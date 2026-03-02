Iran-Israel War Live Update: ભારતમાંથી 2 દિવસમાં 760 ફ્લાઈટ્સ રદ, ઈરાને કહ્યું નેતન્યાહુની ઓફિસ પર ખૈબર મિસાઈલથી કર્યો હુમલો
Iran Israel War Live Updates: ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ભેગા થઈને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા જેનો ઈરાન પણ હવે વળતા પ્રહાર કરી રહ્યું છે. ઈરાને આ ખુવારીમાં સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ સહિત 40થી વધુ ટોપ નેતાઓ ગુમાવ્યા. હવે ઈરાન પણ ઈઝરાયેલ પર તો હુમલા કરી જ રહ્યું છે પરંતુ સાથે સાથે ખાડી દેશોમાં અમેરિકાના સાથી દેશો ઉપર પણ જોરદાર હુમલા કરી રહ્યું છે. ઈરાને યુએઈ, સાઉદી અરબ, કતાર, ઓમાન સહિત 8 જેટલા દેશોને ટાર્ગેટ કર્યા. મીડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવની પળેપળની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો Z 24 કલાકના લાઈવ બ્લોગ સાથે...
Iran-Israel War Live Update :અમેરિકાએ કહ્યું- કુવૈતે ભૂલથી ત્રણ અમેરિકી જેટ તોડી પાડ્યા, એક ભારતીય નાવિકનું મોત
હવે કુવૈતમાં તોડી પડાયેલા અમેરિકાના ફાયટર જેટસના મામલે નવો વળાંક લીધો છે. આ પહેલાં કુવૈત રક્ષા મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે અમેરિકાના અનેક ફાયટર જેટસને નુક્સાન પહોંચ્યું છે અને અમે પાયલોટસની સારવાર કરાવી રહ્યાં છે. હવે અમેરિકી સેનાએ જણાવ્યું છે કે કુવૈતે ભૂલથી ત્રણ અમેરિકી F-15E લડાયક વિમાનોને તોડી પાડ્યા છે. હવે કોને તોડ્યા એ સવાલ ઉભો થયો છે જોકે, કુવૈતમાં હવે અમેરિકન એમ્બેસી પણ બંધ કરવા અમેરિકા જઈ રહ્યું છે. એમ્બેસીની નજીક જ ઈરાનની મિસાઈલના હુમલાથી આ નિર્ણય લેવાયો છે. ઓમાનની ખાડીમાં સોમવારે એક તેલ ટેન્કર પર બોમ્બથી સજ્જ ડ્રોન બોટથી હુમલો કર્યો હતો, જેમાં એક ભારતીય નાવિકનું મોત નીપજ્યું છે. ઓમાનની સરકારી સમાચાર એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, માર્શલ આઈલેન્ડ્સનો ધ્વજ ધરાવતા ટેન્કર MKD VYOMને મસ્કત તટ પાસે નિશાન બનાવ્યું હતું. આમ ઈરાન હવે મિત્ર દેશોને પણ નિશાન બનાવી રહ્યું છે. ઓમાન પર હુમલાને પગલે ઈરાનના વિદેશમંત્રી પણ નારાજ છે. જેઓએ ઓમાન પ્રાયોરિટીના લિસ્ટમાં ન હોવાનું જણાવ્યું છે. અત્યારસુધીમાં ઈરાનમાં 550 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. ઈઝરાયેલના દરિયા પાસે ગેસફિલ્ડમાંથી ગેસ કાઢતી અમેરિકાની કંપની શેવરોને પોતાનું પ્રોડક્શન બંધ કરી દીધું છે. ઇઝરાયલ પાસે સમુદ્રમાં સ્થિત તામર ગેસ ફિલ્ડનું પણ સંચાલન કરે છે. જેને ઈઝરાયેલની વિનંતી પર હાલમાં આ પ્રોડક્શન બંધ કર્યું છે.
