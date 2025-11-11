Prev
ભારત સાથે વેપાર સંધિ પર ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- તેઓ મને પસંદ નથી કરતા પણ જલદી કરવા લાગશે

Trump on Indian Tariff: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે એક મોટું નિવેદન આપ્યું. ટેરિફ ઘટાડવાના સંકેત આપતા તેમણે કહ્યું કે તેઓ જલદી ભારત સાથે એવી ટ્રેડ ડીલ કરશે જેનાથી બધાને ફાયદો થવાનો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 11, 2025, 10:59 AM IST

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે ભારત સાથે વેપાર સંધિની નજીક પહોંચવાના સંકેત આપ્યા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકા ગમે તે ઘડીએ ભારત પર લગાવેલા ટેરિફને ઘટાડશે. ટ્રમ્પનું આ નિવેદન સર્જિયો ગોરના ભારતમાં અમેરિકી રાજદૂત કરીકે શપથ ગ્રહણ સમારોહ પણ આવ્યું. 

ટ્રમ્પે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે અમે ભારત સાથે એક ડીલ કરી રહ્યા છીએ, જે પહેલા કરતા ઘણી અલગ છે. હાલ તેઓ (ભારત) મને પસંદ નથી કરતા પરંતુ તેઓ ફરીથી અમને પસંદ કરવા લાગશે. અમે એક નિષ્પક્ષ સમજૂતિ કરી રહ્યા છીએ. તેઓ ખુબ સારા નેગોશિએટર છે, આથી સર્જિયો તમારે તેના પર ધ્યાન આપવું પડશે. મને લાગે છે કે અમે બધા માટે એક ફાયદાકારક સમજૂતિની ખુબ નજીક છીએ. 

ટેરિફ ઘટાડવા પર શું બોલ્યા ટ્રમ્પ?
બાદમાં વ્હાઈટ હાઉસના ઓવલ ઓફિસમાં પત્રકારો સાથે વાતચીત દરમિયાન ટ્રમ્પને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે ભારત સાથે વેપાર સમજૂતિ કેટલે પહોંચી છે અને અશું તેઓ ભારત પર લગાવવામાં આવેલા ટેરિફને ઘટાડશે? તેના પર અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, હજુ ભારત પર ટેરિફ ખુબ ઊંચા છે કારણ કે રશિયન તેલને કારણે આમ કરવામાં આવ્યું હતું પરંતુ તેમણે રશિયાથી ઓઈલની આયાત ઘણી ઘટાડી છે. હાં અમે ટેરિફ ઘટાડવા જઈ રહ્યા છીએ. ગમે તે સમયે અમે તે જરૂર ઓછા કરીશું. 

ક્યાં સુધી પહોંચી વાત
આ અગાઉ 5 નવેમ્બરના રોજ ભારતના વાણિજ્ય મંત્રી પીયુષ ગોયલે પણ સંકેત આપ્યો હતો કે ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય વેપાર સંધિ પર વાતચીત ખુબ સારી ચાલી રહી છે. પરંતુ તેમાં અનેક સંવેદનશીલ અને ગંભીર મુદ્દા છે આથી તેમાં સમય લાગશે. ગોયલે એએનઆઈ સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે વાતચીત ખુબ સારી ચાલી રહી છે. અનેક સંવેદનશીલ અને ગંભીર મુદ્દા છે. આથી સ્વાભાવિક છે કે તેમાં થોડો સમય લાગી શકે છે. 23 ઓક્ટોબરના રોજ બંને દેશોના વાર્તાકારો વચ્ચે વર્ચ્યુઅલ ચર્ચા થઈ હતી. માર્ચ 2025થી અત્યાર સુધીમાં પાંચ તબક્કાનની વાતચીત પૂરી થઈ ચૂકી છે. પહેલા તબક્કાની વેપાર સંધિને 2025ની 'ફોલ' (સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર) સુધી સાઈન કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. 

 

