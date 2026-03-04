US-Israel Attacks Iran LIVE: મહાયુદ્ધ : 1100 મોત, 11 દેશો લપેટામાં અને ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર; જાણો યુદ્ધની 12 વિસ્ફોટક અપડેટ્સ!
Iran War News LIVE: ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચેનો આ જંગ કેટલો લાંબો ચાલશે એ કહેવું વહેલું છે ભલે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા થોડા દિવસોમાં યુદ્ધ સમાપ્તીના દાવા કરી રહ્યા હોય પણ ઈરાન ઘૂંટણીયે પડે તેવી સ્થિતિ નથી. ઈરાને આજે પણ હુમલા કર્યા છે. આ યુદ્ધમાં અત્યારસુધી 1100થી વધારે લોકોના મોત થયા છે. ઈરાનમાં 2000 હુમલાઓ થવા છતાં ઈરાન ચૂપ નથી. જાણી લો છેલ્લા 24 કલાકમાં આ યુદ્ધમાં શું શું થયું...અમે અહીં તમને 12 અપડેટ આપી છે.
- ઈઝરાયેલી વાયુસેનાએ ઈરાનની સામે ઓપરેશન ઓફ ધ ડિકેડ જાહેર કર્યું
- શ્રીલંકામાં સબમરિન હુમલામાં ઈરાનના જહાજની જળસમાધી, એકનું મોત 38 ઈજાગ્રસ્ત
- સાઉદીની અરામકો ઓઈલ કંપની પર ઈરાનનો આજે ફરી હુમલો
Iran Israel War News LIVE: ઈઝરાયેલી વાયુસેનાએ ઈરાનની સામે ઓપરેશન ઓફ ધ ડિકેડ જાહેર કરી દીધું છે. IDFએ 10માં તબક્કામાં ભયંકર બોમ્બમારો કર્યો છે. આ હુમલાઓમાં રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના મુખ્યાલય, મિસાઈલ લોન્ચ પેડસ અને લોજિસ્ટ્કિ સેન્ટરને કાટમાળમાં ફેરવી દીધા છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે ઈરાનની વાયુસેના અને નૌ સેનાને લગભગ નોકઆઉટ કરી દીધી છે. અમેરિકન સેનાએ અત્યારસુધીમાં 17 જહાજો અને 2000 સેન્ય ઠેકાણાઓ તબાહ કરી દીધા છે. અમે અહીં તમને છેલ્લી 24 કલાકમાં થયેલી અપડેટ જણાવી રહ્યાં છે. જાણી લો આ યુદ્ધમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં શું શું ઘટનાઓ ઘટી છે.
1. Israel Iran War Live Updates : શ્રીલંકામાં સબમરિન હુમલામાં ઈરાનના જહાજની જળસમાધી
1. ન્યૂઝ એજન્સી રોયટર્સે શ્રીલંકન નેવી અને ડિફેન્સ મિન્સ્ટરની સૂત્રોના અહેવાલથી જણાવ્યું છે કે આજે શ્રીલંકા તટ પાસે ઈરાનના જહાજ પર એક સબમરિને હુમલો કર્યો છે. આ હુમલામાં 78 લોકોના મોત થયા છે તો 101 લોકો હજુ પણ ગાયબ છે. આ હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ થયું નથી કે આ હુમલો કોને કર્યો પણ ઈરાની જહાજ પાણીમાં ડૂબી ગયું છે. આમ શ્રીલંકન દરિયાકિનારે લાંગરેલા જહાજ પર હુમલાથી ઈરાનમાં પણ હડકંપ મચી ગયો છે. શ્રીલંકન નેવી કહે છે કે અમે 32 ઈજાગ્રસ્ત લોકોને બચાવ્યા છે જેમની સારવાર ચાલી રહી છે. રોયટર્સનો રિપોર્ટ માનીએ તો શ્રીલંકન નેવીના એક સૂત્રએ નામ ન છાપવાની શરતે જણાવ્યું છે કે 79 લોકોને રેસ્ક્યું કરીને હોસ્પિટલ લવાયા છે. જેમાંથી એકનું મોત થયું છે.
