'પરમાણુ યુદ્ધની અણી પર છે દુનિયા...' કિમ જોંગ ઉનની ભયાનક ચેતવણીએ અમેરિકામાં ખળભળાટ, સમુદ્રમાં ઉતાર્યું સૌથી ખતરનાક હથિયાર!

Kim Jong Un Warning: ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉને દેશની નૌકાદળ શક્તિને વધુ મજબૂત બનાવવાનો મોટો સંકેત આપ્યો છે. રાજ્ય મીડિયા અનુસાર, તેમણે આગામી પાંચ વર્ષમાં બે વધુ 5,000 ટન યુદ્ધ જહાજો બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે દેશનો નૌકાદળ પરમાણુ કાર્યક્રમ યોજના મુજબ આગળ વધી રહ્યો છે. આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે ઉત્તર કોરિયા તેના સંરક્ષણ માળખાને સતત આધુનિક બનાવી રહ્યું છે અને પ્રદેશમાં તેની લશ્કરી હાજરીને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે.
ઉત્તર કોરિયાની રાજ્ય સમાચાર એજન્સી KCNA અનુસાર, દેશના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા યુદ્ધ જહાજ, ચો હ્યોનને પશ્ચિમી બંદર નમ્પોમાં આયોજિત એક સમારોહ દરમિયાન ઔપચારિક રીતે નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. અહેવાલો અનુસાર, 5,000 ટન વિનાશકને સેવામાં સામેલ કરવામાં આવતા પહેલા લગભગ 14 મહિનામાં વિવિધ લશ્કરી પરીક્ષણો પૂર્ણ કર્યા. આ ગયા વર્ષે લોન્ચ કરાયેલા બે યુદ્ધ જહાજોમાંથી એક છે.
નૌકાદળની ક્ષમતાઓને 'કલ્પનાથી પર' ગણાવી
કાર્યક્રમ દરમિયાન, કિમ જોંગ ઉને કહ્યું કે ઉત્તર કોરિયાની નૌકાદળ હવે કલ્પનાથી પર ક્ષમતાઓ તરફ આગળ વધી રહી છે. તેમણે આધુનિક નૌકાદળ મથકોના નિર્માણને દેશ માટે પ્રાથમિકતા ગણાવી. કિમે એવો પણ સંકેત આપ્યો કે દેશ નજીકના ભવિષ્યમાં 'કાંગ કોન' નામનું બીજું 5,000 ટનનું યુદ્ધ જહાજ તૈનાત કરશે. આ એ જ જહાજ છે જે ગયા વર્ષે લોન્ચ દરમિયાન થયેલા અકસ્માત બાદ રિપેર કરવામાં આવ્યું હતું.
રાજ્ય મીડિયા અનુસાર, ચો હ્યોન યુદ્ધ જહાજ પશ્ચિમ કિનારાના રક્ષણ માટે જવાબદાર રહેશે. અગાઉ જાહેર કરાયેલી વિગતોમાં જણાવાયું હતું કે આ જહાજ હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ, જહાજ વિરોધી શસ્ત્રો, તેમજ પરમાણુ-સક્ષમ બેલિસ્ટિક અને ક્રુઝ મિસાઇલોથી સજ્જ હોઈ શકે છે.
10,000-ટનના મોટા યુદ્ધ જહાજ માટેની યોજનાઓ
રાજ્ય મીડિયા અનુસાર, ઉત્તર કોરિયા ભવિષ્યમાં 10,000-ટન ક્ષમતા ધરાવતું બીજું મોટું વિનાશક વિકસાવવાની યોજના પર પણ કામ કરી રહ્યું છે. જો આવું થાય, તો તેને દેશની નૌકાદળ ક્ષમતાઓમાં એક મોટો વિસ્તરણ માનવામાં આવશે. કિમ જોંગ ઉને જણાવ્યું હતું કે નૌકાદળને પરમાણુ શક્તિથી સજ્જ કરવાની યોજનાઓ સમયસર આગળ વધી રહી છે. તેમના મતે, ઉત્તર કોરિયાની નૌકાદળ હવે દરિયાકાંઠાના સંરક્ષણ સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં, પરંતુ વ્યૂહાત્મક ક્ષમતાઓથી સજ્જ આધુનિક લશ્કરી દળમાં વિકાસ કરશે.
અમેરિકા અને દક્ષિણ કોરિયા પર નિશાન
રાજ્ય મીડિયા અનુસાર, કિમ જોંગ ઉને શાસક વર્કર્સ પાર્ટીની બેઠકમાં અમેરિકા અને દક્ષિણ કોરિયાની લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓની પણ ટીકા કરી હતી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે બંને દેશો આ ક્ષેત્રમાં તેમના લશ્કરી માળખાને સતત આધુનિક બનાવી રહ્યા છે, જેના કારણે કોરિયન દ્વીપકલ્પ પર તણાવ વધી રહ્યો છે. કિમે કહ્યું હતું કે બદલાતી આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ઉત્તર કોરિયા માટે તેની સંરક્ષણ ક્ષમતાઓ અને પરમાણુ અવરોધને મજબૂત બનાવવો જરૂરી છે.
તેનું પ્રાદેશિક મહત્વ શું છે?
એક્સપર્ટ માને છે કે ઉત્તર કોરિયાની વધતી નૌકાદળ પ્રવૃત્તિ પૂર્વ એશિયામાં સુરક્ષા ગતિશીલતાને અસર કરી શકે છે. જો કે, ઉત્તર કોરિયાના લશ્કરી દાવાઓ અને શસ્ત્રોની ક્ષમતાઓને સ્વતંત્ર રીતે ચકાસવી ઘણીવાર મુશ્કેલ હોય છે.