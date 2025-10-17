ધરતી તરફ આવી રહી છે સૌથી મોટી આફત! NASAની ચેતવણી, સૂર્ય પર ગમે ત્યારે થઈ શકે મોટો ધડાકો
Sun Coronal Mass Ejection: સૂરજ પર જો વિસ્ફોટ થાય અને ધરતી તરફ હોય તો સેટેલાઈટનું કામ, રેડિયો સંચાર અને વીજળી ગ્રિડ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
સૂર્યની સપાટી પર એક ખુબ મોટો અને વિચિત્ર રીતે સનસ્પોટ જોવા મળી રહ્યો છે. જેણે વૈજ્ઞાનિકોને ભારે ચિંતામાં મૂકી દીધા છે અને આ સનસ્પોટ ખતરનાક હોવાનું કહેવાય છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે આવનારા દિવસોમાં તે શક્તિશાળી સૌર જ્વાળાઓ પેદા કરી શકે છે. AR4246 નામનો આ સનસ્પોટ ઝડપથી વધીને સૌર ચક્ર 25નો સૌથી મોટો ધબ્બો બની ગયો છે. નાસાની Solar Dynamics Observatory ના જણાવ્યાં મુજબ આ સ્પોટની ચુંબકીય સંરચના ખુબ અવ્યવસ્થિત છે જે મોટાભાગે સૌરધબ્બાઓની સામાન્ય સંરચનાથી અનેકગણી ગૂંચવાયેલી છે.
સનસ્પોટ એટલે શું?
સૌર ધબ્બા કે સનસ્પોટ એ સૂર્યની સપાટી પર એક અંધારું અને ઠંડા વિસ્તાર જેવું હોય છે. આ ધબ્બો મોટાભાગે સૌર જ્વાળાઓ કે કોરોનલ માસ ઈજેક્શન જેવી સૌર ગડબડીઓના સંકેત આપે છે. આ ગડબડી ધરતીના સેટેલાઈટ્સ અને સંચાર સિસ્ટમને પ્રભાવિત કરી શકે છે. જે દેખાવામાં નાનું હોય છે પરંતુ તેની અસર શક્તિશાળી હોય છે.
સૂર્ય પર શું થઈ રહ્યું છે?
જ્યારે વિપરિત ધ્રુવોવાળા ચુંબકીય વિસ્તારો નજીક આવે છે ત્યારે તેઓ પરસ્પર ટકરાઈને ફરીથી જોડાઈ શકે છે. આ ઘટનાને ચુંબકીય પુર્નસંયોજન(Magnetic Reconnection) કહે છે જેનાથી સૌર જ્વાળાઓ અને કોરોનલ દ્રવ્યમાન નિષ્કાસન(Coronal Mass Ejection) તરીકે ભારે પ્રમાણમાં ઉર્જા નીકળે છે. જો આવી જ્વાળાઓ ધરતી તરફ આવે તો ત્યાંના સેટેલાઈટ રેડિયો સંચાર અને વીજળીની ગ્રિડને ખરાબ કરી શકે છે.
કેટલું ખતરનાક હોઈ શકે?
અંતરિક્ષ હવામાનનું અનુમાન લગાવતા વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે જો Magnetic Reconnection થાય તો તે X-Class Flare પેદા થઈ શકે છે. જે સૌર જ્વાળાઓની રીતે સૌથી ખતરનાક છે. આ વિસ્ફોટ એટલા ઝડપી રેડિએશન છોડી શકે છે કે તે અંતરિક્ષ યાત્રીઓ અને ખુબ ઊંચી ઉડાણો માટે જોખમ પેદા કરી શકે છે.
આ અભ્યાસથી શું જાણકારી મળી?
ખગોળશાસ્ત્રીઓ હવે AR4246 ના વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે કારણ કે તે સૂર્યને દેખાડનારા ભાગ પર ઘૂમી રહ્યા છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે આવનારા વિસ્ફોટોમાં Aurora Borealis/Australis પેદા થઈ શકે છે. પરંતુ આ ઘટનાઓ ધરતીની ટેક્નિકલ સિસ્ટમોમાં અસ્થાયી ખરાબી પણ પેદા કરી શકે છે. આ એ વાતનો પુરાવો છે કે 15 કરોડ કિમી દૂર હોવા છતાં આપણો સૂર્ય ધ્યાન ખેંચે છે.
