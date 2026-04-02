ઈસુ ખ્રિસ્તના કફનનું ભારત કનેક્શન નીકળ્યું! પવિત્ર Shroud of Turin ના DNA ટેસ્ટમાં મોટો ખુલાસો થયો
Shroud of Turin Indian Link DNA Study: ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેહ જે કાપડમાં લપેટાયો હતો, શું તે ભારતનું હતું? Shroud of Turin ના DNA અભ્યાસમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે કે, તે ભારતનું હતું. આખરે કેવી રીતે વૈજ્ઞાનિકોએ આ દાવો કર્યો, આ પાછળ શું થિયરી છે તે જાણીએ
- ખ્રિસ્તી ધર્મમાં Shroud of Turin નું અનેરું મહત્વ છે, જેમાં ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેહ લપેટાયો હોવાનુ કહેવાય છે
- ત્યારે Shroud of Turin હવે ભારતમાંથી આવ્યું હોવાનો વૈજ્ઞાનિકોએ દાવો કર્યો છે
Jesus Christ burial cloth India connection : ઈસા મસીહના રહસ્યમયી કફનને લઈને વધુ એકવાર ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. એક નવા સ્ટડીમાં દાવો થયો છે કે, આ કફન પર મળી આવેલા ડીએનએના અંશ ભારતીય મૂળ સાથે જોડાયેલા છે. આમ, સદીઓથી રહસ્ય બનેલું પવિત્ર કફન ફરીથી ચર્ચમાં આવ્યું.
Shroud of Turin ને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ઈસા મસીહનું કફન માનવામાં આવે છે. હવે આ Shroud of Turin ને લઈને નવા રિચર્સમાં એવો દાવો કરાયો છે કે, અનેક જૂના સવાલોને ફરી એકવાર ઉભા કર્યા છે. 4.4 મીટર લાંબા આ લિનના કપડા પર એક ઝાંખી આકૃતિ બનેલી છે. જે કોઈ ઘાયલ પુરુષની હોવાનું સ્પષ્ટ દેખાય છે. હવે વૈજ્ઞાનિકોએ તેના DNA ની તપાસ કરી છે. જેના તાર ભાર સાથે જોડાયેલા હોવાની વાત સામે આવી છે. જેનું કનેક્શન ભારત સાથે હોવાનું ખૂલ્યું છે. હવે આ મુદ્દો એક મોટું રહસ્ય બની ગયો છે. આ રસિર્ચ થકી કપડાની હજારો વર્ષ પહેલાની મસાફરીને અને ગ્લોબલ સફરની નવી કહાની રજૂ કરે છે.
શું છે આ રહસ્યમયી કપડું
શ્રાઈન ઓફ ટ્યુરિ એક કાપડ છે. જેના પર માણસની આકૃતિ બનેલી છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના લોકો માને છે કે, આ એ જ કપડું છે, જે શૂળી પર ચઢાવાયા બાદ ઈસુ ખ્રિસ્તનુ શરીર તેમાં લપેટવામાં આવ્યું હતું. આ કારણે આ કપડું ધાર્મિક રૂપથી બહુ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. પરંતું તેની હકીકત શુ છે, તેના પર હંમેશા ચર્ચા થતી રહે છે.
નવી તપાસમાં મોટો ખુલાસો
ડીએનએ ટેસ્ટના રિપોર્ટ કહે છે કે, હાલમાં જ આ કાપડ સાથે જોડાયેલા નાના નાના કણોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેને આંખોથી જોઈ શકાતા નથી. પરંતું તેમાં અનેક જૈવિક માહિતી છુપાયેલી હોય છે. તપાસ દરમિયાન વૈજ્ઞાનિકોને તેમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ પર ડીએનએનના નિશાન મળ્યા છે. તેમાં કંઈક એવા સંકેત પણ મળ્યા છે, જે ભારતીય મૂળ સાથે જોડાયેલા છે. આ શોધે હવે સૌને ચોંકાવી દીધા છે. કારણ કે, અત્યાર સુધી આ કાપડ યુરોપનું હતું તેવું માનવામાં આવતું હતું.
ભારત સાથે Shroud of Turin નું કનેક્શન
હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, આ કપડામાં ભારત સાથે જોડાયેલા સંકેત શું છે. રિસર્ચ કરનારાઓને કપડામાં રહેલા માનવીય DNA નું લગભગ 40 ટકા ભાગ ભારતીય વંશ સાથે જોડાયેલો છે. ચર્ચા છે કે, આ કફનનો વણાટ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યું હતું. તેના દોરા કદાત પ્રાચીન ભારતીય સિંઘુ ઘાટીમાંથી આવ્યા હોઈ શકે. Shroud of Turin એ લિનનનું કાપડ છે. જેની લંબાઈ 4.4 મીટર અને પહોળાઈ 1.1 મીટર છે.
2015 માં કરાયો હતો ખુલાસો
વર્ષ 2015 માં પહેલીવાર આ વિશે ખુલાસો થયો હતો, જેમાં Shroud of Turin નો ભારત સાથે સંબંધ છે કે નહિ તેની ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. ન્યૂ સાયન્ટીસ્ટની એક ટીમે રિસર્ચ કર્યુ હતુ. હવે આ ટીમે મટીરિયલનું વિશ્લેષણ કર્યું છે. જેમાં ફરી એકવાર આ કાપડમાં મધ્યકાલીન અને આધુનિક ડીએનએ ની તપાસ કરવામાં આવી છે.
કાપડ પર બીજું શું શુ છે
ટીમે રિસર્ચમાં જાણ્યું કે, આ કાપડ પર પાલતૂ બિલાડી, કૂતરા અને ખેતી સાથે જોડાયેલા પ્રાણીઓ, તથા હરણ અને સસલા જેવા જંગલી પ્રાણીઓ સહિત આનુવંશિક સામગ્રીના અંશ મળી આવ્યા છે. તો કેટલાક માછલીના પણ અંશ છે. જેમ કે, ગ્રે મુલેટ, એટલાન્ટિક કોડ અને રે-ફિન્ડ માછલીના આનુવંશિક સામગ્રીના અંશ પણ મળ્યા છે.
પરિણામ શું કહે છે કે,
Shroud of Turin ના કફનના ભારતીય ડીએનએના વંશને લઈને સ્પષ્ટીકરણ આપવામા આવ્યું છે. કદાચ રોમવાસીઓએ સિંધુ ઘાટી વિસ્તારમાંથી લિનન કે સૂતનું આયાત કર્યુ હોઈ શકે છે. જેનું કારણ એ કફનમાં ભારતીય ડીએનએ આવ્યું હોઈ શકે છે. શક્યતા છે કે, સદીઓ પહેલા ભારતીય મૂળના લોકોએ કફનને સ્પર્શ પણ કર્યો હોય, જેના પરિણામસ્વરૂપ ડીએનએનું સ્થળાંતર થયુ હોઈ શકે છે. અનેક લોકો આ કફનના સંપર્કમાં આવ્યા હોઈ શકે છે. આ કારણે જ કફનના અસલી ડીએનએની ઓળખ થઈ શકી છે.
તમને જણાવી દઈએ કે, Shroud of Turin નો ઈતિહાસ અત્યંત પેચીદો છે. સૌથી પહેલો તેનો લેખિત ઉલ્લેખ 1354 માં ફ્રાન્સમાં મળે છે. ત્યારથી ઈટલીના ટ્યુરીન સ્થિત સેન્ટ જોન ધ બેપટિસ્ટ કેથેડ્રલમાં તેને રાખવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં લાખો લોકો તેને નિહાળે છે.
