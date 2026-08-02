/પેરુમાં મોટી હવાઈ દુર્ઘટના: પ્રવાસીઓને લઈ જતું વિમાન ક્રેશ, 13 લોકોના મોતના અહેવાલ

Peru plane crash: દક્ષિણ અમેરિકાના દેશ પેરુમાં એક નાના વિમાન દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકોના મોત થયા હોવાનો અહેવાલ છે. પાયલોટની સ્થિતિ હજુ સુધી જાણી શકાઈ નથી. આ અકસ્માત થોડા કલાકો પહેલા જ થયો હતો. વિમાન પ્રવાસીઓને પ્રખ્યાત નાઝકા લાઇન્સ તરફ લઈ જઈ રહ્યું હતું ત્યારે તે હવામાં જ ક્રેશ થયું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મોટાભાગના મુસાફરો પ્રવાસીઓ હતા. નાઝકા લાઇન્સ એ ઐતિહાસિક પુરાતત્વીય સ્થળોનો સમૂહ છે, જ્યાં જમીનમાં કોતરેલી અસંખ્ય મોટી આકૃતિઓ છે.
વિમાન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગયું
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે 13 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. મૃતકોમાં બે ક્રૂ મેમ્બરનો પણ સમાવેશ થાય છે. ક્રેશ થયેલ વિમાન આગના ગોળામાં ભડકી ગયું હતું, જેની જ્વાળાઓ દૂરથી દેખાઈ રહી હતી. આનાથી કટોકટી સેવાઓના બચાવ પ્રયાસોમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો.
રાજ્ય મીડિયાએ દેશના દક્ષિણ ભાગમાં અકસ્માતના સમાચાર પ્રસારિત કર્યા હતા. વિમાન પિસ્કોથી ઉડાન ભરી હતી. અકસ્માતના કારણ અંગે તાત્કાલિક કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી ન હતી.
અકસ્માતની તપાસ ચાલુ
પીડિતોના પરિવારો આઘાતમાં છે. કોઈ વળતરની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. સરકારે શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. પેરુમાં 35 મિલિયનથી વધુ લોકોની વસ્તી છે. કેટલાક માને છે કે હવાઈ સેવાઓ સંપૂર્ણપણે સલામત નથી.
પેરુમાં ફરવા માટેના આકર્ષણો
પેરુ એક આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસન સ્થળ છે, જ્યાં પ્રવાસીઓ અસંખ્ય વારસાગત સ્થળોની મુલાકાત લે છે. માચુ પિચ્ચુ, ઇન્કા સભ્યતાનું સૌથી લોકપ્રિય સ્થળ, અને કુસ્કોના વિશાળ સ્વદેશી પથ્થરના બાંધકામો મુખ્ય પ્રવાસન આકર્ષણો છે. વિશ્વ વિખ્યાત નાઝકા રેખાઓ પેરુના દક્ષિણ કિનારાના રણ પ્રદેશમાં સ્થિત છે, જે એન્ડીઝ પર્વતમાળાની સમાંતર ફેલાયેલી છે.
આ રહસ્યમય ડિઝાઇન 500 બીસી અને 500 એડી વચ્ચે બનાવવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેમના અસાધારણ સાંસ્કૃતિક મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને, યુનેસ્કોએ તેમને વિશ્વ ધરોહર સ્થળ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
પર્યટન મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર, 2025માં આશરે 4.1 મિલિયન આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓએ આ સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી.
નાઝકા રેખાઓ વિશે જાણો
યુનેસ્કોએ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર નાઝકા રેખાઓને પુરાતત્વની દુનિયાના સૌથી મહાન રહસ્યોમાંના એક તરીકે વર્ણવી છે. આ જ અહેવાલ મુજબ, તેમની સંખ્યા, પ્રકૃતિ, વિશાળ કદ અને અવિભાજ્યતા દ્વારા આ રહસ્ય વધુ ગહન બને છે.
આ ભૂસ્તરીય રેખાઓ પ્રાણીઓ, શૈલીયુક્ત છોડ, પૌરાણિક જીવો અને ઘણા કિલોમીટર લાંબા ભૌમિતિક આકાર દર્શાવે છે. યુનેસ્કો એમ પણ માને છે કે આ રેખાઓનો ઉપયોગ ધાર્મિક અને ખગોળીય ધાર્મિક વિધિઓ સંબંધિત હેતુઓ માટે થઈ શકે છે.