શું લશ્કર-એ-તૈયબાએ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર વિસ્ફોટ કરાવ્યો? વાયરલ પોસ્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો!
Delhi Car Blast: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે. આમાં લશ્કર-એ-તૈયબાએ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં પાકિસ્તાની સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબાએ ભારતમાં થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટોની જવાબદારી લીધી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટેલિગ્રામ પર લશ્કર-એ-તૈયબાના નામે એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે જેમાં દિલ્હીમાં થયેલા વિસ્ફોટની જવાબદારી લેવામાં આવી છે. જોકે, Z 24 kalak આ પોસ્ટની પુષ્ટિ કરતું નથી.
પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન એક ભારતીય મિસાઇલે પીઓકેમાં બિલાલ મસ્જિદ પર હુમલો કર્યો હતો. આ તે હુમલાનો બદલો હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસ વાયરલ પોસ્ટની તપાસ કરી રહી છે.
શું છે પોસ્ટમાં?
પોસ્ટમાં જણાવાયું છે કે ભારતની રાજધાની નવી દિલ્હી પર, 10 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યે લશ્કર-એ-તૈયબાના બહાદુર અને ખૂંખારવ ટાઈગર્સ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલો થોડા મહિના પહેલા કાશ્મીરમાં બિલાલ મસ્જિદની શહાદતનો બદલો લેવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં 50 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા. તેમાં લખ્યું છે, "ઈશ્વરની જય હો. લશ્કર-એ-તૈયબા મસ્જિદની દરેક ઈંટનો બદલો લેવા અને દરેક મંદિર સુધી પહોંચવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે. આ લડાઈ ત્યાં સુધી ચાલું રહેશે જ્યારે કાશ્મીર આઝાદ ન થાય અને ભારતનો નાશ ન થાય."
ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હુમલાની સમીક્ષા કરવા માટે તેમના નિવાસસ્થાને એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ, ગુપ્તચર બ્યુરો (IB) ના ડિરેક્ટર, દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અને NIA ના ડિરેક્ટર જનરલ હાજર રહ્યા હતા.
