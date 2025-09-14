Prev
નેપાલ, ફ્રાન્સ બાદ હવે લંડનના રસ્તા પર ઉતર્યા એક લાખથી પણ વધુ પ્રદર્શકારીઓ, જાણો કેમ કરી રહ્યા છે વિરોધ?

London Protest: ટોમી રોબિન્સનના નેતૃત્વમાં એક લાખથી પણ વધુ પ્રદર્શનકારીઓએ એન્ટી-ઇમિગ્રેશન સામે માર્ચ કાઢી હતી. આ દરમિયાન ત્યાં તૈનાત કેટલાક પોલીસકર્મીઓએ જ્યારે આ આંદોલનને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તેમની પ્રદર્શનકારીઓ સાથે અથડામણ થઈ હતી. આ દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ દ્વારા ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ ઘાયલ થયા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:57 AM IST

નેપાલ, ફ્રાન્સ બાદ હવે લંડનના રસ્તા પર ઉતર્યા એક લાખથી પણ વધુ પ્રદર્શકારીઓ, જાણો કેમ કરી રહ્યા છે વિરોધ?

Britain Protest: નેપાળ અને ફ્રાન્સ બાદ હવે વિરોધની આગ લંડન સુધી પહોંચી ગઈ છે. શનિવારે (13 સપ્ટેમ્બર) લંડનના સેન્ટ્રલ વિસ્તારમાં બ્રિટનના હાલના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું દક્ષિણપંથી પ્રદર્શન જોવા મળ્યું. આ પ્રદર્શનમાં એક લાખથી પણ વધુ પ્રદર્શનકારીઓએ જોડાયા હતા. લંડનમાં આ વિરોધ પ્રદર્શન 'યુનાઇટ ધ કિંગડમ' માર્ચના નામે આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીમાં લગભગ 10 લાખ લોકો ભાગ લે તેવી અપેક્ષા હતી અને તે પ્રોટેસ્ટ માટે તૈયારીઓ પણ એવી જ કરવામાં આવી હતી. આ વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન જાણીતા દક્ષિણપંથી નેતા ટોમી રોબિન્સનના નેતૃત્વ હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રદર્શનમાં આવેલા લોકોના હાથમાં ધ્વજ અને પ્લેકાર્ડ હતા. સેન્ટ્રલ લંડનની રસ્તાઓ આ પ્રદર્શનકારીઓથી છવાયેલા હતા.

ટોમી રોબિન્સનના નેતૃત્વમાં એક લાખથી પણ વધુ પ્રદર્શનકારીઓએ એન્ટી-ઇમિગ્રેશન સામે માર્ચ કાઢી હતી. આ દરમિયાન ત્યાં તૈનાત કેટલાક પોલીસકર્મીઓએ જ્યારે આ આંદોલનને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે પ્રદર્શનકારીઓ સાથે તેમની અથડામણ થઈ. આ દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ દ્વારા ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેમાં ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ ઘાયલ થયા. આના જવાબમાં પોલીસે પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે વધારાના દળો તૈનાત કર્યા, જેમાં સુરક્ષા દળો તેમજ ઘોડેસવારોનો પણ સમાવેશ થતો હતો. આમાંથી ઘણા પ્રદર્શનકારીઓએ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે જોડાયેલી 'મેક અમેરિકા ગ્રેટ અગેઇન' ટોપીઓ પણ પહેરી હતી. પ્રદર્શનકારીઓ વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરની ટીકા કરી રહ્યા હતા અને તેમના વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા હતા.

A counter-protest by "Stand Up To Racism" gathered at the other end of Whitehall, the main route to Parliament. The group marched to… pic.twitter.com/2l3PyyqU1f

— ANI (@ANI) September 13, 2025

બ્રિટનમાં ગરમાયો ઇમિગ્રેશનનો મુદ્દો
બ્રિટનમાં હાલમાં ઇમિગ્રેશનના મુદ્દા પર સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે. કમજોર પડી રહેલી અર્થવ્યવસ્થા છતાં સામાન્ય લોકો માટે ચિંતાનું કેન્દ્ર આ વિષય છે. આંકડા મુજબ આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 28 હજારથી વધુ લોકો નાની હોડીઓની મદદથી ઇંગ્લિશ ચેનલ પાર કરીને બ્રિટન પહોંચ્યા છે. રસ્તાઓ પર લાલ-સફેદ અંગ્રેજી ધ્વજની સંખ્યા વધી રહી છે. સમર્થકો તેને દેશભક્તિનું પ્રતીક માને છે, જ્યારે વિરોધીઓનું કહેવું છે કે, આ વાતાવરણ વિદેશી ઇમિગ્રન્ટ્સ સામે નફરતને પ્રોત્સાહન આપે છે. કેટલાક પ્રદર્શનકારીઓએ અમેરિકન અને ઇઝરાયલી ધ્વજ પણ લહેરાવ્યા હતા.

કોણ છે ટોમી રોબિન્સન? 
ટોમી રોબિન્સનનું સાચું નામ સ્ટીફન યાક્સલી-લેનન છે. બ્રિટનના રાષ્ટ્રવાદી અને ઇસ્લામ વિરોધી સંગઠન ઇંગ્લિશ ડિફેન્સ લીગના સ્થાપક અને દેશના સૌથી પ્રભાવશાળી દક્ષિણપંથી નેતાઓમાં રોબિન્સનની ગણતરી થાય છે. હાલમાં જ થયેલી માર્ચને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના સમર્થનમાં પ્રદર્શન તરીકે રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ આયોજનમાં સમગ્ર યુરોપના પ્રભાવશાળી નેતાઓ અને ઘણા રાજનેતાઓના નિવેદનો મુખ્યત્વે ઇમિગ્રન્ટ્સના જોખમો પર કેન્દ્રિત રહ્યા. ઇમિગ્રન્ટ્સનો આ મુદ્દો હાલમાં મહાદ્વિપના મોટા ભાગ માટે એક ગંભીર પડકાર છે, જેનો સામનો કરવા માટે ઘણા દેશો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.

A counter-protest by "Stand Up To Racism" gathered at the other end of… pic.twitter.com/1vKTOtn22F

— ANI (@ANI) September 13, 2025

એલોન મસ્કે પણ અનિયંત્રિત પ્રવાસ પર વ્યક્ત કરી ચિંતા
ટેસ્લાના સીઈઓ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ Xના માલિક એલોન મસ્કે આ વર્ષે ઘણી વખત એવા પ્રસંગ આવ્યા જ્યારે તેમણે બ્રિટનની રાજનીતિમાં દખલ કરી છે. હાલના સમયમાં મસ્કે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં બ્રિટનની વામપંથી સરકારની ટીકા કરી છે. આ વીડિયોમાં એલોન મસ્ક કહેતા જોવા મળે છે કે, 'બ્રિટિશ હોવામાં એક ખાસ સુંદરતા છે, પરંતુ અહીં જે થઈ રહ્યું છે તે દેશ માટે વિનાશકારી છે.' મસ્કના મતે, મોટા પાયે અનિયંત્રિત પ્રવાસનને કારણે બ્રિટન ઝડપથી અધોગતિ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

