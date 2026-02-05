Prev
સૂર્યના 'રૌદ્ર રૂપ'થી ભારત પર ખતરો, ISROનું ગંભીર રેડિયો બ્લેકઆઉટનું એલર્ટ; જાણો શું છે કારણ

Solar Storm Alert: સૂર્યંમાં મોટી હલચલ થઈ રહી છે. સતત 27 સૌર તોફાન આવ્યા છે, જેના કારણે નાસાથી લઈને ઈસરોની ચિંતા વધી ગઈ છે. ઈસરોએ ગંભીર બ્લેકઆઉટની ચેતવણી જાહેર કરી છે. જાણો શું હોય છે સૌર ફ્લેયર્સ?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:39 PM IST

સૂર્યના ‘રૌદ્ર રૂપ’થી ભારત પર ખતરો, ISROનું ગંભીર રેડિયો બ્લેકઆઉટનું એલર્ટ; જાણો શું છે કારણ

Solar Storm Alert: સૂર્યની અંદર હાલમાં ભારે હલચલ મચી છે, જેના કારણે વૈજ્ઞાનિકો ચિંતિત છે. આનું કારણ સૌર તોફાન છે, જેના કારણે સતત સૌર ફ્લેયર્સ રિલીઝ થઈ રહી છે, જે ધરતી સુધી પહોંચી રહી છે. 1 ફેબ્રુઆરીથી સૂર્ય સતત પાવરફુલ સૌર ફ્લેયર્સ છોડી રહ્યો છે. ISROથી લઈ NASAએ આ અંગે ચેતવણી જાહેર કરી છે અને કહ્યું છે કે, ભારત સહિત સમગ્ર દુનિયાભરમાં રેડિયો બ્લેકઆઉટ અથવા પાવર ગ્રીડ ફેલ થવાની સંભાવના છે. સૂર્ય ફ્લેયર્સ સૂર્યની અંદર થનારા વિસ્ફોટોને કારણે થાય છે અને આ સૌર ફ્લેયર્સ ચુંબકીય ગુણોથી ભરપૂર હોય છે, આને સૌર તોફાન પણ કહેવામાં આવે છે.

શું હોય છે સૌર તોફાન?
વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે, 5 ફેબ્રુઆરીએ ધરતી પર ભૂ-ચુંબકીય ગતિવિધી વધી શકે છે અને તેના કારણે સામાન્ય વિસ્તારોમાં પણ નોર્ધન લાઇટ્સ એટલે કે ઓરોરા જોવા મળી શકે છે. સૂર્ય પર આવનારા સૌર તોફાનો જ્યારે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં અથડાય છે ત્યારે હલચલ પેદા કરે છે. આ પ્રકારના સૌર ફ્લેયર્સથી મોટી માત્રામાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન ઉત્સર્જિત કરે છે, જે લગભગ તરત જ પૃથ્વી સુધી પહોંચી જાય છે. આના કારણે ભારતના ISRO સહિત દુનિયાભરની અંતરિક્ષ એજન્સીઓએ ચેતવણીઓ જાહેર કરી છે.

ISROએ જાહેર કર્યું એલર્ટ 
ISRO સંભવિત રેડિયો બ્લેકઆઉટ માટે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. નોંધનીય છે કે, તીવ્ર સૌર તોફાન, જ્યારે પૃથ્વીની નજીક આવે છે, ત્યારે તે ઉપગ્રહોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, ટેલિવિઝન સિગ્નલોને વિક્ષેપિત કરી શકે છે અને રડાર તથા પાવર ગ્રીડને અસર કરી શકે છે. NASAના સ્પેસ એલર્ટે પુષ્ટિ કરી છે કે, તીવ્ર ફ્લેયર્સ 1 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ હતી. NASAએ પોતાના લેટેસ્ટ એલર્ટમાં કહ્યું કે, સૂર્યએ એક મજબૂત ફ્લેયર છોડી હતી, જે 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે 7:13 વાગ્યે (યુએસ સમય) ટોચ પર પહોંચી હતી.

ISROના અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે, 50થી વધુ કાર્યરત ભારતીય ઉપગ્રહો પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. કારણ કે વધતી સૌર ગતિવિધિથી સંદેશાવ્યવહાર, નેવિગેશન અને ઉપગ્રહ પેલોડ્સને વિક્ષેપિત થવાનો ખતરો છે. ISROએ જણાવ્યું છે કે, "રેડિયો બ્લેકઆઉટ થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. ISROના બધા ઉપગ્રહો પર ખૂબ નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તેના કારણે સંદેશાવ્યવહાર વિક્ષેપ થવાની કોઈપણ સ્થિતિમાં તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામા આવશે."

સૂર્યએ કેમ ધારણ કર્યું રૌદ્ર રૂપ?
સૂર્યમાં વર્તમાન અશાંતિની શરૂઆત ચુંબકીય રીતે જટિલ સૂર્યસ્પોટ્સના સમૂહ, જેનાથી સક્રિય વિસ્તાર 14366ના નામથી ઓળખાઈ છે કે અચાનક તીવ્ર થવાને કારણે થયો હતો. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં આ વિસ્તારોમાં વારંવાર વિસ્ફોટો થયા છે, જેના કારણે ચાર અત્યંત શક્તિશાળી સૌર ફ્લેયર્સ ઉત્પન્ન થઈ, જેમાં એક X8.1 મેગ્નિટ્યુડ ફ્લેરનો સમાવેશ થાય છે - જે 2026માં અત્યાર સુધીનો સૌથી શક્તિશાળી છે. તેમણે સમજાવ્યું કે, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનોએ મિશન કંટ્રોલ સેન્ટરોને પહેલાથી જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને કોઈપણ વિક્ષેપની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપવા માટે આકસ્મિક યોજનાઓ તૈયાર છે.

ભારતનું આદિત્ય-L1 છે સંપૂર્ણપણે એક્ટિવ
ભારતનું પ્રથમ સમર્પિત સૌર વેધશાળા, આદિત્ય-L1, હવે આ સક્રિય તોફાનનું નિરીક્ષણ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. પૃથ્વીથી લગભગ 1.5 મિલિયન કિલોમીટર દૂર, પૃથ્વી-સૂર્ય L1 લેગ્રેન્જ બિંદુ પર સ્થિત, આદિત્ય-L1 ભારતને સૌર વિસ્ફોટોના પ્રભાવને આપણા ગ્રહ સુધી પહોંચે તે પહેલાં તેની અસરોનું સીધું અવલોકન પૂરું પાડે છે. આદિત્ય-L1 માંથી પ્રાપ્ત ડેટા વૈજ્ઞાનિકોને વાસ્તવિક સમયમાં સૌર કિરણોત્સર્ગ, ચુંબકીય ક્ષેત્રો અને ઊર્જાસભર કણોને માપવામાં મદદ કરી રહ્યો છે, જેનાથી ISRO સમયસર ચેતવણીઓ જાહેર કરી શકે છે અને મહત્વપૂર્ણ અંતરિક્ષ માળખાને સુરક્ષિત કરી શકે છે.

