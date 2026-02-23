નેપાળના ધાદિંગ જિલ્લામાં મોટી દુર્ઘટના, યાત્રીકોથી ભરેલી બસ ત્રિશૂલી નદીમાં પડી, 18ના મોત
Nepal Bus Accident Updates: નેપાળના ધાદિંગ જિલ્લામાં એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાય છે. જેમાં 18 લોકોના મોત થયા છે. યાત્રીકોથી ભરેલી બસ પોખરાથી કાઠમાંડુ જઈ રહી હતી, જે ત્રિશૂલી નદીમાં પડી ગઈ હતી.
- નેપાળમાં મોટી બસ દુર્ઘટના, 18 લોકોના મોત
- મોડી રાત્રે ડ્રાઇવરે કાબુ ગુમાવતા નદીમાં પડી બસ
- મૃતકોમાં બે વિદેશી નાગરિકો પણ સામેલ
Nepal Bus Accident કાઠમાંડુઃ નેપાળના ધાદિંગ જિલ્લામાં સોમવારે મોટી દુર્ઘટના થઈ છે. યાત્રીકો ભરેલી એક બસ નદીમાં પડી ગઈ, જેના કારણે 18 લોકોના મોત થઈ ગયા અને ઘણા ગંભીર રૂપથી ઘાયલ થયા છે. આ બસ પોખરાથી કાઠમાંડુ જઈ રહી હતી. મૃતકોમાં બે વિદેશી નાગરિકો પણ સામેલ છે, જેમાં એક પુરૂષ અને એક મહિલા છે. પરંતુ તે ક્યા દેશમાંથી છે, તેની જાણકારી મળી નથી.
'ધ કાઠમાંડુ' પોસ્ટના રિપોર્ટ પ્રમાણે નેપાળ પોલીસે 17 મૃતદેહ કબજે કર્યાં છે, પરંતુ ત્યારબાદ એક ગંભીર રૂપથી ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિનું પણ મોત થયું. આ રીતે મૃતકોનો આંકડો 18 સુધી પહોંચી ગયો છે. ઈજાગ્રસ્ત બાકી લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને તેની સારવાર ચાલી રહી છે.
નેપાળમાં કઈ રીતે થઈ દુર્ઘટના (Nepal Bus Accident)
સ્થાનીક મીડિયાના રિપોર્ટ પ્રમાણે બસ પોખરાથી કાઠમાંડુ જઈ રહી હતી, પરંતુ રસ્તામાં કોઈ કારણે ડ્રાઇવરે બસનો કંટ્રોલ ગુમાવી દીધો અને આ કારણે બસ ત્રિશૂલી નદીમાં પડી ગઈ હતી. દુર્ઘટના રાત્રે આશરે 1.15 કલાકે સર્જાય હતી. બસ ધાદિંગ જિલ્લાના બેનિઘાટ રોરાંક વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી હતી. દુર્ઘટનાના કારણોની સત્તાવાર જાણકારી મળી નથી.
નેપાળ બસ દુર્ઘટનાને લઈને અધિકારીઓએ આપી જાણકારી
જિલ્લા પોલીસ ઓફિસ, ધાદિંગના ચીફ શિશિર થાપાએ કહ્યુ કે મૃતકોની સંખ્યા 18 થઈ ગઈ છે. હાઈવે રેસ્ક્યુ મેનેજમેન્ટ કમિટીના ચેરમેન રાજકુમાર ઠાકુરીએ પણ આ મામલા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું- 25 ઈજાગ્રસ્ત યાત્રીકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવ્યા છે. બસમાં 35થી વધુ યાત્રીકો સવાર હતા. રાત હોવાને કારણે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરંતુ નેપાળી આર્મી, આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સ, નેપાળ પોલીસ અને સ્થાનીક લોકોની મદદથી બધાને કાઢવામાં આવ્યા હતા. મહત્વનું છે કે નેપાળમાં આ પહેલા પણ ઘણીવાર દુર્ઘટના સર્જાય ચૂકી છે.
