બોલવું, છેતરવું અને પરિવારો અને વ્યક્તિઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવો. નાઝી આતંકવાદ ફક્ત તાકાતને સમજે છે, અને તેની સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવાનો એકમાત્ર રસ્તો તેને ધરતી પરથી ભૂંસી નાખવાનો છે.
હમાસે 20 જીવિત બંધકોને કર્યા મુક્ત
ઇઝરાયલી પ્રવક્તાએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે, "હમાસે... મધ્યસ્થીઓને આપેલા પોતાના વચનો પૂરા કરવા અને આ કરારના લાગુ કરવાના ભાગ રૂપે આપણા બધા બંધકોને પરત કરવાની જરૂરત છે." આ પહેલા ઈઝરાયલી સેનાએ બુધવારે શરૂઆતમાં કહ્યું કે, સીઝફાયર ડીલ હેઠળ પાછલા દિવસે હમાસે જે મૃતદેહો સોંપ્યા હતા, તેમાંથી એક ગાઝામાં બંધક બનાવવામાં આવેલા કોઈ બંધકનો નથી. હમાસે સીઝફાયર પર દબાણ ઓછું કરવા માટે મંગળવારે ચાર મૃતદેહો સોંપ્યા હતા, આ પહેલા સોમવારે ચાર મૃતદેહો સોંપ્યા હતા. જ્યારે 20 જીવિત બંધકોને પણ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કુલ મળીને ઇઝરાયલ 28 મૃત બંધકોના મૃતદેહો પરત કરવાની રાહ જોઈ રહ્યું છે.
ઈઝરાયલે લગભગ 2,000 પેલેસ્ટિનિયન કેદીઓને ક્યા મુક્ત
ઈઝરાયલે લગભગ 2,000 પેલેસ્ટિનિયન કેદીઓ અને અટકાયતીઓને મુક્ત કર્યા છે અને આ ડીલના ભાગ રૂપે પેલેસ્ટિનિયનોના મૃતદેહો પણ સોંપી રહ્યા છે, આ પગલાની ગાઝાના ઘણા પરિવારો રાહ જોઈ રહ્યા હતા. જેમના સંબંધીઓ યુદ્ધ દરમિયાન ગુમ થઈ ગયા હતા. સેનાએ કહ્યું કે "નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફોરેન્સિક મેડિસિનમાં તપાસ પછી, હમાસ દ્વારા ઇઝરાયલને સોંપવામાં આવેલ ચોથો મૃતદેહ કોઈપણ બંધકો સાથે મેચ થતો નથી." તે કોનો મૃતદેહ હતો, તે અંગે તાત્કાલિક કોઈ માહિતી મળી નથી.
ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ બુધવારે અગાઉ માંગ કરી હતી કે, હમાસ બંધકોના મૃતદેહો પરત કરવા અંગે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા મધ્યસ્થી કરાયેલા સીઝફાયર ડીલમાં જણાવવામાં આવેલ શરતોનું પાલન કરે.
