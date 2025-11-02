Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

JD Vance ના નિવેદનથી બબાલ! પત્નીના ધર્મ પરિવર્તનની ઈચ્છા પર હંગામો, જાણો શું છે સમગ્ર વિવાદ

અમેરિકાના ઉપપ્રમુખ જેડી વાન્સે કહ્યું કે તેઓ ઇચ્છતા હતા કે તેમની પત્ની ઉષા એક દિવસ ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવે. આ નિવેદને વિવાદ ઉભો કર્યો. મહેદી હસન અને હિન્દુ અમેરિકન ફાઉન્ડેશને આકરી પ્રતિક્રિયા આપી.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 02, 2025, 11:58 AM IST

Trending Photos

JD Vance ના નિવેદનથી બબાલ! પત્નીના ધર્મ પરિવર્તનની ઈચ્છા પર હંગામો, જાણો શું છે સમગ્ર વિવાદ

વોશિંગટનઃ અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ JD Vance પોતાના એક નિવેદનને લઈને વિવાદોમાં ઘેરાયા છે. હકીકતમાં તેમણે પોતાની પત્ની ઉષા વેન્સ, જે એક હિંદુ પરિવારમાંથી આવે છે, તેના વિશે કહ્યું હતું કે તેઓ આશા કરે છે કે એક દિવસ તેમની પત્ની ઈસાઈ ધર્મને અપનાવી લેશે. તેમના આ નિવેદન બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ભારે વિરોધ શરૂ થઈ ગયો છે.

મેહદી હસને ઉઠાવ્યો વાંધો
બ્રિટિશ પત્રકાર મેહદી હસને પણ આ વિવાદ પર પ્રતિક્રિયા આપી અને X પર લખ્યું, 'તે કંઝર્વેટિવ હિંદુ અને યહૂદી જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને GOPની સાથે ગયા હતા, હવે સમજાઈ રહ્યું છે કે ક્રિશ્ચિયન નેશનલિસ્ટ તેના દોસ્ત નથી.  હસને આ ટિપ્પણી Hindu American Foundation (HAF) ની એક પોસ્ટના જવાબમાં કરી છે, જેમાં તેમને આગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો કે તે હિંદુ ધર્મને સમજવાનો પ્રયાસ કરે.'

Add Zee News as a Preferred Source

Hindu American Foundation નો જવાબ
HAF એ X પર લખ્યું, “JD Vance, જો તમારી પત્નીએ તમને તેના ધર્મ સાથે બીજીવાર જોડવા માટે પ્રેરિત કર્યા, તો શું તમે કેમ તેના ધર્મ- હિંદુ ધર્મ- ને સમજવાનો પ્રયાસ કરો? સંસ્થાએ આગળ લખ્યું- હિંદુ ધર્મમાં કોઈને ધર્મ બદલવા માટે મજબૂર કરવામાં આવતા નથી. આ એક સમાવેશી અને બહુલવાદી ધર્મ છે, જેમાં દરેક વ્યક્તિને ઈશ્વરની અવધારણાને પોતાની રીતે સમજવાની સ્વતંત્રતા છે'

If you did you may well learn that Hinduism doesn’t share the need to wish your spouse comes around to see things as you do in terms of… https://t.co/fkQQgclNDl

— Hindu American Foundation (@HinduAmerican) October 31, 2025

JD Vance આપી સ્પષ્ટતા
વિવાદ વધવા પર JD Vance એ સફાઈ આપી કે તેમની પત્નીએ જ તેમને ઈસાઈ ધર્મમાં બીજીવાર જોડાવા માટે પ્રેરિત કર્યાં હતા. તેમણે કહ્યુ, 'મારી પત્ની સૌથી મોટો આશીર્વાદ છે. તે ખુદ ઈસાઈ નથી અને તેના ધર્મ પરિવર્તનની કોઈ યોજના નથી. પરંતુ કોઈપણ ઈન્ટરફેથ સંબંધની જેમ હું ઈચ્છું છું કે તે એક દિવસ વસ્તુને મારી જેમ જુએ.' વેન્સે તે પણ કહ્યુ કે તેની પત્નીનો ધર્મ ગમે તે હોય, તે હંમેશા તેને પ્રેમ અને તેનું સન્માન કરતા રહેશે.

કેમ વધ્યો વિવાદ
JD Vance નું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકામાં ધાર્મિક અસહિષ્ણુતા અને ઇન્ટરફેથ સંબંધને લઈને રાજનીતિક માહોલ પહેલાથી સંવેદનશીલ છે. ઘણા સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે તેને ધર્મ પરિવર્તનની ભાવનાથી જોડતા આલોચના કરી, જ્યારે કેટલાકે તેને વ્યક્તિગત ઈચ્છા ગણાવી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
jd vanceUsha Vance

Trending news