/શું ઈન્સ્ટાગ્રામ બની રહ્યું છે ટીનએજર્સ માટે મોટો ખતરો? કોર્ટમાં રજુ થયેલા પુરાવાથી બધાના હોશ ઉડ્યા!

આજકાલ ઈન્સ્ટાગ્રામ અને અન્ય સોશિયલ મીડિયાની સગીર-સગીરાઓ પર જે રીતની અસર જોવા મળી રહી છે તેણે ચિંતા પેદા કરી છે. શું તમારું પણ બાળક આખો દિવસ મોબાઈલ મચેડી રહ્યો છે? શું ઈન્સ્ટાગ્રામના નોટિફિકેશન તેની ઊંઘ હરામ કરે છે? અમેરિકાની એક કોર્ટમાં દુનિયાની સૌથી મોટી સોશિયલ મીડિયા કંપની મેટા વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અને ખૌફનાક કેસ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે.
29 રાજ્યોના વકીલોના ચોંકાવનારા દાવા
બીબીસીના એક રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકાના 29 રાજ્યોના વકીલોએ કેલિફોર્નિયાની કોર્ટમાં આ ચોંકાવનારો દાવો કરતા કહ્યું છે કે માર્ક ઝુકરબર્ગની કંપની મેટાએ જાણી જોઈને એવા ફીચર્સ બનાવ્યા છે જેનાથી બાળકોને ઈન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુકની લત લાગે. કોર્ટમાં કંપનીના એવા સીક્રેટ ડોક્યુમેન્ટ લીક થયા છે જે સાબિત કરે છે કે મેટાને બધુ ખબર હતી આમ છતાં તેણે નફા માટે માસૂમોના સ્વાસ્થ્ય સાથે રમત રમી.
સૌથી મોટો કાનૂની જંગ!
કેલિફોર્નિયાના ઓકલેન્ડની એક કોર્ટમાં મંગળવારે એક એવી કોર્ટ સુનાવણી શરૂ થઈ જેણે ટેક દુનિયામાં હડકંપ મચાવી દીધો છે. અમેરિકાના 29 રાજ્યો (જેમાં કેલિફોર્નિયા અને ન્યૂયોર્ક જેવા મોટા રાજ્યો પણ સામેલ છે)એ મેટા વિરુદ્ધ સંયુક્ત રીતે કેસ દાખલ કર્યો છે. આ રાજ્યોનો આરોપ છે કે મેટાએ બાળકોની પ્રાઈવસીના કાયદાનો ભંગ કર્યો છે અને તેમને પોતાના પ્લેટફોર્મના ગુલામ બનાવી દીધા છે. 6 અઠવાડિયા સુધી ચાલનારી આ જ્યૂરી ટ્રાયલમાં મેટાએ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટા કાનૂની પડકારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
22 વર્ષના બાળકો ટાર્ગેટ કરાયા?
કેલિફોર્નિયાના રાજ્યના મુખ્ય વકીલ મેગન ઓ નીલે કોર્ટ સામે પુરાવા રજુ કરતા જણાવ્યું કે મેટાને સારી રીતે ખબર હતી કે તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ પ્લેટફોર્મ પર 11 અને 12 વર્ષના બાળકો એક્ટિવ છે. નિયમ મુજબ 13 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોએ ખાતું ખોલવું જોઈએ નહીં. પરંતુ આમ છતાં આ નાના બાળકોને પ્લેટફોર્મ પરથી હટાવવા માટે કોઈ ઠોસ પગલું ભરાયું નહીં. વકીલોનું કહેવું છે કે કંપનીને ખબર હતી કે નાની ઉમરના બાળકોને જો સ્ક્રીનની લત લાગે તો તેઓ જીવનભર તેના ગુલામ બની રહેશે.
સીક્રેટ ડોક્યુમેન્ટ્સે કર્યો પર્દાફાશ
'યૂઝરને ફસાવો અને ડેટા ચોરી કરો' નો ખેલ
મેટાના વકીલોની વિચિત્ર દલીલો
બીજી બાજુ મેટાના મુખ્ય વકીલ પોલ સ્મિટે આ તમામ આરોપો ફગાવ્યા.
શું લાઈક બટન અને અનલિમિટેડ સ્ક્રોલ થશે બંધ?
આ કેસમાં રાજ્ય સરકારો ફક્ત મેટા પર અબજો ડોલરનો દંડ જ લગાડવા માંગે છે એવું નથી પરંતુ તેઓ ઈચ્છે છે કે ઈન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુકના કામ કરવાની રીત હંમેશા માટે બદલવામાં આવે. રાજ્યોએ માંગણી કરી છે કે ઈન્સ્ટાગ્રામ પરથી લાઈક કાઉન્ટ્સ અને ક્યારેય ખતમ ન થનારી ઈન્ફિનિટ સ્ક્રોલ જેવી સુવિધાઓને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવામાં આવે. વિશેષજ્ઞોનું માનવું ચે કે આ એ ફીચર્સ છે જે બાળકોના મગજમાં ડોપામાઈન રિલીઝ કરે છે અને તેઓને કલાકો સુધી ફોન સુધી વળગાડી રાખે છે.
માતા પિતા માટે સૌથી મોટી ચેતવણી
કોર્ટમાં ચાલી રહેલી આ જંગ ફક્ત બે પક્ષનો કેસ નથી પરંતુ દુનિયાભરના કરોડો માતા પિતા માટે એક મોટી ચેતવણી છે. જે એપ તમને બિલકુલ ફ્રી લાગે છે તે અસલમાં તમારા બાળકોના સમય અને તેમના માનસિક સ્વાસ્થ્યની કિંમત પર ચાલી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે 6 અઠવાડિયા બાદ કેલિફોર્નિયાની જ્યૂરી શું નિર્ણય કરે છે અને શું મેટા જેવી વિશાળ કંપનીને પોતાના કામ કરવાની રીતમાં ફેરફાર કરવા માટે મજબૂર કરી શકાશે?