Iran-Israel War Live Update : અમારું નથી ચાલતું, IRGC ગાર્ડ એમની મરજીથી કરી રહ્યાં છે હુમલા
IRGC ઈરાનના સુપ્રીમ લીડરને રિપોર્ટ કરે છે. આ પદ અયાતુલ્લાહ અલી ખોમેનેઈ પાસે હતું જ્યાં સુધી એ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલામાં મોતને ભેટ્યા ન હતા. હવે IRGC હેડ વિના સ્વતંત્ર રૂપે કામ કરે છે. ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાધાચીએ દાવો કર્યો છે કે ઓમાન પર હુમલો એ અમારી પ્રાથમિકતામાં હતો નહીં. આમ છતાં IRGCએ ઓમાન પર હુમલો કર્યો છે. હવે સવાલ એ છે કે શું ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મોત બાદ IRGCના સૈનિકો બેકાબૂ બની ગયા છે. IRGC ઈરાનમાં સૌથી શક્તિશાળી અને વિશિષ્ટ સૈન્ય સંગઠન છે. જેને ઈરાની ક્રાંતિ બાદ 1979માં બનાવવામાં આવ્યું હતું. ઈરાન પાસે 2 અલગ અલગ સેનાઓ છે. એક સેના જે સીમાઓની રક્ષા કરે છે અને બીજી IRGC જેના સુપ્રીમ લીડર ખોમેનેઈ હતા. ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાધાચીએ અલ જજિરાને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઓમાનમાં જે થયું એ અમારી પસંદ નથી. અમે પહેલાં જ સેનાને જણાવી દીધું હતું કે ટાર્ગેટને લક્ષ્ય બનાવવામાં સાવચેતી રાખજો. જોકે, આમ છતાં ઓમાન પર હુમલો થયો છે. આ દેખાડે છે કે IRGC હવે ઈરાની સરકારના ઓર્ડર પર કામ કરી રહી નથી. જોકે, ખોમેનેઈએ મોત પહેલાં આપેલા આદેશો મુજબ હાલમાં કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. એસોસિયેટ પ્રેસની એક રિપોર્ટ અનુસાર અરાધાચીની વાતો એ હુમલાના બહાના તરીકે જોવાઈ રહી છે. કારણ કે તહેરાન ખાડી દેશોમાં પડોશીઓ સાથે તણાવ ઓછો કરવા માગે છે.
Iranian Foreign Minister Araghchi:
What happened in Oman was not our choice.
We have already told our Armed Forces to be careful about the targets they choose.
Our military units are now, in fact, independent and somewhat isolated, and they are acting based on general… pic.twitter.com/g0l9Te2HNa
— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
Iran-Israel War Live Update : નેતન્યાહુની ઓફિસ પર ખૈબર મિસાઈલથી ઈરાનનો હુમલો, કહ્યું મોટી સફળતા મળી
મિડલ ઈસ્ટમાં મહાયુદ્ધ વચ્ચે ઈરાને મોટો દાવો કર્યો છે. ઈરાને કહ્યું છે કે પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહુને નિશાન બનાવીને હુમલો કરાયો છે. એમની ઓફિસ પર ખૈબર મિસાઈલ છોડાઈ છે. ઈરાને એ પણ દાવો કર્યો છેકે ઈઝરાયેલી એરફોર્સ કમાન્ડર પર પણ હુમલો કરાયો છે. જોકે, ઈઝરાયેલ પીએમ કાર્યાલયે ખૈબર બેલેસ્ટિક મિસાઈલથી હુમલાના ઈરાનના દાવાને ફગાવી દીધો છે. સૌથી મોટા સમાચાર એ છે કે ઈરાને કુવૈતમાં કરેલા હુમલામાં અમેરિકાને મોટુ નુક્સાન થયું છે. કુવૈત કહી રહ્યું છે કે ઘણા ફાયટર જેટ તબાહ થયા છે. અમે પાયલોટને સારવાર આપી રહ્યાં છે. બીજી તરફ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે મારી પર 2 વાર હુમલાનો પ્રયાસ કરાયો છે. એ મને મારતાં એના પહેલાં મેં એમને મારી નાખ્યા છે. કહેવાય છે કે, ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર દ્વારા એમને મારવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. ઇઝરાયલ-ઇરાન યુદ્ધ, ભારતમાં 2 દિવસમાં 760+ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી દેવામાં આવી છે.
