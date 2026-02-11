Prev
શું હોય છે જાપાનો ચેરી બ્લોસમ ફેસ્ટિવલ? જાણો આ વખતે કેમ કરવામાં આવ્યો રદ, કારણ જાણીને ચોંકી જશો!

Cherry Blossom Festival: જાપાનમાં ઉજવવામાં આવતો ચેરી બ્લોસમ ફેસ્ટિવલ આ વર્ષે રદ કરવામાં આવ્યો છે. આ ફેસ્ટિવલ વસંત ઋતુના આગમન પર ઉજવવામાં આવે છે. તે બદલાતી ઋતુઓ સાથે આવતી સુંદરતાનું પ્રતીક છે. જ્યારે ચેરીના વૃક્ષો ખીલવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે જાપાનમાં માઉન્ટ ફુજી અને અન્ય વિસ્તારો ખરેખર અદભુત નજારો જોવા મળે છે. જ્યારે ચેરીના સફેદ અને ગુલાબી ફૂલોથી વૃક્ષો જોવા મળે છે ત્યારે ચેરી બ્લોસમ ફેસ્ટિવલ ઉજવવામાં આવે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:26 PM IST
  • જાપાનમાં 10 વર્ષ જૂનો 'ચેરી બ્લોસમ ફેસ્ટિવલ' રદ
  • ટ્રાફિક અને ગંદકીથી કંટાળી ફૂજીયોશિદા શહેરના મેયરે લીધો નિર્ણય
  • સતત વધતી ભીડને કારણે પ્રખ્યાત ચેરી બ્લોસમ ફેસ્ટિવલ રદ

Cherry Blossom Festival: જાપાનમાં વસંત ઋતુના આગમનની સાથે જ સફેદ અને ગુબાલી ફૂલોથી ખીલેલા ચેરીના વૃક્ષો નીચે સ્થાનિક લોકો પિકનિક મનાવે છે અને વિવિધ ગીત-સંગીત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે. આને ચેરી બ્લોસમ ફેસ્ટિવલ કહેવામાં આવે છે. આ વર્ષે જાપાનમાં ચેરી બ્લોસમ ફેસ્ટિવલ રદ કરવામાં આવ્યો છે.

આ કારણથી ફેસ્ટિવલ કરાયો રદ
આ ફેસ્ટિવલ તેવી આશંકાના કારણે રદ કરવામાં આવ્યો છે કે, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ ટ્રાવેલ કન્ટેન્ટ જોયા પછી તાજેતરમાં જાપાન પહોંચેલા બેકાબૂ પ્રવાસીઓના ટોળાએ સ્થાનિક લોકોના શાંતિપૂર્ણ જીવનમાં દખલ કરવાનું શરૂ કર્યું છે.

માઉન્ટ ફુજીની નજીક સ્થિત ફુજીયોશિદા શહેરના અધિકારીઓએ જાહેરાત કરી કે, તેઓ આ વર્ષે અરકુરાયામા સેંગેન પાર્ક ચેરી બ્લોસમ ફેસ્ટિવલનું આયોજન નહીં કરે. તેની પાછળનું કારણ પ્રવાસીઓ દ્વારા વધતી જતી ડિસ્ટર્બિંગ પ્રવૃત્તિઓ છે. જેમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.

નાગરિકોના જીવન પર ખતરો
ધ જાપાન ટાઇમ્સ અનુસાર, ફૂજીયોશિદાના મેયર શિગેરૂ હોરિયુચીએ એક નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, માઉન્ટ ફુજીના સુંદર નજારા પાછળ એ વાસ્તવિકતા છુપાયેલી છે કે નાગરિકોનું શાંતિપૂર્ણ જીવન ખતરામાં છે. અમે આ સંકટથી ખૂબ જ વાકેફ છીએ. અમારા નાગરિકોના ગૌરેવ અને જીવનની ગુણવત્તાનું રક્ષણ કરવા માટે, અમે આ 10 વર્ષ જૂના મહોત્સવને રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

અઠવાડિયા સુધી ચાલતો આ ફિસ્ટિવલ છેલ્લા એક દાયકાથી શહેરમાં આયોજન કરવામાં આવે છે. તેમાં દરરોજ 10,000 લોકો આવે છે અને વાર્ષિક 200,000 પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કરે છે. 2025માં લગભગ 42.7 મિલિયન પ્રવાસીઓએ જાપાનની મુલાકાત લીધી હતી, જે 2024માં આશરે 37 મિલિયનના રેકોર્ડને વટાવી ગયો છે.

પ્રવાસીઓ અંગે સ્થાનિકોએ કરી છે ફરિયાદ
સ્થાનિક રહેવાસીઓએ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓને કારણે થતી ભીડ અને હંગામા અંગે ફરિયાદ કરી છે. પ્રવાસીઓ પર સ્થાનિકોને પરેશાન કરવાનો અને તેમની સંસ્કૃતિને ખલેલ પહોંચાડવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને ફુજીયોશિડામાં પ્રવાસીઓની વધતી સંખ્યાને કારણે સતત ટ્રાફિક જામ, સિગારેટના ટુકડા છૂટાછવાયા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં કચરો ફેલાવે છે. આ જ કારણથી ચેરી બ્લોસમ ફેસ્ટિવલ આ વિસ્તારની સુંદર છબીને કલંકિત કરવાનો ડર છે.

