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પેરુમાં મોટી હવાઈ દુર્ઘટના: પ્રવાસીઓને લઈ જતું વિમાન ક્રેશ, 13 લોકોના મોતના અહેવાલ

Peru Plane Crash: પેરુમાં પ્રવાસીઓને લઈ જતું એક વિમાન ક્રેશ થયું, જેના કારણે વ્યાપક ગભરાટ ફેલાયો. સરકારે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. અધિકારીઓની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 02, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:20 AM IST
પેરુમાં મોટી હવાઈ દુર્ઘટના: પ્રવાસીઓને લઈ જતું વિમાન ક્રેશ, 13 લોકોના મોતના અહેવાલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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