ઈરાને મિડલ ઈસ્ટમાં 6 અમેરિકી બેઝને નિશાન બનાવ્યા છે
ઈરાન હવે ઝૂકવાના મૂડમાં નથી. ઈરાને દાવો કર્યો છે કે અમેરિકાએ એના પરમાણુ પ્લાન્ટને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ઈરાને 500 અમેરિકી સૈનિકો અને યુદ્ધ જહાજ પર બેલેસ્ટિક મિસાઈલો છોડી હોવાના દાવા કર્યા છે જોકે, અમેરિકાએ આ દાવાઓને ફગાવી દીધા છે. ઈરાનના હુમલામાં મધ્ય પૂર્વમાં આવેલા ઓછામાં ઓછા છ અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હોવાનો ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સનો અહેવાલ છે.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ઈરાને બહેરીન, ઈરાક, UAE અને કુવૈતમાં આવેલા અમેરિકી બેઝ પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલાઓમાં મિસાઈલ અને ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. કુવૈતના રક્ષા મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે આજે સવારે ઘણા અમેરિકી લશ્કરી વિમાનો ક્રેશ થયા હતા. જોકે, બધા ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત છે. તેમને તાત્કાલિક બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ડોકટરોની એક ટીમ તેમની સારવાર કરી રહી છે. આ પહેલા તેણે કતાર, કુવૈત, જોર્ડન, બહેરીન, સાઉદી અરેબિયા અને UAEમાં હાજર અમેરિકી ઠેકાણાઓને પણ નિશાન બનાવ્યા હતા
Iran-Israel War Live Update : સાયપ્રસમાં બ્રિટિશ એરબેઝ પર ફરી સાયરન વાગ્યા, 24 કલાકમાં બીજો હુમલો
ઈરાને હવે આર યા પારની લડાઈ લડી રહ્યું છે. ઈરાને વળતા બદલાના ભાગરૂપે અત્યારસુધી 11 દેશોને નિશાન બનાવ્યા છે. સતત બેલસ્ટિક મિસાઈલ અને ડ્રોનથી હુમલા કરી રહ્યું છે. પડોશી દેશોને પણ બાકાત રાખ્યા નથી. જ્યાં પણ યૂએસ બેઝ છે ત્યાં હુમલો કર્યો છે. ગઈકાલે બ્રિટન, જર્મની અને ફ્રાંન્સે સહયોગ આપવાની વાત કરી તો ઈરાને આ દેશો પર પણ હુમલા કર્યા છે. સાયપ્રસમાં બ્રિટિશ એરફોર્સના અક્રોતિરી બેઝ પર ડ્રોન હુમલાના થોડા કલાકો પછી સોમવારે બપોરે ફરી સાયરન વાગ્યા છે. સાયપ્રસની સરકારી ટીવી CyBC એ લાઇવ પ્રસારણમાં બેઝ પર સાયરન વાગવા અને ત્યાંથી વિમાનોના ઉડાન ભરવાની જાણકારી આપી. તેના જવાબમાં બ્રિટિશ સેના કાર્યવાહી કરી રહી છે અને આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી. આ પહેલાં ફ્રાન્સના પણ એક બેઝ પર આજે સવારે ઈરાને હુમલો કર્યો હતો. આમ ઈરાન હવે અમેરિકાને સાથ આપી રહેલા દરેક દેશને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. ફ્રાન્સના સંરક્ષણ પ્રધાન કેથરિન વોટ્રિને X પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે અમીરાતી બેઝ નજીક અમારા નેવલ બેઝ પર અબુ ધાબી પોર્ટને નિશાન બનાવીને ડ્રોન હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. IRGC એ દાવો કર્યો કે 'ઓપરેશન ટ્રુથ પ્રોમિસ 4' હેઠળ ઇઝરાયલી પીએમ અને એરફોર્સ કમાન્ડરની ઓફિસને મિસાઇલોથી નિશાન બનાવવામાં આવી છે.
Un hangar de notre base navale mitoyenne de celle des Émiriens a été touché dans une attaque de drones qui a ciblé le port d'Abu Dhabi.
Les dégâts ne sont que matériels et limités. Aucun blessé n'est à déplorer.
