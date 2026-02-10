Prev
Shocking! કર્ણાટકના ચંદનની ધોળે દિવસે ટોરેન્ટોના શોપિંગ મોલના પાર્કિંગમાં હત્યા, ગોળીઓથી વિંધી નાખ્યો

કેનેડાથી એક અત્યંત ચોંકાવનારા અને આઘાતજનક સમાચાર આવ્યા છે. જ્યાં એક ભારતીય સોફ્ટવેર પ્રોફેશનલની ધોળે દિવસે ગોળી મારીને હત્યા કરી નખાઈ. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 10, 2026, 11:38 AM IST

કેનેડાના ટોરેન્ટો શહેરમાં ભારતના કર્ણાટક રાજ્યના બેંગ્લુરુ ગ્રામીણ જિલ્લાના નેલમંગલા પાસે આવેલા થ્યામાગોંડલુ ગામના રહીશ ચંદનકુમાર રાજા નંદકુમારની ધોળે દિવસે ગોળીથી વીંધીને હત્યા કરી નાખવામાં આવી. આ સમાચાર આવતા જ તેમના ગામમાં રોકકળ મચી ગઈ છે. ચંદન  છેલ્લા છ મહિનાથી કેનેડામાં રહેતા હતા અને L&T ની સહાયક કંપની LTI Mindtreeમાં કામ કરતા હતા. આ અગાઉ તેમણે બેંગલુરુમાં કોગ્નિઝેન્ટ સાથે કામ કર્યું હતું. 

શોપિંગ મોલના પાર્કિંગ એરિયામાં મારી ગોળી
હુમલાખોરોએ આ ઘટનાને ટોરેન્ટોના એક શોપિંગ મોલના પાર્કિંગ એરિયામાં અંજામ આપ્યો. આ શોકિંગ ઘટના બાદ ત્યાંના પ્રવાસી ભારતીય સમુદાયમાં હડકંપ મચી ગયો છે. તેઓ ટોરેન્ટોના ગ્રેટર ટોરેન્ટો એરિયામાં બ્રેમ્પટનમાં રહેતા હતા. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ આ ઘટના શનિવારે સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 3.30 કલાકે ઘટી. ચંદન પોતાની કારમાં અંદર બેઠા હતા અને ત્યારે જ હુમલાખોરો વુડબાઈન શોપિંગ સેન્ટરના પ્રવેશ દ્વાર પાસે આવ્યા અને અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કર્યું. 

ટોરેન્ટો પોલીસ સેવા (TPS)ના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે જાણ થતા જ તરત તેઓ ઘટનાસ્થળે ભાગ્યા અને જોયું ચંદનને ગોળીઓ વાગી હતી. તેને તરત હોસ્પિટલ ખસેડાયો જ્યાં તેણે દમ તોડ્યો. ઘટનાની તસવીરો પણ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થઈ રહી છે. જેમાં ચંદનની સફેદ કાર ગોળીઓના નિશાનથી ચારણી બનેલી છે. 

ટોરેન્ટો પોલીસનું માનવું છે કે આ એક ટાર્ગેટેડ એટેક હોઈ શકે છે. હાલ જો કે હજુ સુધી કોઈ પણ આરોપીની ધરપકડ થઈ નથી. ટોરેન્ટો પોલીસ સેવાના ઈન્સ્પેક્ટર એરોલ વોટસને કહ્યું કે આ એક ગંભીર ઘટના છે. ખાસ કરીને મોલમાં આ પ્રકારનું ફાયરિંગ જાહેર સુરક્ષા માટે ચિંતાનો વિષય છે. અમારી ટીમ હત્યારાઓને શોધે છે. 

એકમાત્ર પુત્ર હતા ચંદન
ભોગ બનેલા ચંદનના માતા થ્યામાગોંડલુ ગામમાં રહે છે અને તેઓ માતા પિતાના એકમાત્ર પુત્ર હતા. આ સમાચાર બાદ પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે અને માતા પિતા તૂટી ગયા છે. ચંદનના પિતા નંદકુમારે જણાવ્યું કે છેલ્લે અમે શુક્રવારે તેની સાથે વાત કરી હતી. તેણે કહ્યું કે હતું કે આ વખતે ઉનાળામાં તે રજા લઈને ઘરે આવશે. અમે તેના લગ્નનું વિચાર કરતા હતા. અમે હવે તબાહ થઈ ગયા છીએ. પરિજનોએ એમ પણ  કહ્યું કે ચંદન વારંવાર ભારત પાછા ફરવાનું ટાળી રહ્યો હતો. પિતાએ અફસોસ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે જો તેણે અમારી વાત માની હોત અને પાછો આવી ગયો હોત તો આજે તે અમારી સાથે હોત. 

કોના પર શંકા
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પરિવારના કેટલા લોકોને ચંદનની હત્યા પાછળ કઈક અલગ જ કારણ લાગી રહ્યું છે. તેમનું માનવું છે કે ચંદન  ટોરેન્ટોમાં એક કન્નડ એસોસિએશન બનાવવાના પ્રયત્નોમાં લાગેલો હતો. જે તેની હત્યાનું કારણ હોઈ શકે છે. જો કે પોલીસે હજુ સુધી આ ઘટનામાં કોઈ સ્પષ્ટ હેતુનો સંકેત આપ્યો નથી. એટલે કે હત્યાનું કારણ સામે આવ્યું નથી. 

કર્ણાટકના ગૃહમંત્રી જી પરમેશ્વરે આ ઘટના પર દુખ વ્યક્ત કર્યું છે અને કહ્યું કે આ ઘટના ખુબ જ પરેશાન કરનારી છે. અમે એક કન્નડિગા (કર્ણાટકનો રહીશ) ગુમાવ્યો છે. અમારા પોલીસ વિભાગે મૃતદેહ પાછો મેળવવા માટે વિદેશ મંત્રાલય પાસે મદદ માંગી છે. અત્રે જણાવવાનું કે ટોરેન્ટોમાં આ વર્ષમાં આ ત્રીજી હત્યા છે. જેણે કેનેડા અને કર્ણાટક બંને જગ્યાએ કન્નડિગા સમુદાય વચ્ચે શોક અને આક્રોશ પેદા કર્યો છે. 

