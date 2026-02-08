જેફરી એપસ્ટીન બનાવવા માંગતો હતો માનવોની એક સુપર નસ્લ, જાણો શું હતો તેનો ખૌફનાક બેબી રેન્ચ પ્લાન?
Epstein Files: અમેરિકાના જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નવા દસ્તાવેજોએ જેફરી એપસ્ટીન વિશે નવા ખુલાસા થયા છે. આ ફાઇલોમાં તેના બાળકોને જન્મ આપવાની કથિત યોજના અને બેબી રેન્ચ જેવા વિચારોનો ઉલ્લેખ છે. તો ચાલો જાણીએ કે, તેમની બેબી રેન્ચ પ્લાન શું હતો.
Trending Photos
Epstein Files: અમેરિકાના જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા હાલમાં જ જાહેર કરવામાં આવેલા નવા ડોક્યુમેન્ટ કારણે કુખ્યાત જાતીય અપરાધી જેફરી એપસ્ટીન ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. આ દસ્તાવેજોમાં કેટલાક એવા દાવાઓ સામે આવ્યા છે, જેનાથી પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે કે, શું એપસ્ટીને ગુપ્ત રીતે બાળકોને જન્મ આપવાની કોઈ યોજના બનાવી હતી? જો કે, આ આરોપોની અત્યાર સુધી કોઈ સ્વતંત્ર એજન્સી દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
આ અઠવાડિયમાં અંદાજે 30 લાખ સરકારી દસ્તાવેજો સાર્વજનિક કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં એપસ્ટીનનું જીવન, તેની વિચારધારા અને તેના ગુનાઓ સાથે જોડાયેલા ઘણા મહત્વના સંકેતો મળ્યા છે. ખાસ કરીને એક સગીર પીડિતાની જુબાની અને કેટલી ફાઈલોમાં રહેલી માહિતીએ એપસ્ટીનની વંશ વધારવાની માનસિકતાને ફરી સામે લાવી દીધી છે. દાવા અનુસાર, એપસ્ટીને પોતાના DNA ફેલાવવા અને મનુષ્યોની એક સુપર રેસ (નસ્લ) બનાવવાની યોજના બનાવી હતી.
સગીરાએ લગાવ્યા હતા યૌન શોષણના આરોપ
સૌથી ગંભીર આરોપ એક મહિલાની ડાયરી સાથે જોડાયેલો છે. આ મહિલાનું કહેવું છે કે, જ્યારે તે કિશોર વયની હતી, ત્યારે એપસ્ટીને તેનું યૌન શોષણ કર્યું હતું. ધ ટાઈમ્સના રિપોર્ટ અનુસાર, મહિલાની ડાયરીમાં લખ્યું છે કે, વર્ષ 2002ની આસપાસ જ્યારે તે 16 કે 17 વર્ષની હતી, ત્યારે તેણે એક બાળકીને જન્મ આપ્યો હતો. ડાયરીમાં 20 અઠવાડિયાના પ્રેગ્નન્સી સ્કેન હોવાનો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
મહિલાનો આરોપ છે કે, ડિલિવરીની માત્ર 10 મિનિટ બાદ જ તેની નવજાત બાળકીને તેનાથી અલગ કરી દેવામાં આવી હતી. તેનું એવું પણ કહેવું છે કે આ આખી પ્રક્રિયા પર એપસ્ટીનની નજીકની સાથી અને પૂર્વ પ્રેમિકા ઘિસ્લેન મેક્સવેલ દેખરેખ રાખી રહી હતી. જો કે, આ દાવાઓની પુષ્ટિ થઈ શકી નથી. પરંતુ આનાથી એપસ્ટીનના ગુનાઓ વિશેના ભય અને પ્રશ્નો વધુ ઘેરા બન્યા છે.
એપસ્ટીનનો બેબી રેન્ચ પ્લાન
વર્ષ 2019માં ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના એક રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે, એપસ્ટીન ન્યૂ મેક્સિકો સ્થિત તેની ઝોરો રેન્ચ નામની સંપત્તિને એવી જગ્યા બનાવવા માંગતો હતો જ્યાં મહિલાઓને તેના શુક્રાણુથી ગર્ભવતી કરવામાં આવે. તે કહેતો હતો કે, તે પોતાના DNA દ્વારા માનવ જાતિને આગળ વધારવા માંગે છે. ઘણા લોકોએ જણાવ્યું કે, તે વર્ષો સુધી આ વાતનું પુનરાવર્તન કરતો રહ્યો, જો કે આ યોજના ક્યારેય અમલમાં આવી હોય તેવા કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી.
વૈજ્ઞાનિકોને આપી હતી મોંઘી પાર્ટીઓ
ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સ અનુસાર, એપસ્ટીને ન્યૂયોર્ક સ્થિત તેના ઘરે ઘણા વૈજ્ઞાનિકોને બોલાવ્યા હતા, મોંઘી પાર્ટીઓ આપી હતી અને રિસર્ચ પ્રોગ્રામ્સ માટે ફંડ આપ્યું હતું. તેણે હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીને અંદાજે 65 લાખ ડોલરનું દાન પણ આપ્યું હતું. તેની બેઠકોમાં સ્ટીફન હોકિંગ, સ્ટીફન જે ગોલ્ડ, માર્વિન મિન્સ્કી, ઓલિવર સેક્સ અને નોબેલ વિજેતા કિપ થોર્ન જેવા મોટા નામો જોડાયેલા હતા.
એપસ્ટીન પર 2002થી 2005 દરમિયાન ડઝનબંધ સગીર યુવતીઓના યૌન શોષણ અને સેક્સ ટ્રાફિકિંગના આરોપ લાગ્યા હતા. 10 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ ટ્રાયલ શરૂ થાય તે પહેલા જ જેલમાં તેનું રહસ્યમય રીતે મૃત્યુ થયું હતું. નવા દસ્તાવેજો એ સાબિત નથી કરતા કે તેણે બાળકોને જન્મ આપ્યો હતો, પરંતુ તેની વિકૃત વિચારધારા આજે પણ અનેક ગંભીર સવાલો ઉભા કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે