જૈશ-એ-મોહમ્મદના ચીફ મસૂદ અઝહરની ભારતને ગીદડ ધમકી, નવા ઓડિયોમાં ખુલાસો

Masood Azhar Audio: મસૂદ અઝહરના સામે આવેલા ઓડિયો દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, એક હજારથી વધુ આત્મઘાતી હુમલાખોરો તૈયાર છે અને અઝહર પર ભારતમાં ઘૂસણખોરીની પરવાનગી આપવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. અઝહરનું કહેવું છે કે, સાચી સંખ્યા જાણીને દુનિયાભરનું મીડિયા ચોંકી જશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 11, 2026, 04:32 PM IST

Masood Azhar Audio: પ્રતિબંધિત આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદના ચીફ મસૂદ અઝહરનો એક ઓડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં તે કહેતો સંભળાય છે કે, તેની પાસે હજારો સુસાઈડ બોમ્બર છે, જે કોઈપણ સમયે હુમલો કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. મસૂદ અઝહરના આ ઓડિયોની વાતો જણાવી રહી છે કે, જૈશ-એ-મોહમ્મદની ગેંગ હજુ પણ કોઈ ખતરનાક તૈયારીમાં લાગેલી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, જૈશ-એ-મોહમ્મદના ચીફ મસૂદ અઝહર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલ આતંકવાદી છે. તે પાકિસ્તાનમાં રહીને ભારત વિરોધી ઘટનાઓનું કાવતરું ઘડતો રહ્યો છે.

એક હજારથી વધુ આત્મઘાતી હુમલાખોરો તૈયાર: મસૂદ અઝહર
મસૂદ અઝહરના સામે આવેલા ઓડિયો દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, એક હજારથી વધુ આત્મઘાતી હુમલાખોરો તૈયાર છે અને અઝહર પર ભારતમાં ઘૂસણખોરીની પરવાનગી આપવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. અઝહરનું કહેવું છે કે, સાચી સંખ્યા જાણીને દુનિયાભરનું મીડિયા ચોંકી જશે અને હોબાળો મચી જશે. તેનું કહેવું છે કે, આ હુમલાખોરો હુમલો કરવા અને પોતાના હેતુ માટે શહાદત મેળવવા માટે ખૂબ જ પ્રેરિત છે.

મસૂદ અઝહરના શબ્દોમાં લખીએ તો- "આ (આત્મઘાતી હુમલાખોરો) એક નથી, બે નથી, 100 નથી, આ 1000 પણ નથી, જો હું સાચી સંખ્યા જણાવી દઉં, તો કાલે દુનિયાના મીડિયામાં હોબાળો મચી જશે...."

ઓપરેશન સિંદૂરમાં જૈશના ઠેકાણાઓ પર થયો હતો મોટો હુમલો
જાણવા મળ્યું છે કે, પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ ભારત દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા 'ઓપરેશન સિંદૂર'માં જૈશ-એ-મોહમ્મદના ઠેકાણાઓને પણ મોટું નુકસાન થયું હતું. મસૂદ અઝહરના ઘણા નજીકના સંબંધીઓ સહિત અનેક આતંકીઓના પણ આ ઓપરેશનમાં મોત થયા હતા. સુરક્ષા નિષ્ણાતોનું માનીએ તો આવા ઓડિયો મેસેજ ત્યારે જાહેર કરવામાં આવે છે જ્યારે સંગઠન દબાણમાં હોય. મસૂદ અઝહરના વાયરલ ઓડિયોને તેની બોખલાહટ પણ માનવામાં આવી રહી છે.

મસૂદ અઝહરના નવા ઓડિયોથી મચી સનસની
હાલમાં આ તપાસનો વિષય છે કે, મસૂદ અઝહરનું સંગઠન શું કરી રહ્યું છે? તેની પાસે સાચા અર્થમાં કેટલા સુસાઈડ બોમ્બર છે? અને આ લોકોનો પ્લાન શું છે? જો કે, આ બધુ દેશની સુરક્ષામાં લાગેલા ઉચ્ચ કમાન્ડે નક્કી કરવાનું છે. હાલમાં મસૂદ અઝહરના ઓડિયોથી સનસની ફેલાઈ રહી છે.