#UPDATE | A Sri Lankan navy spokesman said that 32 people injured in the incident had been rescued by Sri Lankan navy and were under treatment in hospital: Reuters
— ANI (@ANI) March 4, 2026
2. Israel Iran War Live Updates:સાઉદીની અરામકો ઓઈલ કંપની પર ફરી હુમલો
સાઉદી અરેબિયાની અરામકો ઓઇલ કંપનીની રાસ તનુરા રિફાઇનરી પર બીજો ડ્રોન હુમલો થયો છે. બે દિવસ પહેલા આ રિફાઇનરી પર પણ ઇરાની ડ્રોન દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં રાસ તનુરા રિફાનરીમાં મોટું નુક્સાન થતાં તેમાં ઓપરેશન બંધ કરી દેવાયા હતા. ફરી વાર ડ્રોન હુમલાને પગલે સાઉદીમાં તણાવ વધ્યો છે. ફ્રાંસે તો સાઉદીમાં પોતાના બેઝની રક્ષા કરવા માટે રાફેલ જેટને તૈનાત કરી દીધા છે.
3. Israel Iran War Live Updates: યુદ્ધમાં અમેરિકાના મોટા દાવાઓ છે.
આ યુદ્ધમાં અમેરિકા મોટા દાવાઓ કરી રહ્યું છે. અમેરિકાએ દાવો કર્યો છે કે ઈરાનના 17 જહાજો તબાહ કરી દેવામાં આવ્યા, જેમાં એક સબમરીન પણ સામેલ છે. આ ઓપરેશનમાં 50,000થી વધુ અમેરિકી સૈનિકો સામેલ છે. લગભગ 200 ફાઈટર જેટ, બે એરક્રાફ્ટ કેરિયર અને બોમ્બ ફેંકનારા વિમાનો સામેલ છે. ઈરાનના એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ, મિસાઈલો અને ડ્રોનને ભારે નુકસાન થયું છે. અમેરિકાએ આ યુદ્ધને એપિક ફ્યુરી નામ આપ્યું છે. અમેરિકાએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ઈરાને વાતચીતની ઓફર કરી છે પણ હવે આ સમય જતો રહ્યો છે. ઈરાને વળતા હુમલામાં 11 દેશોને નિશાન બનાવ્યા હતા. ઈરાન હજુ પણ ધમકી આપી રહ્યું છે કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના સહયોગીઓને એ છોડશે નહીં.
4. Israel Iran War Live Updates:ઈરાન ઈઝરાયેલ જંગમાં ગુજરાતી બાદ રાજસ્થાની વ્યક્તિનું મોત
ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધમાં વધુ એક ભારતીયનું મોત થયું છે. ઈરાની મિસાઈલોએ 1 માર્ચના રોજ ઓમાનમાં એક ઓઈલ ટેન્કરને ટાર્ગેટ કર્યું હતું. જેમાં મિસાઈલ હુમલામાં રાજસ્થાનના ડેગાનાના ખીવતાનના રહેવાસી દિલીપનું મોત થયું છે. રિપોર્ટ અનુસાર એમને છેલ્લે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ એમના પરિવાર સાથે છેલ્લી વાતચીત કરી હતી. આ હુમલામાં એક ગુજરાતીનું પણ મોત થયું છે. ખારવા સમાજના અને દીવમાં મૂળ વતન ધરાવતા એક વ્યક્તિ પણ આ જ જહાજ પર હતો.
5. Israel Iran War:લેબનોનના ખિયામમાં ઘૂસ્યા ઈઝરાયેલના સૈનિકો
રિપોર્ટસ અનુસાર ઈઝરાયેલી સૈનિકો લેબનોન અને ઈઝરાયેલની સીમાથી લગભગ 6 કિલોમીટર દૂર દક્ષિણી શહેર ખિયામમાં ઘૂસ્યા છે. આ વિસ્તારમાં સતત ગોળીબાર થઈ રહ્યો છે. સરકારી મીડિયા અનુસાર ખિયામ શહેરમાં સતત તોપોથી ગોળા ફેંકાઈ રહયા છે. ઈઝરાયેલના દુશ્મનો હવે શહેરમાં ઘૂસ્યા છે. તમને ખબર જ હશે કે ઈરાનના સુપ્રીમ લિડર ખોમેનેઈના મોત બાદ લેબનોનમાં રહેતા હિઝબુલ્લાએ ઈરાન પર મિસાઈલ હુમલો કર્યો હતો. જેના વળતા પ્રહાર સ્વરૂપે ઈઝરાયેલની સેના લેબનોનમાં ઘૂસીને હુમલાઓ કરી રહી છે.
ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધનો આજે પાંચમો દિવસ, ઓપરેશનમાં 50 હજારથી વધુ સૈનિકો અને 200 ફાઈટર જેટ સામેલ#Israeliranwar #iranisraelwar2 #israeliranwarupdates #middleeastwar #MiddleEastConflict #MiddleEastCrisis #MiddleEastTensions #viralvideos #trendingvideos #viralreels #trendingreels pic.twitter.com/auDTdgKwEp
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) March 4, 2026
6. Iran-Israel Live: રશિયાએ ઈરાનને એલર્ટ કર્યું
રશિયાએ ઈરાનના શહેર બુશહર પરમાણુ સિસ્ટમ પર મંડરાતા ખતરાને લઈને દુનિયાનું ધ્યાન દોર્યું છે. રશિયાના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવકતાએ જણાવ્યું છે કે, બુશહર સ્ટેશન ખતરામાં છે. આ શહેરની આસપાસ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા દ્વારા હુમલા કરાઈ રહ્યાં છે. રશિયાએ આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણું એજન્સી પાસેથી માગ કરી છે કે તેઓ આ મામલામાં તુરંત હસ્તક્ષેપ કરેઅને રેડિયોલોજિકલ જોખમોનું નિષ્પક્ષ મૂલ્યાંકન કરે. પ્રવક્તાના જણાવ્યા અુસાર ઈરાન સામે આ હુમલાઓ માત્ર શાંતિ જ ભંગ કરી નથી પણ ઈરાનમાં IAEAના સહયોગ હેઠળ ચાલતી ગતિવિધીઓમાં પણ ગંભીર અડચણો ઉભી કરી છે.
7. ઈરાને ઈઝરાયેલ પર છોડી નવી 40 મિસાઈલોની
ઈરાનની સરકારી ટેલીવિઝને કહ્યું છે કે યુદ્ધમાં પાંચમા દિવસે ઈરાનની પેરામિલિટ્રી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે મિડલ ઈસ્ટમાં યુએસ મિલિટરી સાતએ જોડાયેલા ટાર્ગેટ પર 40 મિસાઈલો છોડી છે. ન્યૂઝ એજન્સી એસોસિયેટેડ પ્રેસે આ રિપોર્ટ કર્યો છે. ઈરાને દાવો કર્યો છએ કે મિસાઈલોને ઈરાકમેં એરબિલ, કુવૈતમાં 2 મિલિટરી બેસ અને આ એરિયામાં એક યુએસ વોરશિપને નિશાન બનાવી છે.
8. Iran Conflict LIVE: ઈરાનની IRGCએ દાવો કર્યો છએ કે હિંદ મહાસાગરમાં યુએસનું જંગી જહાજ નિશાન બન્યું
ઈરાનની ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોપ્સએ દાવો કર્યો છે કે હિંદ મહાસાગરમાં એક અમેરીકી ડિસ્ટ્રોયર પર હુમલો કરાયો છે. જે ઈરાનની સીમાથી સેંકડો કિલોમીટર દૂર છે. ઈરાનની પ્રેસ ટીવીએ બુધવારે આ જાણકારી આપી હતી. IRGCએ આને જબરદસ્ત હુમલો કહ્યો છે. ઈરાનની સીમાથી આ જહાજ 600 કિલોમીટર દૂર હતું. ફોર્સે કહ્યું કે ઈરાને હુમલો કર્યો ત્યારે ડિસ્ટ્રોયર યુએસ ટેન્કરમાંથી પેટ્રોલ ભરી રહ્યું હતું.
IRGCએ કહ્યું તે આ જંગી જહાજને ટાર્ગેટ કરવા માટે ગદર 380 અને તલાઈહ મિસાઈલોનો ઉપયોગ કરાયો છે. ગદર એ એક મીડિયમ રેન્જની બેલેસ્ટિક મિસાઈલ છે. જેની રેન્જ 2000 કિલોમીટરની છે. જેને સટીક અને તેજ હુમલાઓ માટે ડિઝાઈન કરાઈ છે.
9. Khamenei Last Rites: સુપર્દે ખાક થઈ જશે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખોમેનેઈ
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના સટીક હુમલામાં મોતને ભેટેલા ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈની અંતિન વિદાયની ઈરાન સરકારે તૈયારીઓ કરી લીધી છે. 86 વર્ષના ખામેનેઈએ 36 વર્ષ સુધી ઈરાન પર પોતાનું રાજ ચલાવ્યું છે. ખામેનેઈ માટે ઈરાનમાં હંમેશાં 2 વિચારધારા ચાલી છે. કેટલાક લોકો એમને ધાર્મિક ગુરૂ તરીકે સમ્નામ આપતા હતા તો બીજી તરફ રૂઢિવાદી એપ્રોચ અને મહિલાઓ પ્રત્યે ભેદભાવને કારણે એક વર્ગ એમનાથી નારાજ હતો. કહેવાય છે કે આ કાર્યક્રમ 3 દિવસ ચાલશે અને આજે રાતે 10 વાગ્યાથી આની શરૂઆત થશે. જોકે, નવા સમાચાર એ પણ છે કે ખામેનેઈનો રાજકીય અંતિમ સંસ્કાર ટાળી દેવાયો છે. ઈરાને અધૂરી તૈયારીને કારણે આ કાર્યક્રમને સ્થગિત કરી દીધો હોવાના અહેવાલો છે.
