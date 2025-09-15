જાપાનમાં, એક લાખની વસ્તી 100 વર્ષની ઉંમર વટાવી ગઈ, 55મી વખત બનાવ્યો આ રેકોર્ડ
જાપાને સતત 55મી વખત સૌથી વધુ વૃદ્ધ વસ્તીનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. તે જ સમયે, જાપાનમાં 1 લાખથી વધુ લોકો એવા છે જેમણે 100 ેવર્ષની ઉંમર વટાવી દીધી છે.
ટોક્યોઃ જાપાને 55મી વખત વૃદ્ધોની સૌથી વધુ વસ્તીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આશરે 1 લાખ લોકો એવા છે જેણે 100 વર્ષની ઉંમર પાર કરી લીધી છે. તેમાં 87 હજારથી વધુ મહિલાઓ છે અને 12 હજારથી વધુ પુરૂષો છે. તો કુલ 361 લાખ લોકો એવા છે જેની ઉંમર 65 વર્ષથી ઉપર છે. જાપાન સરકારથી જારી આંકડા પ્રમાણે 93 લાખ લોકો એવા છે, જે નોકરી કરે છે. કુલ વસ્તીથી તુલનાની વાત કરીએ તો 7માંથી 1 કર્મચારી 65 વર્ષની ઉંમર પાર કરી ચૂક્યો છે. તેવામાં કંપનીઓ પાસે વૃદ્ધોને સુવિધા આપવા અને કામને અનુકૂળ માહોલ તૈયાર કરવો પણ એક પડકાર છે.
આંકડા પ્રમાણે જાપાનમાં 150 લાખ પુરૂષ અને 205 લાખ મહિલાઓ વૃદ્ધ છે. જાપાનની એજન્સી પ્રમાણે 2040 સુધી જાપાનમાં વૃદ્ધોની વસ્તી 40 કરોડની આસપાસ પહોંચી જશે. આ મામલામાં બીજા સ્થાને ઇટાલી છે, જ્યાં 25 ટકા લોકો 65 વર્ષથી ઉપરના છે. તો જર્મનીમાં 23 ટકા લોકો વૃદ્ધ છે. જાપાનમાં 15 સપ્ટેમ્બરે વૃદ્ધ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ દિવસે જાપાનના પ્રધાનમંત્રી વૃદ્ધોને સન્માનિત કરે છે. તેને ચાંદીનો ગ્લાસ અને શુભેચ્છા પત્ર આપવામાં આવે છે.
જાપાનમાં સૌથી વધુ ઉંમરની મહિલા 114 વર્ષની છે. તો વૃદ્ધોમાં કિયોતાકા મિજુનોની ઉંમર 111 વર્ષ છે. મહત્વનું છે કે જાપાનાં જીવનદર 95 ટકા છે. દુનિયામાં સૌથી વધુ જીવતા લોકોના મામલામાં જાપાન ચોથા સ્થાને છે. તો સૌથી વધુ સ્વસ્થ દેશોની વાત આવે તો જાપાન બીજા સ્થાને છે.
તમે જાણીને ચોંકી જશો કે 1963 સુધી જાપાનમાં 100 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોની સંખ્યા માત્ર 153 હતી. પરંતુ ત્યારબાદ સ્વાસ્થ્યને લઈ સરકારે પહેલ શરૂ કરી. લોકોને જાગૃત કર્યાં. ખાંડના ઓછા ઉપયોગ પર ભાર આપવામાં આવ્યો. જાપાનમાં વ્યાયામને મહત્વ આપવામાં આવ્યું અને ઘણી સ્કીમો ચલાવવામાં આવી. આગામી 18 વર્ષમાં જાપાનમાં 100 વર્ષથી વધુ લોકોની સંખ્યા 1000ને પાર કરી ગઈ. તો વર્ષ 2000 આવતા જાપાનમાં 10 હજાર વૃદ્ધો 100 વર્ષથી મોટી ઉંમરના થઈ ગયા હતા.
