Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldPetrol-Diesel: આ દેશોમાં ચોકલેટ કરતા પણ સસ્તું વેચાય છે પેટ્રોલ, ભારતના ભાવ જાણી દંગ રહી જશો

Petrol-Diesel: આ દેશોમાં ચોકલેટ કરતા પણ સસ્તું વેચાય છે પેટ્રોલ, ભારતના ભાવ જાણી દંગ રહી જશો

Cheapest Petrol in The World: મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં જ્યારે સીઝફાયર થયું ત્યારે એવું લાગતું હતું કે હોર્મુઝનું સંકટ ટળી ગયું પરંતુ હવે આ સીઝફાયર પર સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. જેના પગલે વળી પાછું હોર્મુઝનું સંકટ યથાવત છે. ત્યારે આ જળમાર્ગથી આવતા ગેસ-ઓઈલના જહાજો જો અટકી જશે તો પાછું ઓઈલ-ગેસનું સંકટ અનેક દેશોમાં ગંભીર બની શકે છે. ત્યારે એ પણ જાણીએ કે દુનિયાના એવા અનેક દેશો છે જ્યાં હજુ પણ પેટ્રોલ પાણીના ભાવે મળે છે. અને તેની સામે આપણા દેશમાં શું ભાવ છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 09, 2026, 02:32 PM IST
  • હોર્મુઝ ફરીથી બંધ થતા ફરીથી અનેક દેશોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ, ગેસ સંકટ ઉભું થયું છે. 
  • પરંતુ હજુ પણ અનેક દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પાણીના ભાવે વેચાય છે. 
  • એટલે સુધી કે ચોકલેટ કે પાણીની બોટલ કરતા પણ ભાવ ઓછો છે. 

Trending Photos

Petrol-Diesel: આ દેશોમાં ચોકલેટ કરતા પણ સસ્તું વેચાય છે પેટ્રોલ, ભારતના ભાવ જાણી દંગ રહી જશો

28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના ઈરાન સાથેના યુદ્ધમાં મંગળવર 7 એપ્રિલનો દિવસ કઈક રાહત લાવ્યો હતો કારણ કે સીઝફાયરની જાહેરાત થઈ હતી. પરંતુ ઈઝરાયેલના લેબનોન પર હુમલાથી ઈરાન ફરીથી ભડકી ગયું છે અને હોર્મુઝ જળમાર્ગ પાછો બંધ કરી દીધો છે. હોર્મુઝ ઓઈલ-ગેસ વેપાર માટે મહત્વનો જળમાર્ગ હોવાથી તે બંધ થતા વળી પાછું ડીઝલ અને પેટ્રોલ મોંઘુ થઈ રહ્યું છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે દુનિયામાં હજુ પણ અનેક એવા દેશો છે જ્યાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પાણીના ભાવે મળે છે. આ દેશો વિશે ખાસ જાણો. 

પાણીના ભાવે વેચાય છે પેટ્રોલ
દુનિયામાં અનેક એવા દેશો છે જ્યાં પેટ્રોલનો ભાવ એક ચોકલેટ કે પાણીની બોટલથી પણ ઓછો છે. ઓઈલ ઉત્પાદક દેશોમાં ભારે સબસિડીના કારણે નાગરિકોને આ ઈંધણ કોડીના ભાવે મળે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ભરપૂર ઉપલબ્ધ છે
વૈશ્વિક સરેરાશ પેટ્રોલનો ભાવ 1.48 ડોલર પ્રતિ લીટર છે. પરંતુ આ દેશોમાં તે 0.03 ડોલરથી પણ નીચે પહોંચી જાય છે. આ સ્થિતિ આર્થિક નીતિઓ અને પ્રાકૃતિક સંસાધનોના કારણે છે. 

ભયંકર સસ્તું મળે છે 
GlobalPetrolPrices.com ના ભાવ મુજબ એપ્રિલ 2026ની શરૂઆતમાં લીબિયામાં પેટ્રોલ ફક્ત 0.023 ડોલર (આશરે 1.92 રૂપિયા) પ્રતિ લીટર મળે છે. હાલમાં ભારતમાં પેટ્રોલનો ભાવ દેશમાં સરેરાશ 90-100 રૂપિયા આસપાસ છે. જ્યારે અહીં 500 મિલીલીટર પાણીની બોટલનો ભાવ 10-20 રૂપિયા અને એક ચોકલેટ લગભગ 1-5 રૂપિયા આસપાસ મળે છે. 