10. Israel Attack Lebanon LIVE: બૈરૂતમાં ઈઝરાયેલની નવી એરસ્ટ્રાઈક વીડિયો થયો વાયરલ
ઈઝરાયેલી વાયુસેનાએ છેલ્લા 24 કલાકમાં બેરૂતમાં હિઝબુલ્લાહના કેટલાક ઠેકાણાઓ પર હુમલાઓ કર્યા છે. ઈઝરાયેલના જણાવ્યા અનુસાર આ એક ભૂમિગત હથિયારોનો ભંડાર અને સંગઠનના મુખ્યાલયને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય જે ઠેકાણા પર હુમલાઓ થયા છે. જે હિઝબુલ્લાહની ખૂફિયા ગતિવીધીઓના પ્રચાર માટે ઉપયોગમાં લેવાતું હતું. ઈઝરાયેલે કહયું આ જગ્યા પરથી ઈઝરાયેલની સેના અને લોકો પર હુમલાઓ કરવાના આયોજનો થતા હતા. સેનાએ કહ્યું હુમલા પહેલાં નાગરિકોને ચેતવણી જાહેર કરાઈ હતી બાદમાં સટીક હથિયારથી હુમલો કર્યો હતો.
חיל-האוויר תקף במהלך היממה האחרונה בביירות והשלים גל תקיפות נוסף נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה.
הותקפו מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי ומפקדות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה.
בנוסף, הותקף אתר ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתית טרור לביצוע פעולות טרור ואיסוף מודיעין וכן שימש את… pic.twitter.com/kYzruIR97c
— Israeli Air Force (@IAFsite) March 4, 2026
11. Iran Israel War News Live Updates : કુવૈતમાં પડી એક બેલેસ્ટિક મિસાઈલ, ઈરાન અટકી રહ્યું નથી
ઈરાન પર થઈ રહેલા હુમલાઓ વચ્ચે ઈરાને વતા પ્રહારના ભાગરૂપે મિસાઈલ અને ડ્રોનથી હુમલા કરી રહ્યું છે. આજદીન સુધી 11 દેશો ઝપેટમાં આવી ચૂકયા છે. કતરના રક્ષામંત્રાલયે પુષ્ટી કરી છે કે ઈરાને એમના દેશ પર 2 બેલેસ્ટિક મિસાઈલો છોડી છે. જેમાંથી એક મિસાઈલને ઈન્ટરસેપ્ટ કરી દેવાઈ છે પણ બીજી મિસાઈલ એ અલ ઉદૈદ એરબેઝ પર ત્રાટકી છે. આ ક્ષેત્રમાં અમેરિકાનું સૌથી મોટુ સૈન્ય ઠેકાણું છે. ટ્રમ્પે ખાડીમાંથી પસાર થતા જહાજો માટે સરકારી વીમો અને અમેરિકન નૌ સેના દ્વારા એસ્કોર્ટનો આદેશ કર્યો છે જેનાથી તેલનો સપ્લાય પ્રભાવિત ના થાય..
12.Middle East Crisis : ઈરાનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે એક મોટી રાજનીતિક હલચલ પણ સામે આવી ચે. આયતપલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મોત બાદ એમના દીકરા મોજતબા ખામેનેઈને ઈરાનનો સુપ્રીમ લીડર જાહેર કરી દેવાયો છે. અહેવાલો અનુસાર એસેમ્બલી ઓફ એક્સપર્ટસની વોટિંગમાં મોજતબાને 54 વોટ મળ્યા છે. આ સત્તા પરિવર્તન વચ્ચે ઈઝરાયેલે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જો નવું નેતૃત્વ પણ ઈઝરાયેલને સાફ કરી દેવાની નીતિ પર આગળ વધ્યું તો એમને પણ મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવશે. ઈરાનના યુદ્ધમાં અત્યારસુધી 1100થી વધારે લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે.