La vigilance de nos forces est maximale face à une situation qui…
— Catherine Vautrin (@CaVautrin) March 1, 2026
Iran-Israel War Live Update : ઈરાનના પરમાણુ પ્લાન્ટ પર હુમલો, ઈરાનનો મોટો દાવો, રેડિયેશન લીકેજ થયું તો ભયંકર સ્થિતિ બગડશે
ઈરાનમાં નતાન્ઝ પ્લાન્ટ પર અમેરિકાએ હુમલો કર્યો હોવાનો ઈરાને દાવો કર્યો છે. આ ઘટના બાદ IAEAએ ચેતવણી આપી છે કે અમે ઈરાનની પરમાણુ સમિતીનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છીએ પણ એમનો સંપર્ક થઈ રહ્યો નથી. અમને ચિંતા છે કે આ યુદ્ધ મોટો ભયંકર વળાંક ના લે...જોકે, આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર અહેવાલો બહાર આવ્યા નથી. જોકે, ઈરાને કરેલો દાવો સાચો પડ્યો તો ઈરાનમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનવાની સાથે મોતનો આંક વધી શકે છે. હાલમાં ઈરાનમાં 555 લોકોના મોત થયા હોવાના દાવાઓ કરાઈ રહ્યાં છે. ઈઝરાયેલે લેબનોનમાં કરેલા હુમલામાં પણ 31 લોકોનાં મોત થયા છે.
Iran-Israel War Live Update : ઈરાને કુવૈતમાં મચાવ્યો કોહરામ, અમેરિકાના ફાયટર જેટ કર્યા તબાહ
કુવૈતમાં અમેરિકી દૂતાવાસ બંધ કરી દેવાયા છે. ઈરાનને લઈને IAEAએ કહ્યું કે ઈરાનમાં હાલાત ચિંતાજનક છે. ઈરાનમાં રેડીએશનના ખતરાથી અમે ઈનકાર કરી રહ્યાં નથી. બીજી તરફ કતરે ઈરાનને ધમકી આપી છે કે ઈરાને આ હુમલાની કિંમત ચૂકાવવી પડશે. કુવૈતમાં અમેરિકાને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો છે. કુવૈતમાં 2 ફાયટર જેટ તોડી પાડ્યાનો દાવો થઈ રહ્યો છે. કુવૈતે પણ સ્વીકાર્યું છે કે અમેરિકી જેટને નુક્સાન પહોંચાડ્યું છે. એક ડ્રોને અમેરિકાનું F-15 જેટ તોડી પાડ્યું છે જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Media are reporting that Iran has successfully shot down three American fighter jets near the border with Kuwait. CNN has confirmed the news, citing Kuwaiti officials. pic.twitter.com/uQCnLhP9pl
— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 2, 2026
- ઈરાને અમેરિકાના ફાઈટર જેટને કર્યુ તબાહ
- ઈરાને ડ્રોન મારફતે ફાઈટર જેટને કર્યુ જમીનદોસ્ત
- કુવૈતમાં અમેરિકી ફાઈટર જેટને તોડી પડાયું
- અમેરિકાના F-15 ફાઈટર જેટને તોડી પડાયું
Iran-Israel War Live Update : હવે યુદ્ધમાં થશે મહાવિનાશનો પ્રારંભ, 11 દેશો સાથે લડશે ઈરાન
અમેરિકી એરબેઝ બાદ હવે દૂતાવાસ પણ ઈરાનના નિશાને આવી ગયા છે. કુવૈતમાં અમેરિકી દૂતાવાસ પર હુમલો કરાયો છે. અમેરિકી એમ્બેસી પર થયો જોરદાર હુમલો થયો છે. હુમલા બાદ દૂતાવાસમાં આગ લાગી છે. અનેક વારથી ઘાયલ થયેલું ઈરાન હવે વધુ ઘાતક બન્યું છે.
બ્રિટન બાદ હવે ફ્રાન્સના બેઝને પણ નિશાન બનાવ્યા છે. ઈરાને ફ્રાન્સના નેવી બેઝ પર હુમલો કર્યો છે. અબુધાબીમાં ફ્રાન્સના નેવી બેઝ પર ઈરાને હુમલો કર્યો છે. અમેરિકાને સાથ આપવાની જાહેરાત બાદ હવે ફ્રાન્સ પણ ઈરાનના નિશાને આવી ગયું છે.
- ઈરાન પર હવે અત્યંત ભીષણ પ્રહારની તૈયારી....
- એકસાથે 11 દેશો મળીને કરશે ઈરાન પર હુમલો.....
