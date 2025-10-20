Prev
યુદ્ધને ખતમ કરવાનો યોગ્ય સમય... રશિયા-યુક્રેન વોર પર યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીનું મોટું નિવેદન

Russia Ukraine War: યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ રશિયા સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધને ખતમ કરવા માટે 'યોગ્ય સમય'ની વાત કહી છે અને સહયોગી દેશોને મોસ્કો પર રાજદ્વારી દબાણ વધારવાની અપીલ કરી છે. આ વાત તેમણે ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ સાથે વાત કર્યા બાદ કહી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:53 PM IST

Russia Ukraine War: રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલુ છે. અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સંઘર્ષનો અંત લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે રશિયા સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધને ખતમ કરવા માટે 'યોગ્ય સમય'ની વાત કહી છે અને સાથી દેશોને મોસ્કો પર રાજદ્વારી દબાણ વધારવાની અપીલ કરી છે. સોમવારે X પર એક પોસ્ટ શેર કરતા ઝેલેન્સકીએ કહ્યું કે, તેમણે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે હાલના ઘટનાક્રમો અને શાંતિ સ્થાપિત કરવા ઉદ્દેશ્યથી થઈ રહેલ રાજદ્વારી પ્રયાસો પર ચર્ચા કરી.

યુદ્ધને ખતમ કરવાનો યોગ્ય સમય આવી ગયો છે
પોતાની પોસ્ટમાં ઝેલેન્સકીએ લખ્યું કે, મેં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે વાત કરી. હવે યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાની દિશામાં યોગ્ય સમય આવી ગયો છે. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે, દરેક તકનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવામાં આવે અને રશિયા પર યોગ્ય દબાણ લગાવવામાં આવે." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, યુદ્ધ શરૂ કરનાર પક્ષ પર દબાણ જ સમાપ્ત કરવાની ચાવી છે. ઇમેન્યુઅલ અને મેં તમામ વર્તમાન રાજદ્વારી પાસાઓ અને ભાગીદારો સાથેના તાજેતરના સંપર્કો પર વિચાર-વિમર્શ કર્યા છે. હું તેમના સમર્થન માટે આભારી છું. અમે નજીકના ભવિષ્યમાં મુલાકાત કરવા પર સંમત થયા છીએ.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે થયેલ મુલાકાત બાદ ઝેલેન્સકીનું મોટું નિવેદન
આ નિવેદન ગયા શુક્રવારે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે થયેલી મીટિંગ પછી આવ્યું છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, ઝેલેન્સકી સાથેની તેમની ચર્ચામાં તેમણે બન્ને પક્ષોને યુદ્ધવિરામનીં માંગ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, મારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોના જીવ બચાવવા અને દરરોજ થઈ રહેલા હજારો મૃત્યુને રોકવાનો છે.

ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી સાથે મુલાકાત કરી અને તેમની વાતચીત ખૂબ જ સકારાત્મક અને મૈત્રીપૂર્ણ રહી. તેમણે યુદ્ધને તાત્કાલિક બંધ કરવું જોઈએ. તમે યુદ્ધરેખાઓ અનુસાર આગળ વધવું જોઈએ, ભલે તે ગમે ત્યાં હોય. નહીં તો, તે ખૂબ જ જટિલ બની જશે. તમે તેને ક્યારેય સમજી શકશો નહીં. યુદ્ધની રેખાઓ પર રહો અને બન્ને પક્ષો તેમના ઘરે પાછા ફરો, પરિવારો પાસે પાછા ફરો અને હત્યાઓ બંધ થઈ શકે છે, બસ આટલું જ પર્યાપ્ત છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Russia Ukraine warUkrainian President Volodymyr Zelenskydonald trumpરશિયા યુક્રેન યુદ્ધવોલોડીમીર ઝેલેન્સકી

