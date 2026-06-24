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'પરમાણુ યુદ્ધની અણી પર છે દુનિયા...' કિમ જોંગ ઉનની ભયાનક ચેતવણીએ અમેરિકામાં ખળભળાટ, સમુદ્રમાં ઉતાર્યું સૌથી ખતરનાક હથિયાર!

Kim Jong Un Warning: ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉને વિશ્વને પરમાણુ યુદ્ધના ભય વિશે ચેતવણી આપી છે. તેમણે અમેરિકા અને તેના સાથી દેશો પર પ્રાદેશિક તણાવ વધારવાનો આરોપ લગાવ્યો છે અને ઉત્તર કોરિયાની નૌકાદળ શક્તિને વધુ મજબૂત બનાવવાની યોજનાઓ જાહેર કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 24, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:06 PM IST
'પરમાણુ યુદ્ધની અણી પર છે દુનિયા...' કિમ જોંગ ઉનની ભયાનક ચેતવણીએ અમેરિકામાં ખળભળાટ, સમુદ્રમાં ઉતાર્યું સૌથી ખતરનાક હથિયાર!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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