- હાલ અમેરિકા અને ઈઝરાયલના હુમલા યથાવત...
- હવે બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મની પણ ઉતરશે મેદાને....
- બહેરીન, કુવૈત, કતર કરશે ઈરાન પર હુમલો....
- સાઉદી અરબ, UAE, જોર્ડન પણ કરશે હુમલો...
- NATOએ અમેરિકાને જાહેર કર્યું છે પૂર્ણ સમર્થન....
- આ યુદ્ધમાં અમે અમેરિકાની સાથે છીએ : NATO..
Iran-Israel War Live Update : ઈરાનમાં રેડિએશન એલર્ટ?, કેટલાક શહેરો ખાલી કરાવવા પડે તેવી સ્થિતિ
ઈરાનમાં તણાવ વચ્ચે હવે આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણું ઉર્જા એજન્સીના પ્રમુખ રાફેલ ગ્રોસીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે ઈરાની પરમાણુ નિયામક અધિકારીઓ સાથે સતત સંપર્ક કરવાની કોશિષો કરી રહ્યાં છીએ પણ તેમના તરફથી કોઈ જવાબ મળી રહ્યાં નથી. ગ્રોસીએ ઈરાન અને અન્ય સંબંધિત પક્ષોને સૈન્ય અભિયાનોમાં અત્યંત સંયમ વર્તવાની અપીલ કરી છે. ક્ષેત્રમાં વધતા જતા તણાવ વચ્ચે પરમાણુ એજન્સીએ કહ્યું છે કે કૂટનીતિ અને વાતચીતને આધારે આ ઉકેલ લાવો. અમે ઈરાની પરમાણુ નિયામક અધિકારીઓ સાથે વાતચીતની કોશિષ કરી રહ્યાં છીએ. અમારો સંપર્ક થવો એ જરૂરી છે. જોકે એવું પણ બની શકે હાલમાં યુદ્ધના માહોલમાં સંપર્ક ખોરવાઈ શકે છે અને જાણી જોઈને આ સમિતીએ સંપર્ક ખોરવી નાખ્યો પણ બની શકે છે.
Iran-Israel War Live Update : મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધ પર પીએમ મોદીની પહેલી પ્રતિક્રિયા
મિડસ ઈસ્ટના યુદ્ધ પર પીએમ મોદીની પહેલી પ્રતિક્રિયા આવી છે. મોદીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે પશ્વિ એશિયાની પરિસ્થિતિ હાલમાં ચિંતાજનક છે. ભારત હાલમાં કૂટનીતિક રીકે વિવાદો ઉકેલવા અને સમાધાન કરવાના પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. આ સંઘર્ષનો જલદી અંત આવે એ જરૂરી છે.
- મધ્ય પૂર્વમાં મહાજંગ પર બોલ્યા પ્રધાનમંત્રી મોદી....
- પશ્ચિમ એશિયાની સ્થિતિ ચિંતાજનકઃ મોદી....
- "ભારત કૂટનીતિક રીતે વિવાદનું સમાધાન લાવવાના સમર્થનમાં"....
- તમામ વિવાદોનું સમાધાન થવું જોઈએઃ મોદી....
Iran-Israel War Live Update : જર્મની ઈરાન સામે જંગમાં ઉતરવાની કરી રહ્યું છે તૈયારીઓ
જર્મનીના રાજનીતિક અને સૈન્ય સૂત્રોના અહેવાલથી એ સમાચાર આવ્યા છે કે તહેરાન ખાડી દેશો પર હુમલાઓ બંધ નહીં કરે તો જર્મની ઈરાનની સામે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા ચલાવાઈ રહેલા અભિયાનમાં જોડાશે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે યુએસ સાથે સંભવિત સૈન્ય કાર્યવાહીનું પ્લાનિંગ પહેલાંથી જ ચાલી રહ્યું છે. જેમાં બમબારીથી લઈને સૈન્ય અને હવાઈ મદદ પણ સામેલ છે. જર્મનીના વિદેશ મંત્રાલયના અધિકારીઓએ દ્વારા બુડેસ્ટૈગની વિદેશ મામલાઓ જોતી સમિતિના સદસ્યોએ રેડિયો સ્ટેશન સાથે આ માહિતી શેર કરી છે. ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે એ કન્ફર્મ કર્યું છે કે આ સંઘર્ષમાં એક ચીની નાગરિકનું મોત થયું છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા માઓ નિંગે કહ્યું કે તહેરાનમાં એક ચીની નાગરિક યુદ્ધમાં માર્યો ગયો છે. અમે મૃતક પ્રત્યે સંવેદનાઓ વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે અને અમારી પીડિત પરિવાર પ્રત્યે સહાનુભૂતિ છે. માઓએ કહ્યું કે ચીને 2 માર્ચ સુધીમાં લગભગ 3000 નાગરિકોને ઈરાનમાંથી કાઢી ચૂક્યું છે.
