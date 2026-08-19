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શું ઈન્સ્ટાગ્રામ બની રહ્યું છે ટીનએજર્સ માટે મોટો ખતરો? કોર્ટમાં રજુ થયેલા પુરાવાથી બધાના હોશ ઉડ્યા!

મેટા મુશ્કેલીમાં મૂકાયું છે કારણ કે અમેરિકાની એક કોર્ટમાં 29 રાજ્યોએ કેસ દાખલ કર્યો છે કે તેણે જાણી જોઈને ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ દ્વરા બાળકોને લત લગાવી છે. કેસની વિગતો જાણીને તમે હચમચી જશો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 19, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:48 AM IST
શું ઈન્સ્ટાગ્રામ બની રહ્યું છે ટીનએજર્સ માટે મોટો ખતરો? કોર્ટમાં રજુ થયેલા પુરાવાથી બધાના હોશ ઉડ્યા!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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