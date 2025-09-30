લંડનમાં ગાંધીજીની મૂર્તિ સાથે તોડફોડ, અભદ્ર ચિત્રો બનાવ્યા, ભારતીય દૂતાવાસની તપાસની માંગણી
લંડનમાં ટેવિસ્ટોક સ્ક્વેર પર સ્થાપિત મહાત્મા ગાંધીની મૂર્તિને તોડવાની ઘટના પર ભારતીય ઉચ્ચાયોગે પ્રતિક્રિયા આપી છે. જાણો શું છે મામલો.
Trending Photos
2 ઓક્ટોબર ગાંધી જયંતી પહેલા જ લંડનના ટેવિસ્ટોક સ્ક્વેર પર સ્થાપેલી મહાત્મા ગાંધીની મૂર્તિ સાથે તોડફોડ કરવામાં આવી છે. ભારતીય ઉચ્ચાયોગે આ ઘટનાની આકરી ટીકા કરી છે. આ ઘટના 2 ઓક્ટોબરે થનારી વાર્ષિક ગાંધી જયંતી સમારોહ પહેલા ઘટી. પ્રતિમાના ચબૂતરા પર કેટલાક આપત્તિજનક ચિત્રો પણ જોવા મળ્યા છે. આ પ્રતિમામાં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને ધ્યાનમગ્ન મુદ્રામાં દેખાડવામાં આવ્યા છે. ભારતીય મિશને જણાવ્યું કે સ્થાનિક અધિકારીઓને આ ઘટના અંગે સૂચના આપવામાં આવી છે. ઉચ્ચાયોગના અધિકારી સ્મારકને ઠીક કરવા માટે ઘટનાસ્થળે હાજર છે.
લંડન સ્થિત ભારતીય ઉચ્ચાયોગે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે ભારતીય ઉચ્ચાયોગ ટેવિસ્ટોક સ્ક્વેર પર સ્થાપેલી મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમાની તોડફોડ મુદ્દે ખુબ દુખી છે અને તેની આકરી ટીકા કરે છે. આ ફક્ત તોડફોડની ઘટના નથી પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસના ત્રણ દિવસ પહેલા અહિંસાના વિચાર અને મહાત્મા ગાંઘીના વારસા પર હિંસક હુમલો છે. અમે તત્કાળ કાર્યવાહી માટે સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી ઉઠાવ્યો છે. અમારી ટીમ પહેલેથી જ ઘટનાસ્થળે હાજર છે. પ્રતિમાને ઠીક કરાવવા માટે અધિકારીઓ સાથે તાલમેળ થઈ રહ્યો છે.
@HCI_London is deeply saddened and strongly condemns the shameful act of vandalism of the statue of Mahatma Gandhi at Tavistock Square in London. This is not just vandalism, but a violent attack on the idea of nonviolence, three days before the international day of nonviolence,…
— India in the UK (@HCI_London) September 29, 2025
ટેવિસ્ટોક સ્ક્વેર પર સ્થાપિત મૂર્તિનો ઈતિહાસ
સંયુક્ત રાષ્ટ્રે ગાંધી જયંતીને આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ તરીકે ગણાવ્યો છે. દર વર્ષે 2 ઓક્ટોબરના રોજ લંડન સ્થિત સ્મારક પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ થાય છે અને ગાંધીજીના મનગમતા ભજન ગવાય છે. ઈન્ડિયા લીગના સહયોગથી બનાવવામાં આવેલી આ કાંસ્ય પ્રતિમાનું અનાવરણ 1968માં કરાયું હતું. આ પ્રતિમા મહાત્મા ગાંધીના એ દિવસોને યાદ કરીને સ્થાપવામાં આવી હતી, જ્યારે તેઓ પાસેની યુનિવર્સિટી કોલેજ લંડનમાં કાયદાના વિદ્યાર્થી હતા. ચબૂતરા પર શિલાલેખમાં લખ્યું છે, મહાત્મા ગાંધી 1869-1948’ મેટ્રોપોલિટન પોલીસ અને સ્થાનિક કેમડેન કાઉન્સિલના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તેઓ મામલાની તપાસ કરી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે