શું લશ્કર-એ-તૈયબાએ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર વિસ્ફોટ કરાવ્યો? વાયરલ પોસ્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો!

દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે. આમાં લશ્કર-એ-તૈયબાએ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં પાકિસ્તાની સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબાએ ભારતમાં થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટોની જવાબદારી લીધી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટેલિગ્રામ પર લશ્કર-એ-તૈયબાના નામે એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે જેમાં દિલ્હીમાં થયેલા વિસ્ફોટની જવાબદારી લેવામાં આવી છે. જોકે, Z 24 kalak આ પોસ્ટની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Delhi Car Blast: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે. આમાં લશ્કર-એ-તૈયબાએ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં પાકિસ્તાની સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબાએ ભારતમાં થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટોની જવાબદારી લીધી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટેલિગ્રામ પર લશ્કર-એ-તૈયબાના નામે એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે જેમાં દિલ્હીમાં થયેલા વિસ્ફોટની જવાબદારી લેવામાં આવી છે. જોકે, Z 24 kalak આ પોસ્ટની પુષ્ટિ કરતું નથી.

પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન એક ભારતીય મિસાઇલે પીઓકેમાં બિલાલ મસ્જિદ પર હુમલો કર્યો હતો. આ તે હુમલાનો બદલો હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસ વાયરલ પોસ્ટની તપાસ કરી રહી છે.    

શું છે પોસ્ટમાં?
પોસ્ટમાં જણાવાયું છે કે ભારતની રાજધાની નવી દિલ્હી પર, 10 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યે લશ્કર-એ-તૈયબાના બહાદુર અને ખૂંખારવ ટાઈગર્સ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલો થોડા મહિના પહેલા કાશ્મીરમાં બિલાલ મસ્જિદની શહાદતનો બદલો લેવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં 50 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા. તેમાં લખ્યું છે, "ઈશ્વરની જય હો. લશ્કર-એ-તૈયબા મસ્જિદની દરેક ઈંટનો બદલો લેવા અને દરેક મંદિર સુધી પહોંચવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે. આ લડાઈ ત્યાં સુધી ચાલું રહેશે જ્યારે કાશ્મીર આઝાદ ન થાય અને ભારતનો નાશ ન થાય."

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હુમલાની સમીક્ષા કરવા માટે તેમના નિવાસસ્થાને એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ, ગુપ્તચર બ્યુરો (IB) ના ડિરેક્ટર, દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અને NIA ના ડિરેક્ટર જનરલ હાજર રહ્યા હતા.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