લોકો ખુબ વાપરે છે ઈંધણ
જે દેશોમાં પેટ્રોલ આટલું સસ્તું હોય ત્યાં લોકો ખુબ ગાડીઓ દોડાવે છે. પરંતુ સરકાર પર તો સબસિડીનો બોજો સતત વધી રહ્યો છે. વેનેઝુએલા દુનિયાનો સૌથી મોટો ઓઈલ ભંડારવાળો દેશ છે. અહીં સરકાર લાંબા સમયથી પેટ્રોલ પર ખુબ સબસિડી આપે છે. પછી ભલે આર્થિક સંકટ વેઠવું પડે.

3.25 રૂપિયે લીટર પેટ્રોલ
6 એપ્રિલ સુધી વેનેઝુએલામાં ભાવ 0.84 વેનેઝુએલા બોલીવર (0.035 USD) પ્રતિ લીટર એટલે કે ભારતીય ચલણમાં જોઈએ તો 3.25 રૂપિયે પ્રતિ લીટર ભાવ જોવા મળ્યો. કેટલાક પેટ્રોલ સ્ટેશનો પર પ્રીમિયમ પેટ્રોલ મોંઘુ જોવા મળ્યું પરંતુ સામાન્ય પેટ્રોલ તો હજુ પણ સસ્તું છે. 

લીબિયામાં 2.13 રૂપિયા પ્રતિ લીટર
લીબિયામાં ઓઈલના ભાવ નિકાસ પર નિર્ભર છે. લીબિયન નેશનલ ઓઈલ કોર્પોરેશન સબસિડી દ્વારા કિંમત 0.15 લીબિયન દીનાર (0.023 USD) પ્રતિ લીટર એટલે કે 2.13 રૂપિયા રાખે છે. જેનાથી દેશમાં ઈંધણનો વપરાશ વધ્યો છે અને ક્યારેક ક્યારેક દાણચોરી પણ થાય છે. 

ઈરાનમાં શું ભાવ
ઈરાનમાં પણ ઓઈલ સબસિડી નીતિ જૂની છે. 15,000 ઈરાની રિયાલ (0.029 USD) પ્રતિ લીટર એટલે કે 2.69 રૂપિયા પ્રતિ લીટરના ભાવે પેટ્રોલ મળે છે. આર્થિક પ્રતિબંધો હોવા છતાં સરકાર નાગરિકોને સસ્તું ઈંધણ આપે છે. 

અંગોલામાં 30 રૂપિયે લીટર
અંગોલામાં 300 અંગોલા ક્વાંઝા (0.327 USD) પ્રતિ લીટરના ભાવ એટલે કે 30 રૂપિયા છે. આફ્રીકાના અન્ય ઓઈલ ઉત્પાદક  દેશોની જેમ અહીં પણ સબસિડીથી સ્થાનિક અર્થવ્યવસ્થાને સહારો મળે છે. જોકે વૈશ્વિક સરેરાશથી તે ખુબ ઓછો છે. 

ભારતમાં શું છે ભાવ
હવે ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં હજુ સુધી પેટ્રોલના ભાવ પર એવી અસર જોવા મળી નથી. પ્રીમિયમ પેટ્રોલ મોંઘુ થયું છે પરંતુ સામાન્ય પેટ્રોલ હજુ પણ સસ્તું છે. ખાનગી  કંપનીઓએ ભાવ વધાર્યા પણ સરકારી કંપનીઓએ હજુ સામાન્ય પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી. મુખ્ય શહેરોની વાત કરીએ તો નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો  ભાવ 94.72 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 87.62 રૂપિયા છે. જ્યારે મુંબઈમાં પેટ્રોલ 104.21 રૂપિયા અને ડીઝલ 92.15 રૂપિયા, જ્યારે અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.49 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 90.17 રૂપિયા છે. કોલકાતામાં પેટ્રોલ 103.94 રૂપિયા અને ડીઝલ 90.75 રૂપિયા ભાવ પર વેચાય છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
petroldieselCheapest petrol

Trending news