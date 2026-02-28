ઇઝરાયલ vs ઇરાન: સૈન્ય તાકાતમાં કોણ ભારે? જાણો બન્ને દેશોના શક્તિશાળી હથિયારો વિશે
Israel-Iran War: ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ સંયુક્ત રીતે ઇરાન પર હુમલો કર્યો છે, જ્યારબાદ સમગ્ર ક્ષેત્રમાં પરિસ્થિતિ ઝડપથી બદલાઈ ગઈ. ઇઝરાયલે તેને પ્રી-એમ્પ્ટિવ સ્ટ્રાઈક ગણાવી અને કહ્યું કે, હુમલાના ખતરાને રોકવા માટે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
- સૈનિકોમાં ઇરાન આગળ પણ ટેકનોલોજીમાં ઇઝરાયલનો દબદબો
- ઇરાન પાસે 6 લાખ એક્ટિવ સૈનિકો છે, જ્યારે ઇઝરાયલ પાસે 1.70 લાખની એક્ટિવ આર્મી
- ઇરાન પાસે 500થી વધુ વિમાનો હોવા છતાં ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ તે ઇઝરાયલ કરતા ઘણા જૂના
Israel-Iran War: મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી એકવાર તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ બની ગયું છે. આજે શનિવારે ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ સંયુક્ત રીતે ઇરાનની રાજધાની તેહરાન પર હુમલો કર્યો. જ્યારબાદ સમગ્ર ક્ષેત્રમાં પરિસ્થિતિ ઝડપથી બદલાઈ ગઈ. ઇઝરાયલે તેને પ્રી-એમ્પ્ટિવ સ્ટ્રાઈક ગણાવી અને કહ્યું કે, સંભવિત હુમલાના ખતરાને રોકવા માટે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જ્યારે બીજી તરફ ઇરાને જવાબી કાર્યવાહીની આશંકા પણ વ્યક્ત કરી છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેહરાન, ઇસ્ફહાન, કોમ અને ખોર્મમાબાદ સહિત અનેક શહેરો પર ઇઝરાયલ દ્વારા મિસાઇલ અને એર સ્ટ્રાઈક કરવામાં આવી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાન પર કરવામાં આવેલા અચાનક હુમલામાં અમેરિકા પણ સામેલ હતું.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના ઘરને પણ નિશાન બનાવીને નાશ કરવામાં આવ્યું છે. જો કે, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈ તેહરાનમાં નથી અને તેમને સુરક્ષિત સ્થાન પર લઈ જવામાં આવ્યા છે. આ હુમલાથી ફરી એકવાર પ્રશ્ન ઉભા થઈ રહ્યા છે કે, જો ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચેનો આ સંઘર્ષ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે તો લશ્કરી તાકાતની દ્રષ્ટિએ કોણ કોના પર ભારે પડી શકે છે.
ઈરાન-ઈઝરાયલ વચ્ચે સૈનિકોની સંખ્યામાં કોણ આગળ?
જો આપણે ઈરાન અને ઈઝરાયલ વિશે વાત કરીએ, તો સક્રિય સૈનિકોની સંખ્યામાં ઈરાન આગળ જોવા મળી રહ્યું છે. ઈરાન પાસે લગભગ 600,000 એક્ટિવ લશ્કરી દળો અને લગભગ 350,000 રિઝર્વ સૈનિકો છે. જ્યારે બીજી તરફ ઈઝરાયલ પાસે લગભગ 170,000 એક્ટિવ સૈનિકો છે. જો કે, ઈઝરાયલ પાસે 450,000ની પ્રશિક્ષિત રિઝર્વ ફોર્સ છે, જેને જરૂર પડવા પર તાત્કાલિક તૈનાત કરી શકાય છે. જ્યારે સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ ઈરાન ભલે આગળ જોવા મળી રહ્યું છે, પરંતુ ટ્રેનિંગ, ટેકનોલોજી અને ઓપરેશન એક્સપીરિયન્સમાં ઈઝરાયલને બેસ્ટ માનવામાં આવે છે.
એર પાવર પર કોની પકડ મજબૂત?
જ્યારે વાયુસેનાની વાત કરવામાં આવે તો, ઇઝરાયલ પાસે 600થી વધુ આધુનિક ફાઇટર એરક્રાફ્ટ છે, જેમાં F-35 જેવા સ્ટેલ્થ જેટ સામેલ છે. આ જેટ રડારથી બચવામાં સક્ષમ છે અને એડવાન્સ હથિયારોથી સજ્જ છે. બીજી તરફ ઇરાન પાસે 500થી વધુ એરક્રાફ્ટ છે, પરંતુ ઈરાનના ઘણા જેટ જૂના મોડેલના છે. ઇરાન પરના પ્રતિબંધોને કારણે અપગ્રેડ અને મેન્ટેનન્સમાં પણ મુશ્કેલનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં એર પાવરમાં ઇઝરાયલ ઇરાન કરતાં ઘણું શક્તિશાળી અને મજબૂત છે.
જો કે, ઇરાનની સૌથી મોટી તાકાત તેની બેલિસ્ટિક અને ક્રુઝ મિસાઇલો માનવામાં આવે છે. તેની પાસે હજારોની સંખ્યામાં અલગ-અલગ રેન્જની મિસાઇલો છે, જે ઇઝરાયલ માટે પ્રાદેશિક સ્તર પર સૌથી મોટો ખતરો બની શકે છે. આ તરફ ઇઝરાયલ પાસે મિસાઈલોની સંખ્યા ઓછી હોવા છતાં મિસાઇલ ટેકનોલોજી ખૂબ જ એડવાન્સ છે, જેમાં કેટલીક મિસાઇલો લાંબા અંતરના પ્રહારો કરવા સક્ષમ છે.
ઈરાન અને ઈઝરાયલના રક્ષા બજેટમાં મોટો તફાવત.
જો આપણે બન્ને દેશોના રક્ષા બજેટ પર વાત કરીએ, તો ઈઝરાયલ દર વર્ષે પોતાના રક્ષા બજેટ પર ઈરાન કરતા અનેક ગણો વધુ ખર્ચ કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓના આંકડા અનુસાર, ઈઝરાયલે 2024માં રક્ષા પર આશરે 46.5 અબજ ડોલરનો ખર્ચ કર્યો હતો. સાથે જ ઈઝરાયલને અમેરિકા તરફથી લશ્કરી સહાય પણ મળે છે. બીજી બાજુ ઈરાનનું બજેટ મર્યાદિત છે અને તે મિસાઈલ અને ડ્રોન ટેકનોલોજી જેવી ઓછી કિંમતની વ્યૂહરચના પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
ઈઝરાયલની મલ્ટી-લેયર એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને તેની સૌથી મોટી શક્તિઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે. આયર્ન ડોમ જેવી સિસ્ટમો હવામાં ટૂંકા અંતરની મિસાઈલોને તોડી પાડવા માટે જાણીતી છે. આ ઉપરાંત તેની પાસે મધ્યમ અને લાંબા અંતરની ઇન્ટરસેપ્ટર ક્ષમતાઓ છે. ઈરાન પાસે સ્થાનિક અને રશિયન ટેકનોલોજી પર આધારિત એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ પણ છે, પરંતુ તે તકનીકી રીતે ઇઝરાયલ કરતા કમજોર માનવામાં આવે છે.
