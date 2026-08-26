/નેપાળમાં જળપ્રલયના 5 LIVE VIDEOS: હોટેલમાંથી ભાગવાનો પણ સમય ન મળ્યો, માત્ર 5 સેકન્ડમાં બધું જ પૂરમાં તણાઈ ગયું

નેપાળમાં આવેલા ફ્લેશ ફ્લડે રેસુવા જિલ્લામાં ભારે તહાબી મચાવી છે. આ કુદરતી આપદામાં 16 લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો લાપતા છે. તો નેપાળના પર્યટન વિભાગે એક આંકડો જાહેર કર્યો છે, જે પ્રમાણે 291 વિદેશી પર્યટકોની માહિતી સામે આવી નથી અને તેમાં ભારતના 105 નાગરિક સામેલ છે.
નેપાળના પર્યટન વિભાગ પ્રમાણે સવારે રસુવામાં ભોટેકોશી નદીમાં અચાનક પૂર આવ્યા બાદ 384 યાત્રી લાપતા થઈ ગયા છે. શરૂઆતી રિપોર્ટ પ્રમાણે લાપતા લોકોમાં 291 વિદેશી નાગરિક છે. વિભાગે વિવિધ ટૂરિઝ્મ એજન્સીઓના હવાલાથી આંકડો રજૂ કર્યો છે, જેમાં એક જગ્યાએ 59 અને બીજી જગ્યાએ કુલ 46 ભારતીયોની સંખ્યા સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે.
Scary visuals from today show people desperately running for safety as the flash flood hits Gyirong Port, China, but they couldn’t find a safe place to escape.
The flood later hit Nepal, with hundreds reported missing, including 126 Indian tourists. pic.twitter.com/4wzPFeYWYJ
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026
ફ્લેશ ફ્લડના ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યાં છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે મોટી-મોટી ઈમારતો ધરાશાયી થઈ ગઈ. માત્ર ગણતરીની સેકેન્ડમાં બધુ વેરવિખેર થઈ ગયું છે.
એક વાયરલ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે ઘણા ટૂરિસ્ટ હોટલમાંથી ભાગી રહ્યાં છે. પરંતુ હોટલની પાછળથી આવી રહેલા પાણીએ તેને કોઈ તક આપી નહીં અને ગણતરીની સેકેન્ડમાં બધુ તબાહ થઈ ગયું હતું.
Scary visuals from today show people desperately running for safety as the flash flood hits Gyirong Port, China, but they couldn’t find a safe place to escape.
The flood later hit Nepal, with hundreds reported missing, including 126 Indian tourists. pic.twitter.com/4wzPFeYWYJ
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026
શું કહી રહ્યાં છે એક્સપર્ટ?
જળવાયુ નિષ્ણાંત સસ્વતા સાન્યાલના હવાલાથી નેપાળી મીડિયાએ જણાવ્યું કે નેપાળમાં અચાનક આવેલા પૂરનું કારણ ગ્લેશિયરમાં થયેલું હિમસ્ખલન હોઈ શકે છે. તેમના અનુસાર ગ્લેશિયરથી બરફ અને કાટમાળ નીચે પડી લ્હેન્ડે ખોલા નદીને થોડા સમય માટે રોકી દીધી. તેની પાછળ પાણી ભેગું થતું ગયું. જ્યારે પાણીએ રસ્તો બનાવ્યો તો તે ખુબ ઝડપથી નીચેની તર વહ્યું, જેનાથી અચાનક પૂર આવ્યું. લ્હેન્ડે ખોલા, ભોટે કોશીની સહાયક નદી છે.
Visuals of the flash flood in northern Nepal. Nepali Army, Armed Police Force and Nepal Police have been mobilised after the floods in which casualties are feared.
Visuals: https://t.co/rBxD7vQ5BR pic.twitter.com/5l1El9lI7c
— Sidhant Sibal (@sidhant) August 26, 2026
Nepal flash flood –
नेपाल में आई बाढ़ में 384 टूरिस्ट लापता हो गए हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने लिस्ट जारी की है। यह डेटा नेपाल की 10 प्रमुख टूरिज्म एजेंसी से लिया गया है। इसमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। 291 में 105 भारत के रहने वाले हैं, बाकी की राष्ट्रीयता की… https://t.co/ukNIReus1D pic.twitter.com/BMNR6B2aZA
— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026
ભોટેકોશી ચીનથી નેપાળમાં આવે છે અને આગળ ભારતમાં જઈ ગંગા નદીને મળે છે. એટલે કે સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો ગ્લેશિયરથી બરફનો મોટો હિસ્સો પડ્યો, નદીનો રસ્તો રોકાયો, પાણી ભેગું થયું અને અચાનક બંધ જેવો અવરોધ તૂટ્યો, પાણી ઝડપથી નીચે આવ્યું અને ફ્લેશ ફ્લડ આવી ગયું.
🚨SHOCKING | Villages sweep away after flash flood in Nepal's Bhote Koshi river flowing from China; more than 50,000 people affected pic.twitter.com/9o36AKs4aY
— The Tatva (@thetatvaindia) August 26, 2026
ભૂકંપને કારણે ભૂસ્ખલનથી અચાનક પૂર આવી ગયુંઃ નેપાળ વિદેશ મંત્રી
આ સિવાય નેપાળના વિદેશ મંત્રી શિશિર ખનાલ પ્રમાણે ઉત્તરી નેપાળમાં રહેણાંક વિસ્તારને તબાહ કરનારૂ પૂર અચાનક એક ભૂકંપને કારણે થયેલા ભૂસ્ખલનનું કારણ છે, જેણે ભોટે કાશી નદીમાં અવરોધ ઉભો કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે આજે સવારે 8.37 કલાકે ભૂકંપ આપ્યો, જેના કારણે એક મોટું ભૂસ્ખલન થયું, જેનાથી નદી બ્લોક થઈ અને પૂર આવ્યું.