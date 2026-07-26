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હોર્મુઝમાં મોટો અકસ્માત ! સી-માઇન સાથે ઓઇલ ટેન્કર અથડાતા ભયાનક વિસ્ફોટ

Hormuz Oil Tanker Blast : ઈરાની મીડિયાએ દાવો કર્યો છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા એક ઓઈલ ટેન્કર સી-માઇન સાથે અથડાયા બાદ વિસ્ફોટ થયો હતો. અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટના એટલા માટે બની કારણ કે ટેન્કર તેના નિર્ધારિત દરિયાઈ માર્ગથી ભટકી ગયું હતું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 26, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:38 PM IST
હોર્મુઝમાં મોટો અકસ્માત ! સી-માઇન સાથે ઓઇલ ટેન્કર અથડાતા ભયાનક વિસ્ફોટ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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