Iran-Israel War Live Update : ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં અત્યાર સુધીમાં 555 લોકોના મોત
ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના ભીષણ હુમલાઓ અટકવાનું નામ લઈ રહ્યાં નથી. એક સ્કૂલ પર હુમલમાં 180થી વધારે છાત્રોના મોત બાદ ઈરાનના દક્ષિણ ફાર્સ પ્રાંતમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયલી હુમલાઓમાં 35 લોકો માર્યા ગયા છે. અનેક લોકો ઘાયલ પણ થયા છે અને કેટલીક ઇમારતોને નુકસાન થયું છે. ઈરાની રેડ ક્રેસેન્ટ સોસાયટીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાનમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયલી હુમલામાં 555 લોકો માર્યા ગયા છે. જોકે, આ આંકડો એ સત્તાવાર નથી. આ આંક વધારે પણ હોઈ શકે છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ભેગા મળીને તહેરાનને તબાહ કરી દેવાનો નિર્ણય લીધો છે. જેઓ સતત મિસાઈલો અને ફાયટર જેટથી હુમલાઓ કરી રહ્યાં છે.
Iran-Israel War Live Update:બ્રિટન-ફ્રાન્સ-જર્મનીને ઈરાનનો સ્પષ્ટ જવાબ, જે થાય એ કરી લો
હાલમાં ઈરાન 9 દેશો પર હુમલાઓ કરી ચૂક્યું છે. ગઈકાલે બ્રિટનના પીએમે ખાડી દેશના મિત્રો માટે યુદ્ધમાં મદદ કરવાની ખાતરી આપી હતી. આ સામે ઈરાનનો એકદમ સીધો સ્પષ્ટ જવાબ આવ્યો છે. ઓસ્ટ્રિયામાં ઈરાનના દૂતાવાસ, બંને દેશો વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોનું એક મહત્ત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર છે. દૂતાવાસે X પર પોસ્ટ કરીને બ્રિટન-ફ્રાન્સ-જર્મનીને સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો છે. ઈરાનનું કહેવું છે કે તે સાર્વભૌમત્વના રક્ષણમાં કોઈ કસર છોડશે નહીં. એટલે આ સીધી ધમકી છે કે તમે પણ યુદ્ધમાં કૂદશો તો ભોગવશો.
The so-called #E3—#Britain, #France, and #Germany—has once again shown its irrelevance by issuing a reckless statement calling on #Iran to stop defending itself.
Regardless of the labels they attach to Iran’s legitimate self-defense, the Iranian nation will continue to leave no…
— IRAN Embassy in Austria (@IraninAustria) March 2, 2026
અમે કોઈ પણ સંજોગોમાં ઝૂકવા માટે તૈયાર નથી. ગઈકાલે જ ફ્રાન્સ, જર્મની અને બ્રિટને યુદ્ધમાં મદદ કરવાની ખાતરી આપી હતી. જો આ 3 દેશો અને નાટો દેશોએ આ યુદ્ધમાં ઝંપલાવ્યું તો મહા વિશ્વ યુદ્ધ ફાટે તેવી સંભાવના છે. હાલમાં ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા ભિષણ હુમલાઓ ઈરાન પર કરી રહ્યાં છે. ઇરાને 9 દેશો પર હુમલાઓ કર્યા છે. જોકે, હજુ સુધી ખાડી દેશોએ ચૂપકીદી સાધી રાખી છે.
Iran-Israel War Live Update: અમે જ્યાં સુધી નૌ સેના ખતમ ના થાય ત્યાં સુધી નહીં રોકાઈએ, ટ્રમ્પની ચેતવણી
ઈરાન હુમલાઓ રોકી રહ્યું નથી ત્યારે ટ્રમ્પે આપેલી ચેતવણીને પગલે આ યુદ્ધ વધુ વકરે તેવી પૂરી સંભાવના છે. મધ્ય પૂર્વના આ મહાયુદ્ધમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સીધી ધમકી આપી છે કે અમારા લક્ષ્યો પૂર્ણ નહીં ત્યાં સુધી અમે રોકાઈશું નહીં, 4 સપ્તાહ સુધી આ હુમલાઓ થઈ શકે છે. જેને પગલે હવે યુદ્ધ રોકાય તેવી સંભાવના ઓછી છે. જોકે, ટ્રમ્પે એ પણ દાવો કર્યો છે કે ઈરાનના નવા સત્તાધિશોએ વાતચીત શરૂ કરી છે.
- મધ્ય પૂર્વના મહાયુદ્ધ પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન....
- અમારા લક્ષ્ય પૂર્ણ ન થાય, ત્યાં સુધી યુદ્ધ ચાલશેઃ ટ્રમ્પ....
- લક્ષ્ય હાંસલ ન થાય ત્યાં સુધી ઓપરેશન યથાવતઃ ટ્રમ્પ....
- 4 સપ્તાહ સુધી આ હુમલાઓ ચાલુ રહી શકેઃ ટ્રમ્પ...
- ઈરાની નૌસેનાને સંપૂર્ણ ખતમ કરીને રહીશુઃ ટ્રમ્પ
Iran-Israel War Live Update: અમે 500 સૈનિકોને માર્યા કે ઘાયલ કર્યા, અબ્રાહમ લિંકન પર વરસાવી 4 મિસાઈલ
ઈરાન હવે આ યા પારની લડાઈ લડી રહી છે. ઈરાને કુવૈત અને બહેરીનમાં ભારે હુમલા કર્યા છે. જેમાં બેસને વ્યાપક નુક્સાન પહોંચાડ્યું હોવાનો દાવો કરી રહ્યું છે. ઈરાન કહી રહ્યું છે કે હુમલામાં 500 US સૈનિક મર્યા કે ઘાયલ થયા, ઈરાને તો ત્યાં સુધી દાવો કર્યો છે કે અમે યુદ્ધ જહાજ અબ્રાહમ લિંકન પર બેલેસ્ટિક મિસાઈલો છોડી છે જોકે, અમેરિકાએ આ દાવાને ફગાવી દીધા છે.
- ઈરાનના હુમલામાં અમેરિકાને મોટુ નુકસાન....
- ઈરાની સેનાએ અમેરિકાને લઈને કર્યો મોટો દાવો...
- ઈરાની હુમલામાં 500 US સૈનિક મર્યા કે ઘાયલ થયા....
- અમારા હુમલામાં અમેરિકાને મોટું નુકસાનઃ IRGC...
- યુદ્ધ જહાજ અબ્રાહમ લિંકન પર વરસાવી 4 મિસાઈલઃ IRGC
Iran-Israel War Live Update: ઈરાનનો ઈઝરાયેલના રહેણાંક વિસ્તારો પર હુમલો, હવે આર યા પરની લડાઈ
Iran-Israel War Live Update: મીડલ ઈસ્ટમાં આ તણાવ હવે રોકાય તેવી સંભાવના ઓછી છે. ઈરાને ઈઝરાયેલના રહેણાંક વિસ્તારો પર હુમલો કર્યો છે. જેના પગલે તણાવની સ્થિતિ વધારે બગડી છે. ઈઝરાયેલ કોઈ પણ સંજોગોમાં પોતાના લોકો પર થતા હુમલાને સાંખી નહીં લે, ઈઝરાયેલ તરફથી પણ જડબાતોડ જવાબ અપાય તેવી પૂરી સંભાવના છે. હવે આ યુદ્ધ વધુ વકરે તેવી સંભાવના છે.
- ઈરાને ઈઝરાયલ પર કર્યો ઘાતકી હુમલો -----
- ઈઝરાયલના રહેણાંક વિસ્તારમાં હુમલો થયાનો દાવો-----
- ઈઝરાયલના સામાન્ય નાગરિકોને બનાવ્યા ટાર્ગેટ -----
- ઘાતકી હુમલામાં ઈમારતને પહોંચ્યું મોટું નુકસાન-----
- મિસાઈલ હુમલામાં બિલ્ડિંગનો વિખેરાયો કાટમાળ-----
- ઠેર-ઠેર તબાહીનો જોવા મળ્યો નજારો-----
- જીવ બચવા માટે લોકોએ ટનલનો લીધો સહારો
Iran-Israel War Live Update: સાઉદી અરામકોની રાસ તનુરા રિફાઈનરી પર ઈરાનનો હુમલો, હવે જંગ વધુ વકરશે
Iran-Israel War Live Update: સાઉદી અરામકોની રાસ તનુરા રિફાઈનરીમાં સોમવારે ડ્રોન હુમલા કરવામાં આવ્યા છે. હુમલા પછી આ રિફાઈનરીમાં કેટલીક જગ્યાએ આગ લાગવાના અહેવાલો છે. હાલમાં તનૂરા રિફાઈનરીને બંધ કરી દેવામાં આવી છે. રિફાઈનરીમાં હુમલો ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. રાસ તનૂરા એ સાઉદીની તેલ નિર્યાતમાં પ્રમુખ માનવામાં આવે છે. અહીંથી દુનિયાભરમાં તેલનું સપ્લાય થાય છે. જોકે, રિફઆઈનરી પર હુમલા બાદ સાઉદી અરબે કોઈ જવાબી કાર્યવાહી હજુ કરી નથી. અહેવાલો એવા પણ છે કે તહેરાનમાં એક ચીની નાગરિકનું મોત થયું છે. રાસ તનૂરા સાઉદી અરબની સૌથી મોટી અને જૂની રિફાઈનરી છે. જેની ક્ષમતા પ્રતિદિવસ લગભગ 5.5 લાખ બેરલ છે. જો આ લાંબો સમય બંધ રહેશે દુનિયાભરમાં પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવમાં મોટો ઉછાળો આવશે.
Iran-Israel War Live Update: બહેરીનમાં અમેરીકન બેઝને ભારે નુક્સાન, ધૂમાડાના ગોટે ગોટા છવાયા
ઈરાને અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે કરેલા હુમલાના જવાબમાં ભીષણ જવાબી કાર્યવાહી કરી છે. તહેરાનના જણાવ્યા અનુસાર કુવૈતમાં સૈન્ય બેસ લગભગ કામ કરવાનું બંદ કરી દીધું છે. અમેરિકાને બહેરીનમાં પણ ભારે નુક્સાન થયું છે. ઈરાનનો દાવો છે કે આ સંઘર્ષમાં લગભગ 560 અમેરીકી સૈનિકોના મોત થયા છે. બહેરીનમાં ભારે નુક્સાનની સંભાવના છે.
બહેરીનમાં અમેરિકી બેઝ પર ઈરાનનો હુમલો.....
બહેરીનમાં અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણેના બનાવ્યું નિશાન....
બહેરીનમાં નૌસેનાના 5માં ફ્લીટ મુખ્યાલય પર હુમલો...
સાઉદીની સૌથી મોટી રિફાઈનરી પર ડ્રોન એટેક
ઈરાને આજે સાઉદી અરબની સૌથી મોટી રિફાઈનરી અરામકોને ટાર્ગેટ કરી છે. આ રિફાઈનરી દુનિયાની સૌથી મોટી એકીકૃત ઓઈલ અને ગેસ કંપની છે. એવું કહેવાય છે કે ઈરાની ડ્રોને સાઉદી અરબના રાસ તનુરા સ્થિત અરામકો ઓઈલ પ્લાન્ટ પર હુમલો કર્યો અને પ્લાન્ટમાં આગ લાગી હોવાનું કહેવાય છે. રોયટર્સે સૂત્રોના હવાલે જણાવ્યું કે સાઉદી અરામકોની રાસ તનુરા રિફાઈનરી સોમવારે સવારે બંધ કરી દેવાઈ છે. આ એક ડ્રોન હુમલો હતો. અધિકારીઓએ કન્ફર્મ કર્યું છે કે હાલ સ્થિતિ કાબૂમાં છે અને સુરક્ષા કારણોસર તેને બંધ કરાઈ છે.