ખાલિદા ઝિયાનું ભારત સાથે શું હતું કનેક્શન ? ત્રણ દેશોના હતા નાગરિક, જાણો રાજકારણમાં કેવી રીતે થઈ એન્ટ્રી
Khaleda zia Political Journey : ખાલિદા ઝિયાએ પોતાનું જીવન ભારત, પાકિસ્તાન અને પછી બાંગ્લાદેશના નાગરિક તરીકે જીવ્યું. તેઓ બાંગ્લાદેશના ટોચના નેતા બન્યા અને આ મામલે તેઓ પહેલા મહિલા હતા. ભાગલા પછી ખાલિદા ઝિયાનો પરિવાર દિનાજપુર રહેવા ગયો. તેમનો જન્મ જલપાઈગુડીમાં થયો હતો, જે એક એવો જિલ્લો હતો જે પણ વિભાજિત થયો હતો.
Khaleda zia Political Journey : બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન ખાલિદા ઝિયાનું 80 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેમને ઘણીવાર શેખ હસીના કરતાં વધુ ભારત વિરોધી બાંગ્લાદેશી નેતા માનવામાં આવતા હતા, પરંતુ તેમનો ભારત સાથે ઊંડો સંબંધ હતો. બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે તેમનો જન્મ 1945માં જલપાઇગુડીમાં થયો હતો, જે હવે ભારતના પશ્ચિમ બંગાળ તરીકે ઓળખાય છે. તે સમયે તે સંયુક્ત ભારતના દિનાજપુર જિલ્લાનો એક ભાગ હતો. ભાગલા પછી જ રાજ્યના ભારતીય ભાગનું નામ પશ્ચિમ બંગાળ રાખવામાં આવ્યું. તે દરમિયાન પૂર્વ બંગાળ પાકિસ્તાનનો ભાગ બન્યું અને 16 ડિસેમ્બર, 1971ના રોજ સ્વતંત્રતા પછી, બાંગ્લાદેશ અસ્તિત્વમાં આવ્યું.
આમ, ખાલિદા ઝિયાએ પોતાનું જીવન ભારત, પાકિસ્તાન અને પછી બાંગ્લાદેશના નાગરિક તરીકે જીવ્યું. તેઓ બાંગ્લાદેશમાં ટોચના નેતા બન્યા, વડાપ્રધાન પદ સંભાળનાર પ્રથમ મહિલા બન્યા. ભાગલા પછી ખાલિદા ઝિયાનો પરિવાર દિનાજપુર ગયો. તેમનો જન્મ જલપાઇગુડીમાં થયો હતો, જે તે જ જિલ્લાનો એક જિલ્લો હતો, પરંતુ ભાગલા દરમિયાન જિલ્લો વિભાજીત થયો હતો અને તેઓ સરહદ પાર ગયા. તેમણે એક મિશનરી સ્કૂલ અને પછી દિનાજપુરમાં એક ગર્લ્સ કોલેજમાં શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. 1991થી ખાલિદા ઝિયાએ ત્રણ વખત બાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાન તરીકે નેતૃત્વ કર્યું છે.
તેમના પતિ ઝિયાઉર રહેમાનની હત્યા પછી રાજકારણમાં સક્રિય બન્યા
તેમના લગ્ન પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ઝિયાઉર રહેમાન સાથે થયા હતા, જેમની 1981ના બળવા દરમિયાન હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ પછી બાંગ્લાદેશ સતત નવ વર્ષ સુધી લશ્કરી શાસન હેઠળ રહ્યું અને પછી 1991માં ખાલિદા ઝિયાએ દેશની કમાન સંભાળી. અશાંત દેશમાં મહિલા વડાપ્રધાન તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ યાદ કરવામાં આવે છે. જોકે, શેખ હસીનાની તુલનામાં ભારત પ્રત્યે તેમનું વલણ થોડું ઠંડુ હતું. ખાલિદા ઝિયા તેમના પતિના મૃત્યુ પહેલા જ રાજકારણમાં રસ ધરાવતા હતા. તેમના મૃત્યુ પછી જ તેઓ સક્રિય રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા. તેમણે બાંગ્લાદેશમાં જનરલ હુસૈન મુહમ્મદ ઇર્શાદના લશ્કરી શાસનનો અંત લાવવા માટે સાત પક્ષોનું ગઠબંધન બનાવ્યું.
ઝિયાને સાત વખત અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા, પરંતુ ક્યારેય ડગ્યા નહીં
ખાલિદા ઝિયાને 1983થી 1990 દરમિયાન સાત વખત અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તેઓ પોતાના વલણ પર અડગ રહ્યા અને 1986ની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર પણ કર્યો. 1991માં જ્યારે તેમણે સત્તા સંભાળી ત્યારે તેમણે બાંગ્લાદેશમાં સંસદીય વ્યવસ્થા લાગુ કરી. વધુમાં નિષ્પક્ષ ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે વચગાળાની સરકારની રચના માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. જોકે, 2001થી 2006 સુધીનો તેમનો કાર્યકાળ ખૂબ જ વિવાદાસ્પદ રહ્યો. વધુમાં તેમના પુત્ર તારિક રહેમાન પણ ખોટા કારણોસર સમાચારમાં હતા. હવે જ્યારે તેઓ 17 વર્ષ પછી બાંગ્લાદેશ પરત ફર્યા છે, ત્યારે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત થયું છે. વધુમાં બદલાયેલા સંજોગોમાં તેમને બાંગ્લાદેશના ભાવિ વડાપ્રધાન તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે.
