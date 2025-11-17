Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Madinah: મક્કાથી મદીના જઈ રહેલી બસનો ભયંકર અકસ્માત, હૈદરાબાદના 42 યાત્રીઓના મોત

Madinah Bus Accident: હજ યાત્રા કરવા નીકળેલા  હૈદરાબાદના અનેક લોકો સાઉદીમાં અકસ્માતનો ભોગ બન્યા છે. મદીના જતી વખતે બસ અકસ્માત થયો જેમાં 42 જેટલા લોકોના મોતની આશંકા સેવાઈ રહી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 17, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

Madinah: મક્કાથી મદીના જઈ રહેલી બસનો ભયંકર અકસ્માત, હૈદરાબાદના 42 યાત્રીઓના મોત

મદીનામાં એક દર્દનાક જીવલેણ અકસ્માત થયો જેમાં હૈદરાબાદના ઓછામાં ઓછા 42 જેટલા યાત્રીઓના મોત થયાના સમાચાર આવી રહ્યા છે.. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ મક્કાથી યાત્રીઓને લઈને પવિત્ર શહેર મદીના જઈ  રહેલી બસ સોમવારે વહેલી સવારે ડીઝલ ટેન્કર સાથે અથડાઈ. 

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ જાણવા મળી રહ્યું છે કે ઉમરાહ યાત્રીઓ કે જેમાં મહિલાઓ અને બાળકો પણ સામેલ છે તે બધા હૈદરાબાદના છે. આ યાત્રીઓએ પોતાની મક્કાની યાત્રા સફળતાપૂર્વક પૂરી કરી હતી અને તેઓ મદીના જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આ અકસ્માત સર્જાયો. રિપોર્ટ્સ મુજબ ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે અનેક લોકોના ઘટનાસ્થળે મોત થયા હોવાની આશંકા છે. જ્યારે કેટલાક ઘાયલ થયા છે. સ્થાનિક પ્રશાસન અને ઈમરજન્સી ટીમો તરત ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ અને રાહત તથા બચાવ કાર્ય શરૂ કર્યું. 

Add Zee News as a Preferred Source

તેલંગણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવતં રેડ્ડીએ આ ઘટના પર તરત એક્શન મોડમાં આવતા મુખ્ય સચિવ કે. રામકૃષ્ણા રાવ અને ડીજીપી બી. શિવાધર રેડ્ડીને તરત જ સમગ્ર માહિતી ભેગી કરવાના નિર્દેશ આપ્યા છે. રાજ્ય સરકાર વિદેશ મંત્રાલય અને સાઉદી દૂતવાસ સાથે મળીને પ્રભાવિત પરિવારોની મદદના પ્રયાસ કરી ર હી છે. 

પીડિતોના પરિજનોને માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે તેલંગણા સચિવાલયમાં કંટ્રોલ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે. તથા હેલ્પલાઈન નંબર પણ બહાર પાડવામાં આવ્યા  છે. 7997959754 અને 99129 19545.

જુઓ Video 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
MadinahUmrah Pilgrimsdeathhyderabad

Trending news