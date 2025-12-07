આ તે કેવી મજબૂરી ! મહિલાઓને કલાકના હિસાબે ભાડે રાખવા પડે છે પતિ, આ દેશમાં પુરુષોની છે ભારે અછત
યુરોપિયન દેશ લાતવિયા હાલમાં લિંગ સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. અહીં મહિલાઓ પુરુષો કરતાં 15 ટકા વધુ છે. રોજિંદા કાર્યોમાં પણ આ તફાવત સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. તેથી અહીંની મહિલાઓને ઘણીવાર કલાકના હિસાબે પતિ ભાડે રાખવા પડે છે.
યુરોપિયન દેશ લાતવિયા હાલમાં ગંભીર લિંગ સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે મહિલાઓ દ્વારા પતિ ભાડે રાખવાની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. આ કામચલાઉ પતિઓ મહિલાઓને નાના ઘરગથ્થુ કામ અને જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરે છે. તેઓ એકલતાના સમયમાં વાતચીતનો સોર્શ પણ પૂરો પાડે છે.
ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટના અહેવાલ મુજબ, આ પરિસ્થિતિ લાતવિયન સમાજમાં ગંભીર લિંગ અસંતુલનને કારણે છે. દેશમાં પુરુષોની સંખ્યા સ્ત્રીઓ કરતાં 15.5 ટકા ઓછી છે, જે યુરોપિયન યુનિયનના લિંગ ગુણોત્તર કરતાં ત્રણ ગણી ઓછી છે.
વર્લ્ડ એટલાસ રિપોર્ટ મુજબ, લાતવિયામાં પુરુષોની સરેરાશ ઉંમર પણ સ્ત્રીઓ કરતાં ઓછી છે. 65 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોમાં, સ્ત્રીઓની સંખ્યા પુરુષો કરતાં બમણી છે.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે દેશમાં પુરુષોની અછત રોજિંદા જીવનમાં પણ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે ઘણી લાતવિયન મહિલાઓને વિકલ્પોના અભાવે લગ્ન માટે વિદેશ જવાની ફરજ પડી રહી છે. દેશમાં પુરુષોની અછતને કારણે ઘણી સ્ત્રીઓ જીવનસાથી વિના જીવી રહી છે. પરિણામે દેશમાં હેન્ડીમેન રેન્ટ સર્વિસ ઝડપથી વધી રહી છે.
આ વેબસાઇટ્સ કરી રહી છે મદદ
રિપોર્ટ્સ દર્શાવે છે કે Komand24 જેવી વેબસાઇટ્સ ગોલ્ડન હેન્ડ પુરુષની સર્વિસ આપી રહી છે. આ પુરુષો પ્લમ્બિંગ, સુથારીકામ, સમારકામ અને ટીવી ઇન્સ્ટોલેશન જેવા કાર્યો કરે છે. RemontDarby મહિલાઓને ઓનલાઇન અથવા ફોન પર "પતિ" બુક કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે. જેમાં ફોન અથવા ઓનલાઈન બુકિંગ કર્યા પછી એક પુરુષ તરત જ ઘરે પહોંચે છે અને ઘરના કામમાં મદદ કરે છે.
પુરુષોની અછતનું કારણ શું છે ?
નિષ્ણાતોના મતે, લાતવિયામાં લિંગ સંકટનું મુખ્ય કારણ પુરુષોનું ઓછું આયુષ્ય છે. તેની પાછળના મુખ્ય કારણો ઉચ્ચ ધૂમ્રપાન દર અને જીવનશૈલી સંબંધિત સમસ્યાઓ છે.
