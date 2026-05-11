/શાંતિ માટેની છેલ્લી આશા પણ ખતમ! અમેરિકાએ નકારી ઈરાનની ઓફર, હોર્મુડ નાકાબંધીથી તેલના ભાવમાં વધારો

Trump on Iran War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનના નવા શાંતિ પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યા બાદ પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિની આશાઓને મોટો ફટકો પડ્યો છે. આ પછી, સોમવારે વૈશ્વિક તેલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો, જે દર્શાવે છે કે લગભગ 10 અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલો સંઘર્ષ લાંબા સમય સુધી લંબાઈ શકે છે.
ખરેખર, વોશિંગ્ટનની વાતચીતની ઓફર મળ્યા પછી, તેહરાને રવિવારે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે ચોક્કસ શરતો સાથે તેની યોજના રજૂ કરી. આમાં લેબનોનનો મુદ્દો પણ શામેલ હતો, જ્યાં ઇઝરાયલ ઈરાન સમર્થિત જૂથ હિઝબુલ્લાહ પર હુમલો કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
શાંતિ માટેની છેલ્લી આશા પર ફટકો !
ઈરાનની શરતોમાં યુદ્ધના નુકસાન માટે વળતર, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તેની સાર્વભૌમત્વને માન્યતા, યુએસ નૌકાદળ નાકાબંધીનો અંત, આર્થિક પ્રતિબંધો હટાવવા અને ઈરાની તેલ નિકાસ પરનો પ્રતિબંધ હટાવવાનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, તેહરાનના પ્રસ્તાવના થોડા કલાકો પછી, ટ્રમ્પે તેને નકારી કાઢ્યો, તેને સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય ગણાવ્યું. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું કે તેમણે કારણો સમજાવ્યા વિના પ્રસ્તાવ સ્વીકાર્યો નથી.
આ વિકાસ પ્રાદેશિક કટોકટીને વધુ ઘેરો બનાવી શકે છે. અમેરિકાએ પરમાણુ કાર્યક્રમ જેવા મુદ્દાઓ પર વાતચીત પહેલાં યુદ્ધનો અંત લાવવાની હાકલ કરી છે, જ્યારે ઈરાન કહે છે કે તેની માંગણીઓ સંપૂર્ણપણે બરોબર છે જેમાં નાકાબંધી હટાવવી અને સ્થિર સંપત્તિ પરત કરવી શામેલ છે.
કટોકટી વધુ ઘેરી બની શકે છે !
આ તણાવ વચ્ચે, તેલ બજારમાં ઉથલપાથલ વધી છે. અહેવાલો અનુસાર, સોમવારે તેલના ભાવમાં લગભગ 4 ડોલરનો વધારો થયો છે. નોંધનીય છે કે વિશ્વના તેલ પુરવઠાનો લગભગ પાંચમો ભાગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે, અને તેની નાકાબંધી વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે ગંભીર ખતરો બની શકે છે.
શાંતિ વાટાઘાટોની નિષ્ફળતા અને સતત નાકાબંધી માત્ર મધ્ય પૂર્વ માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ માટે એક મોટી આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક કટોકટી ઉભી કરે છે.