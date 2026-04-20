ઈસ્લામાબાદથી રાવલપિંડી સુધી લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ, પાકિસ્તાન દુનિયાથી શું છુપાવી રહ્યું છે? ફરી ઓપરેશન સિંદૂર ચર્ચામાં
Pakistan Lockdown Situation: હોર્મુઝમાં તણાવ વધતા જ પાકિસ્તાનમાં સંપૂર્ણ સન્નાટો છવાઈ ગયો છે. પાકિસ્તાન તૈયારીમાં હતું કે તે ઈરાન સાથેની આગામી ચર્ચામાં અમેરિકાની શરતો માન્ય કરાવીને શાંતિદૂત તરીકે ઓળખાશે પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિમાં એવું થતુ દેખાતુ નથી. તો પછી પાકિસ્તાનમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ કેમ છે? રાવલપીંડિથી લઈને ઈસ્લામાબાદ સુધીની તસ્વીરો શું સંકેત આપી રહી છે ચાલો જાણીએ.
- હોર્મુઝને લઈ પાકિસ્તાનમાં છવાયો સન્નાટો
- નૂરખાન એરબેઝ કરવામાં આવ્યું શરૂ
- ઓપરેશન સિંદૂર વખતે થયુ હતુ નુકસાન
- 11 મહિના બાદ શરૂ થયુ નૂરખાન એરબેઝ
- એરબેઝ પર બનાવાયા નવા હેગર્સ
Trending Photos
Pakistan Lockdown Situation: પાકિસ્તાનના નૂરખાન એરબેઝ નામ તો તમે સાંભળ્યું જ હશે. હવે તેના વિશે એક નવી કહેવત પણ સાંભળો. અમેરિકા મહેરબાન તો પાકિસ્તાનના ગઘેડા પણ પહેલવાન. એક મોટું કાર્ગો વિમાન અમેરિકાનું ઉતર્યું છે તેમાં શું સામાન છે તે ગુપ્ત છે પરંતુ અમે તમને ઓપરેશન સિંદૂરના સંદર્ભમાં તેની માહિતી આપીશું.
ભારતીય સેનાઓ નષ્ટ કર્યું હતું નૂરખાન એરબેઝ
પાકિસ્તાનનું આ નૂરખાન એરબેઝ છે. જેને 11 મહિના પહેલા ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય સેનાઓ નષ્ટ કર્યું હતું, ત્યારથી આ એરબેઝની મરામત ચાલી રહી હતી. હવે પહેલીવાર અહીં કોઈ વિમાન ઉતર્યું છે. આ સવાલનો જવાબ પાકિસ્તાન દુનિયાને જણાવવા માંગતુ નથી. તેથી નૂરખાન તરફ જતા દરેક રસ્તા પર ભારે ચેકીંગ અને અવરોધ મુકવામાં આવ્યા છે.
એક રસ્તા પર તો પાકિસ્તાનની સેનાએ મોટો ટ્રક ઉભો રાખીને સંપૂર્ણ અવરોધ કરી દીધો છે. આ કોઈ તાત્કાલિક વ્યવસ્થા નથી પરંતુ અહીં તો લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ ઉભી કરી દેવામાં આવી છે. રાવલપિંડી જેના આઉટસ્કર્ટ્સમાં નૂરખાન એરબેઝ આવેલું છે. ત્યાં છેલ્લા 24 કલાકથી આવી જ નાકાબંધી છે. સન્નાટો એવો છે કે, સરકારી કાફલા સિવાય કોઈ વાહન કે જાહેર અવરજવર નથી.
પાકિસ્તાનમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ કેમ?
આ સ્થિતિ માત્ર રાવલપિંડીમાં જ નહીં પરંતુ રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં પણ છે. અહી સરકારી કાફલાઓ પણ કડક સુરક્ષા વચ્ચે પસાર થાય છે. તમે કહી શકો કે આ તૈયારી ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે બીજા રાઉન્ડની ચર્ચા અને તેમાં જોડાનાર પ્રતિનિધિમંડળોની સુરક્ષા માટે હોઈ શકે પરંતુ હાલની માહિતી મુજબ, ઈસ્લામાબાદમાં ન તો ઈરાનનું કોઈ પ્રતિનિધિ મંડળ આવી રહ્યું છે અને ન તો અમેરિકાનું તો પછી પાકિસ્તાનમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ કેમ ઉભી કરવામાં આવી છે.
છેલ્લા 11 મહિનાથી ચાલી રહ્યું છે મરામતનું કામ
રાવલપિંડીમાં તેની એક શક્ય કારણ નૂરખાન એરબેઝની મરામત હોઈ શકે છે. જેમાં અમેરિકા મદદ કરી રહ્યું છે ભારતના ઓપરેશનમાં નષ્ટ થયેલું આ નૂરખાન એરબેઝ છે. જ્યાં છેલ્લા 11 મહિનાથી મરામતનું કામ ચાલી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન સમગ્ર એરબેઝ પર નવા હેગર્સ બનાવી રહ્યું છે. જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ બોંબમારો થાય તો મહત્વના સૈનિક ઠેકાણાઓને બચાવી શકાય.
ભારતીય મિસાઈલોએ અરબેઝ પહોંચાડ્યું હતું ભારે નુકસાન
આ અરબેઝ રાવલપિંડીમાં આવેલું છે. જેને ભારતીય મિસાઈલોએ ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું એટલું નહી. અહીં વિમાનો ઉતરી શકતા ન હતા કે ઉડાણ ભરી શકતા ન હતી. ઉપરાંત અહીં રહેલો મોટાભાગનો ગોળા બારૂદ પણ બ્રહ્મોસ મિસાઈલોથી નષ્ટ થયો હતો. હવે એ જ નૂરખાન એરબેઝને કિલ્લા સમાન બનાવવા માટે મુનીર અને શહબાઝ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સેટેલાઈટ તસવીરો દર્શાવે છે કે અહી માત્ર નવું બાંધકામ જ નથી થી રહ્યું પરંતુ તેને અપગ્રેડ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેથી દુશ્મન સેનાઓ ISR ઈન્ટેલિજન્સ સર્વેલન્સ અને રિકોનિસન્સ ડેટા એકત્રિત ન કરી શકે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે