જૈશ-એ-મોહમ્મદે મહિલાઓને આતંકી બનાવવા શરૂ કર્યો ઓનલાઈન કોર્સ, મસૂદ અઝહરની બહેન કરશે લીડ

Jaish e Mohammed Online Training Course: આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ હવે એક મહિલા બ્રિગેડ તૈયાર કરી રહ્યું છે, જેનું નામ જમાત ઉલ-મુમિનત છે. મહિલાઓને આતંકવાદી તરીકે તાલીમ આપવા માટે ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમો પણ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:49 PM IST

ઇસ્લામાબાદઃ આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદે મહિલાઓની ભરતી કરવા માટે ઓનલાઈન જેહાદી કોર્સ 'તુફલ અલ-મુમિનાત' શરૂ કર્યો છે. ખૂંખાર આતંકી મસૂદ અઝહરની બહેનો અને ઉમર ફારૂકની પત્ની મહિલાઓને લીડ કરશે. જે મહિલાઓ સામે થશે તેને 500 રૂપિયા ડોનેશન આપવામાં આવશે.

જૈશ-એ-મોહમ્મદ એક મહિલા બ્રિગેડ તૈયાર કરી રહ્યું છે
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, અમે અહેવાલ આપ્યો હતો કે કેવી રીતે યુએન દ્વારા નિયુક્ત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ એક મહિલા બ્રિગેડ તૈયાર કરી રહ્યું છે અને તેનું નામ જમાત ઉલ-મુમિનત રાખી રહ્યું છે. હવે, અમારા કબજામાં આવેલા એક નવા વિશિષ્ટ દસ્તાવેજ અને વિગતોમાં જણાવાયું છે કે આતંકવાદી જૂથે ભંડોળ એકત્ર કરવા અને તેની મહિલા બ્રિગેડ માટે વધુ મહિલાઓની ભરતી કરવા માટે એક ઓનલાઈન તાલીમ અભ્યાસક્રમ શરૂ કર્યો છે. આ અભ્યાસક્રમને "તુફાત અલ-મુમિનત" કહેવામાં આવે છે

મસૂદ અઝહરના પરિવારની મહિલાઓ આગેવાની લેશે
આતંકવાદી સંગઠનને મજબૂત કરવા અને તેની મહિલા બ્રિગેડ બનાવવા માટે, જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકવાદીઓના મહિલા પરિવારના સભ્યો, જેમાં મસૂદ અઝહર અને તેના કમાન્ડરોના સંબંધીઓનો સમાવેશ થાય છે, તેમની ભરતી કરવામાં આવશે. આ ઓનલાઈન કોર્સ મહિલાઓને જેહાદ, ધર્મ અને ઇસ્લામના દ્રષ્ટિકોણથી તેમની ફરજો વિશે શીખવશે. લાઈવ ઓનલાઈન વ્યાખ્યાનો દ્વારા આ ભરતી ઝુંબેશ 8 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. મસૂદ અઝહરની બે બહેનો, સાદિયા અઝહર અને સમૈરા અઝહર, મહિલાઓને જૈશ-એ-મોહમ્મદની મહિલા બ્રિગેડ, જમાત ઉલ-મુમિનતમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઓનલાઈન મીટિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા દરરોજ 40 મિનિટ માટે વર્ગો ચલાવશે. તેમના નવા રચાયેલા જમાત ઉલ-મુમિનતમાં, મૌલાના મસૂદ અઝહરએ આ મહિલા બ્રિગેડની કમાન તેની નાની બહેન, સાદિયા અઝહરને સોંપી છે, જેના પતિ, યુસુફ અઝહર, ઓપરેશન સિંદૂરમાં માર્યા ગયા હતા.

મહિલાઓને આતંકી બનાવવાનું કામ
મહત્વનું છે કે 8 ઓક્ટોબરે આતંકી મસૂદ અઝહરે જૈશ-એ-મોહમ્મદની મહિલા બ્રિગેડ જમાત ઉલ-મુમિનાત બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી અને 19 ઓક્ટોબરે રાવલકોટ POK માં મહિલાઓને ગ્રુપમાં લાવવા માટે 'દુખ્તરાન-એ-ઇસ્લામ' નામની એક ઈવેન્ટ કરવામાં આવી હતી. સૂત્રો પ્રમાણે પાકિસ્તાનમાં કટ્ટરપંથી સામાજિક નિયમો પ્રમાણે મહિલાઓ એકલી બહાર નીકળે છે તેને ખોટું માનવામાં આવે છે, તેથી જૈશ-એ-મોહમ્મદ હવે મહિલાઓની ભરતી કરવા માટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે, જેથી તે ISIS, હમાસ અને  LTTE ની જેમ પોતાના પુરૂષોના આતંકી સંગઠન સાથે મહિલાઓની ટેરર બ્રિગેડ બનાવી શકે અને તેનો ઉપયોગ હુમલામાં કરી શકે.
 

Jaish-e-Mohammed

