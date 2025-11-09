Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

આ દેશમાં 100 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો સૌથી વધુ, છતાં પણ બધા ફિટ અને સક્રિય; શું છે તેની પાછળનું રહસ્ય?

Japan Old People: સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે, ઉંમર વધવાની સાથે લોકો અસક્ષમ બનતા જાય છે. પરંતુ જાપાનમાં આ વાત સંપૂર્ણપણે લાગુ પડતી નથી. અહીં પર 100 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોની વસ્તી સૌથી વધુ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:03 PM IST

Trending Photos

આ દેશમાં 100 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો સૌથી વધુ, છતાં પણ બધા ફિટ અને સક્રિય; શું છે તેની પાછળનું રહસ્ય?

Japan Old People: સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે, ઉંમર વધવાની સાથે લોકો અસક્ષમ બનતા જાય છે. પરંતુ જાપાનમાં આ વાત સંપૂર્ણપણે લાગુ પડતી નથી. અહીં પર 100 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોની વસ્તી સૌથી વધુ છે. પરંતુ આનો અર્થ એ નથી કે, આ લોકો અસક્ષમ છે. આ બધા લોકો સંપૂર્ણપણે ફિટ અને તંદુરસ્ત છે. એટલું જ નહીં, તેઓ ખૂબ જ સરળતાથી તેમના રોજિંદા કામકાજ પૂરા કરે છે. હેક્ટર ગાર્સિયા અને ફ્રાન્સેક મિરાલેસ દ્વારા લખવામાં આવેલ પુસ્તક, 'ઇકિગાઇ' (Ikigai), જાપાની લોકોના લાંબા અને સ્વસ્થ જીવનના રહસ્ય વિશે જણાવે છે.

'ઇકિગાઇ' પુસ્તકના બન્ને લેખકોએ જાપાનમાં લાંબા અને સુખી જીવનનું રહસ્ય જાણવા માટે ત્યાં ઘણો સમય વિતાવ્યો. આ દરમિયાન તેઓ બન્ને જાપાનમાં એવા સ્થળોએ ગયા જ્યાં વૃદ્ધોની વસ્તી વધુ હતી. આવો જ એક પ્રદેશ છે ઓકિનાવા. બન્ને લેખકો ઓકિનાવાના ઓગિમી કસબામાં પહોંચ્યા, જ્યાં લગભગ 3200 લોકો રહે છે. આ બધાની ઉંમર 100 વર્ષની આસપાસ જ છે. સૌથી રસપ્રદ વાત એ જોવા મળી કે, આ બધા સંપૂર્ણપણે સક્ષમ દેખાયા. એક 88 વર્ષીય વ્યક્તિ પોતે કાર ચલાવીને બન્ને લેખકોને જમવા માટે લઈ ગયો. જ્યારે તે વ્યક્તિના સહાયકની ઉંમર 99 વર્ષની હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

શું છે રહસ્ય?
આ તમામ વડીલોને મળ્યા બાદ બન્ને લેખકોએ જાણ્યું કે, તેઓ આ ઉંમરે પણ ખૂબ જ સક્રિય છે. લગભગ બધા લોકો પોતાનું કામ જાતે જ કરી રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત તેઓ પોતાને સંપૂર્ણપણે વર્તમાનમાં રાખીને જીવી રહ્યા હતા. તેમને ન તો ભૂતકાળની ચિંતા હતી કે ન તો ભવિષ્યનો તણાવ. તેઓ કોઈપણ પ્રકારની ભાગદોડ અને ઉતાવળથી દૂર હતા. આ ઉપરાંત તેઓ કેટલાક નિયમો બનાવી રાખ્યા હતા. જેમ કે, ઉંમર ગમે તેટલી વધે, પોતાના બાળકો પર નિર્ભર ન રહેવું. મનથી હંમેશા યુવાન રહેવું. લોકોની સાથે હળીમળીને અને હસી-ખુશીથી રહેવું.

કેવી છે જીવનશૈલી?
જાપાનના લાંબી ઉંમરના લોકો સાથેની મુલાકાત દરમિયાન 'ઇકિગાઇ'ના લેખકોએ તેમની સાથે વાત પણ કરી. આ દરમિયાન તેમની જીવનશૈલી વિશે પણ માહિતી એકઠી કરી. જેમ કે, બધા લોકો રાત્રે વહેલા સૂવા અને સવારે વહેલા ઉઠવાને પ્રાથમિકતા આપે છે. પોતાનો બગીચો તૈયાર કરવો, તેમાં શાકભાજી ઉગાડવી અને તેની દેખરેખ કરવી. આ ઉપરાંત હળવો વ્યાયામ અને ચાલવું પણ તેમના રૂટિનમાં સામેલ છે. આ લોકો પોતાના મિત્રોને ખૂબ મહત્વ આપે છે. પોતાને હંમેશા વ્યસ્ત રાખતા હોવા છતાં તેઓ આરામથી જીવન જીવવાની કળામાં પારંગત બની ચૂક્યા છે.

કેવું છે ખાન-પાન?
જાપાનમાં લોકોના લાંબા જીવનનું મોટું રહસ્ય તેમના ખાન-પાનમાં પણ છુપાયેલું છે. 80 ટકા સુધી પેટ ભરાયા બાદ આ લોકો ખાવાનું બંધ કરી દે છે. તેમનો ખોરાક ઘણો વિવિધતાપૂર્ણ હોય છે, જેમાં શાકભાજીની માત્રા ઘણી વધારે હોય છે. ઓકિનાવામાં થયેલા એક સર્વે અનુસાર, લાંબી આયુના લોકો અહીં 206 પ્રકારના પદાર્થો ખાય છે, જેમાં ઘણા મસાલા પણ સામેલ છે. દરરોજ તેમના ભોજનમાં લગભગ 18 પ્રકારના પદાર્થો સામેલ હોય છે. આ લોકો દિવસભરમાં લગભગ 5 પ્રકારના ફળ અને શાકભાજી ખાય છે. તેઓ સુનિશ્ચિત કરે છે કે તેમનો ખોરાક ઈન્દ્રધનુષી રંગનો હોય. ઉદાહરણ તરીકે, ખાવામાં લાલ શિમલા મિર્ચ, ગાજર, પાલક, કોબીજ અને રીંગણ લે છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
japanJapan old ageJapan Old peopleOld age peopleજાપાનજાપાનમાં વૃદ્ધોની સંખ્યા વધારેવૃદ્ધ લોકો

Trending news