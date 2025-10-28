તુર્કીમાં 6.1ની તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ, ત્રણ ઈમારતો ધરાશાયી, લોકોમાં ડરનો માહોલ
Turkey Earthquake: તુર્કીમાં ફરી જોરદાર ભૂકંપ આવ્યો છે. ભૂકંપને કારણે ત્રણ ઈમારતો ધરાશાયી થઈ છે. ભૂકંપનું કેન્દ્ર બાલિકેસિર પ્રાંતનું સિંદિરગી શહેર હતું.
Trending Photos
ભૂકંપને કારણે વિશ્વમાં અત્યાર સુધી લાખો લોકોના મોત થયા છે. ફરીવાર ભૂકંપને કારણે ડરનો માહોલ ફેલાયો છે. તુર્કીમાં સોમવાર (27 ઓક્ટોબર) એ ભૂકંપ આવ્યો છે, જેના કારણે ત્રણ ઈમારતો કાટમાળમાં ફેરવાઈ છે. રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 6.1 માપવામાં આવી છે. ડિઝાસ્ટર એન્ડ ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એજન્સી (AFAD) એ જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપનું કેન્દ્ર બાલિકેસિર પ્રાંતનું સિંદિરગી શહેર હતું. ભૂકંપના આંચકા ઇસ્તંબુલમાં પણ અનુભવાયા હતા.
તુર્કીમાં સોમવારે સ્થાનીક સમય પ્રમાણે રાત્રે 10 કલાક 48 મિનિટ પર ભૂકંપ આવ્યો હતો. હાબરતુર્ક ન્યૂઝ ચેનલે જણાવ્યું કે ભૂકંપ ઇસ્તાંબુલ, બુરસા, માનિસા અને ઇઝમિર પ્રાંતમાં અનુભવાયો હતો. ગૃહમંત્રી અલી યેરલિકાયાએ કહ્યુ કે સિંદિરગીમાં ઓછામાં ઓછી ત્રણ ઈમારતો અને એક દુકાન ધરાશાયી થઈ છે. સિંદિરગી જિલ્લા પ્રશાસક ડોગુકન કોયુંચુએ જણાવ્યુ- હજુ સુધી જાનહાનીના કોઈ સમાચાર સામે આવ્યા નથી.
2023મા હજારો લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા
તુર્કી માટે વર્ષ 2023 ભયાનક રહ્યું હતું. 6 ફેબ્રુઆરીએ આવેલા ભૂકંપમાં હજારો લોકોના મોત થયા હતા. રેડ ક્રોસ ઓર્ગેનાઇઝેશનના રિપોર્ટ પ્રમાણે 6 ફેબ્રુઆરીએ તુર્કી અને સીરિયામાં આવેલા ભૂકંપને કારણે 55000 લોકોના મોત થયા હતા. ત્યારે ભૂકંપા પ્રથમ ઝટકાની તીવ્રતા 7.8 અને બીજાની 7.5 હતી. જ્યારે ત્રીજો ઝટકો 6.4ની તીવ્રતાનો આવ્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે