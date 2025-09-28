ભારતમાં ઇસ્લામિક શાસનની બ્લુપ્રિન્ટ! પડોશી દેશ ઘડી રહ્યો છે કાવતરું, 50 લાખ યુવાનો છે તૈયાર, જણાવ્યો ગઝવા-એ-હિંદનો પ્લાન
Gazwa E Hind: સત્તા પરિવર્તન પછી, બાંગ્લાદેશની જમાત-એ-ઇસ્લામી ઝેર ઓકતી રહી છે. તાજેતરમાં, પાર્ટીના નાયબ અમીરે જાહેરાત કરી કે 50 લાખ યુવાનો ગઝવા-એ-હિંદ માટે તૈયાર છે.
Trending Photos
Gazwa E Hind: બાંગ્લાદેશમાં શેખ હસીનાને સત્તા પરથી હટાવ્યા પછી, ઇસ્લામિક કટ્ટરપંથીઓએ પોતાનું શાસન સ્થાપિત કર્યું છે. આ પછી, કટ્ટરપંથી સરકાર અને પાકિસ્તાનના ખોળામાં રહેલી જમાત-એ-ઇસ્લામી, ભારત વિરુદ્ધ સતત ઝેર ઓકતા રહ્યા છે. જમાત-એ-ઇસ્લામીના નાયબ અમીર, સૈયદ અબ્દુલ્લા મોહમ્મદ તાહિર કહે છે કે 50 લાખ યોદ્ધાઓ ગઝવા-એ-હિંદ માટે તૈયાર છે. ગઝવા-એ-હિંદનો અર્થ ભારત પર ઇસ્લામિક સેનાનો વિજય છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઝેર ઓક્યું
જમાત-એ-ઇસ્લામીના નાયબ અમીર, સૈયદ અબ્દુલ્લા મોહમ્મદ તાહિરે, ન્યુ યોર્ક શહેરમાં બાંગ્લાદેશ-અમેરિકન એસોસિએશન દ્વારા આયોજિત એક જાહેર કાર્યક્રમમાં આ ઝેર ઓક્યું હતું. 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાનાર આ કાર્યક્રમમાં, તાહિરે જણાવ્યું હતું કે 50 લાખ યુવાનો યુદ્ધમાં ભાગ લેશે, ગોરીલા યુદ્ધ દ્વારા ફેલાઈને વોર લડશે.
1971ના કલંકને ધોઈ નાખવા જોઈએ
તાહિર કહે છે કે તેમનો ધ્યેય 1971ના યુદ્ધમાં પાકિસ્તાનને ટેકો આપવા બદલ જમાત-એ-ઇસ્લામી સાથે જોડાયેલા કલંકને સાફ કરવાનો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઘણા લોકો કહે છે કે જો જમાત-એ-ઇસ્લામી સત્તામાં આવે છે, તો ભારત પર હુમલો થઈ શકે છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ પ્રવેશ કરે જેથી 1971 માં આપણા પર લાગેલું કલંક ભૂંસી શકાય. આનાથી આપણને પોતાને સાચા સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે સાબિત કરવાની તક મળશે.
At a New York reception, Jamaat deputy amir Taher said, “At least five million of our young men will wage an independence war against India.”
He added, “Many warn that if Jamaat comes to power #India might strike. I pray they do — if India enters, it will wipe away the stigma… pic.twitter.com/KYTUzvnJir
— Asifur Rahman Chowdhury (@Asifurrahman71) September 27, 2025
50 લાખ યુવાનો બે જૂથોમાં વહેંચાઈ જશે
તેમણે કહ્યું કે આપણા 50 લાખ યુવાનો આ માટે તૈયાર છે અને જૂથોમાં વહેંચાઈ જશે. એક જૂથ ગોરીલા યુદ્ધમાં જોડાશે, જ્યારે બીજો જૂથ ભારતના મોટા ભાગમાં ફેલાઈ જશે અને લડશે. આશ્ચર્યજનક રીતે, તાહિરે પોતાના ઝેરી ભાષણમાં પયગંબર મુહમ્મદનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને હદીસનો ઉલ્લેખ કર્યો, કહ્યું કે આ યુદ્ધ પયગંબર સાહેબની ભવ્ય યોજના છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે