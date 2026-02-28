Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Israel Iran Conflict Live: ઈરાન પર ઇઝરાયલ-અમેરિકાનું ભીષણ આક્રમણ, અનેક શહેરો પર હુમલો

Israel attacks Iran LIVE: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે આજે ઈરાન પર સૌથી મોટો હુમલો કર્યો છે. ઈરાનમાં 30 સ્થળોએ ધડાકા થયા છે. ઈરાનની સરકાર તરફથી કોઈ અધિકારીક જાહેરાત કરાઈ નથી પણ ઈરાન અને ઈઝરાયેલમાં ઈમરજન્સી જાહેર કરી દેવાઈ છે. ઈઝરાયેલ અને ઈરાન સંદર્ભે નાનામાં નાની વિગતો માટે આ LIVE બ્લોગને જોતાં રહો. ઇઝરાયલે નાગરિકો માટે 'પ્રોએક્ટિવ એલર્ટ' જાહેર કરી સાયરન વગાડ્યા, સંભવિત ઈરાની મિસાઇલ હુમલાથી સતર્ક રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. આ હુમલામાં ઈઝરાયલને અમેરિકાનો પણ સાથ મળ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 28, 2026, 01:15 PM IST

Trending Photos

Israel Iran Conflict Live: ઈરાન પર ઇઝરાયલ-અમેરિકાનું ભીષણ આક્રમણ, અનેક શહેરો પર હુમલો
LIVE Blog

Tehran : ઈઝરાયલે ઈરાન પર હુમલો કર્યો છે. ઈઝરાયલના રક્ષામંત્રીએ તેની પુષ્ટિ કરી છે. ઈઝરાયલને આ હુમલામાં અમેરિકાનો સાથ મળ્યો છે. બીજીતરફ ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં ઘણી જગ્યાએ જોરદાર ધમાકા થયા છે. સ્થાનીક મીડિયા અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓ અનુસાર રાજધાનીના મધ્ય હિસ્સામાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વિસ્ફોટ થયા છે. જોકે ઈરાની અધિકારીઓએ હજુ હુમલાની પુષ્ટિ કરી નથી. આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે થયો છે જ્યારે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે પરમાણુ કાર્યક્રમને લઈને વાર્તા ચાલી રહી છે. ગુરૂવારે જિનેવામાં બંને પક્ષો વચ્ચે ત્રીજા રાઉન્ડની વાતચીત થઈ હતી અને આજે ફરી વાતચીત પ્રસ્તાવિત હતી. પરંતુ ઇઝરાયલની સૈન્ય કાર્યવાહીએ આ કૂટનીતિક પ્રક્રિયા પર ગંભીર સવાલ ઉભા કર્યાં છે.

Add Zee News as a Preferred Source

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) February 28, 2026

  

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

28 February 2026
13:09 PM

Israel-Us attacks Iran LIVE : ભારતીય દૂતાવાસે જાહેર કરી એડવાઈઝરી, નંબરો કર્યા જાહેર

પ્રદેશમાં પ્રચલિત સુરક્ષા પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા, ઇઝરાયેલમાં રહેલા તમામ ભારતીય નાગરિકોને અતિજાગૃતિ રાખવા અને હંમેશા સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ભારતીય નાગરિકોને ઇઝરાયેલી સત્તાઓ અને હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડ દ્વારા જારી કરાયેલા સુરક્ષા માર્ગદર્શિકા અને સૂચનોનું કડકપણે પાલન કરવાની મજબૂત સલાહ આપવામાં આવે છે.

તાજા સૂચનાઓ માટે અહીં મુલાકાત લઈ શકાય છે: https://oref.org.il/eng

 

તમામ ભારતીય નાગરિકોએ નિર્ધારિત શેલ્ટરોની નજીક રહેવું અને તેમના નિવાસ અથવા કાર્યસ્થળ નજીકના સુરક્ષિત સ્થળો સાથે પરિચિત રહેવું જરૂરી છે.

ભારતીય નાગરિકોને આગળની સૂચના સુધી ઇઝરાયેલમાં અનાવશ્યક અને જરૂરી નહીં એવા પ્રવાસોથી બચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

નાગરિકોને સ્થાનિક સમાચાર, અધિકારી જાહેરાતો અને હંગામી એલર્ટ નિયમિત રીતે જોવાની પ્રોત્સાહના આપવામાં આવે છે.

કોઈપણ તાત્કાલિક પરિસ્થિતિમાં, ભારતીય નાગરિકો ઇઝરાયેલ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ, ટેલ એવિવ સાથે 24x7 હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરી શકે છે:

ટેલિફોન: +972-54-7520711

ઇમેલ: cons1.telaviv@mea.gov.in

દૂતાવાસ સંબંધિત સત્તાઓ સાથે નજીકથી સંકળાયેલું છે અને જરૂરી મુજબ સુધારાઓ અને અપડેટ્સ જાહેર કરવા ચાલુ રાખશે.

 

13:06 PM

Israel attacks Tehran LIVE: તેહરાનમાં કેવી છે સ્થિતિ?
તહેરાનમાં જે દ્રશ્ય સામે આવ્યા છે તેમાં
- ઘણા વિસ્તારમાં ધમાકાના અવાજ
- કેટલાક રહેણાંક વિસ્તારમાં નુકસાન
- ગેસ સ્ટેશનો અને હાઈવે પર મોટી લાઈનો
- લોકોમાં ભયનો માહોલ

પરંતુ હજુ સુધી ઈરાનમાં આ હુમલા બાદ કેટલું નુકસાન થયું કે કોઈના મોત થયા તેના આંકડા સામે આવ્યા નથી.

Israel Iran News LIVE: ઈરાનની પ્રતિક્રિયા
ઈરાન તરફથી પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. તેહરાને સંકેત આપ્યો છે કે સંઘર્સની દિશા અને અંત હવે તેના હાથમાં હશે. આ નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે કે જવાબી કાર્યવાહીના સંકેતના રૂપમાં જોઈ શકાય છે.

આ પણ વાંચોઃ Iran war impact: ઈરાનમાં યુદ્ધ થયું તો ભારત પર શું અસર થશે? આ 5 સેક્ટરમાં આવશે ભૂકંપ

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Israel preventive attack IraniranTehranTehran explosions reportIsrael Defence Minister confirmation

Trending news