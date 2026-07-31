/જીવિત નાસ્ત્રેદમસની ડરામણી ભવિષ્યવાણી: 2026માં છેડાશે વધુ એક નવું યુદ્ધ! કારણ પણ જાણો

બ્રાઝિલના અથોસ સાલોમ કે જેમને દુનિયા લિવિંગ નાસ્ત્રેદમસ તરીકે પણ ઓળખે છે તેમણે Tyla ને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુ મુજબ સાલોમે ગત વર્ષે 2026 માટે 10 મોટી ભવિષ્યવાણી કરી હતી. તેમનો દાવો હતો કે તેમાંથી બે વાતો પહેલેથી જ સાચી પડી ચૂકી છે. પહેલી ભવિષ્યવાણી ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતા તણાવને લઈને હતી. તેમણે લખ્યું હતું કે, મધ્ય પૂર્વમાં હાલાત ખુબ નાજુક થશે અને ઈરાનના યુરેનિયમ કાર્યક્રમને કારણે આ વિસ્તારમાં અસ્થિરતા વધશે. બીજી બાજુ તેમણે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતનારી ટીમ વિશે પણ યોગ્ય અનુમાન લગાવ્યું હોવાનું કહેવાય છે જેમાં તેમણે સ્પેનની જીતનો દાવો કર્યો હતો.
હવે આ ભવિષ્યવાણી ચર્ચામાં
આફ્રિકાના સાહેલ વિસ્તારમાં પણ હિંસા ભડકી શકે
કઈ રીતે કરે છે ભવિષ્યવાણી
સાલોમ પોતાને એક ભવિષ્યવક્તા નહીં પરંતુ એક પેરાસાઈક્લોજિસ્ટ ગણે છે. Tyla ના રિપોર્ટ મુજબ સાલોમ ઘટનાઓનું અનુમાન લગાવવા માટે સિંમ્બોલિક એનાલિસિસ, લાંબ સમયના પટર્ન અને કબાલાના અભ્યાસનો ઉપયોગ કરે છે. જો કે તેઓ એ પણ સ્વીકારે છે કે કોઈ પણ રીત 100 ટકા સટીક હોતી નથી અને ભવિષ્યવાણીઓ ફક્ત એક વ્યાખ્યા છે. કોઈ નિશ્ચિક દાવો નથી.
આ અગાઉ તેઓ કોવિડ 19 મહામારી, બ્રિટનના મહારાણી એલિઝાબેથ દ્વિતિયના નિધનની પણ સટીક ભવિષ્યવાણીનો દાવો કરી ચૂક્યા છે. દુનિયામાં ભવિષ્યવાણીઓની ચર્ચા રહેતી હોય છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ દાવો સાચો પડવા લાગે તો લોકોની ચિંતા વધે છે. લિવિંગ નાસ્ત્રેદમસના નામથી જાણીતા બ્રાઝિલના પેરાસાઈકોલોજિસ્ટ અથોસ સાલોમ એકવાર ફરીથી ચર્ચામાં છે. સાલોમનો દાવો છે કે વર્ષ 2026 માટે તેમની 10 ભવિષ્યવાણીઓમાંથી બે સાચી પડી ચૂકી છે. હવે તેમણે દુનિયાને એક નવા યુદ્ધ માટે પણ સાવચેત કર્યા છે જે બરફ વચ્ચે છેડાઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી વાયરલ ભવિષ્યવાણીઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)