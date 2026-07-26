/હોર્મુઝમાં મોટો અકસ્માત ! સી-માઇન સાથે ઓઇલ ટેન્કર અથડાતા ભયાનક વિસ્ફોટ

Hormuz Oil Tanker Blast : હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા એક ઓઈલ ટેન્કરમાં સી માઈન સાથે અથડાયા બાદ વિસ્ફોટ થયો હતો. ઈરાની સમાચાર એજન્સી તસ્નીમ અનુસાર, ટેન્કર નિર્ધારિત દરિયાઈ માર્ગથી ભટકી ગયું હતું, જેના કારણે માઈન સાથે અથડાયું અને ત્યારબાદ વિસ્ફોટ થયો. આ ઘટના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં બની હતી.
કેવી રીતે બની આ ઘટના ?
ઈરાની સુરક્ષા અને દરિયાઈ અધિકારીઓના પ્રાથમિક તપાસ અહેવાલ મુજબ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા તમામ જહાજોએ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ નિયમો અનુસાર 'ટ્રાફિક સેપરેશન સ્કીમ' (TSS)નું પાલન કરવું જરૂરી છે. કોઈ દેખરેખ અથવા તકનીકી ખામીને કારણે આ ઓઈલ ટેન્કર નિર્ધારિત સલામત ક્ષેત્રની બહાર ભટકી ગયું. માર્ગ બદલીને જહાજ સી માઈન ધરાવતા પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં પ્રવેશ્યું. જહાજના હલ સાથે માઈન અથડાતા જ એક મોટો વિસ્ફોટ થયો, જેનાથી ટેન્કરના એન્જિન રૂમ અને કાર્ગો હોલ્ડમાં આગ લાગી ગઈ.
જોકે, ઈરાની અધિકારીઓએ હજુ સુધી આ ઘટના અંગે સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી.પરિણામે વિસ્ફોટ અને તેના કારણોની સ્વતંત્ર રીતે ચકાસણી કરવામાં આવી નથી. ટેન્કરની ઓળખ, તેના ક્રૂ, તેનું ડેસ્ટિનેશન, તેના મૂળ દેશ અથવા કોઈ જાનહાનિ થઈ છે કે કેમ તે અંગે કોઈ વિગતો બહાર આવી નથી.
આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ઈરાન, અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે. ફેબ્રુઆરીમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયલે ઈરાન સામે લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી ત્યારથી, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અસરકારક રીતે અવરોધિત કરી દીધો છે, જેના કારણે વિશ્વના સૌથી વ્યસ્ત ઉર્જા વેપાર માર્ગોમાંથી એક પર દરિયાઈ ટ્રાફિકમાં ભારે વિક્ષેપ પડ્યો છે.
હોર્મુઝ સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. મુખ્ય ગલ્ફ ઉત્પાદકો જેમાં સાઉદી અરેબિયા અને કુવૈતનો સમાવેશ થાય છે, આ માર્ગ દ્વારા એશિયા, યુરોપ અને વિશ્વના અન્યત્ર બજારોમાં ક્રૂડ ઓઈલ પહોંચે છે. પરિણામે, આ જળમાર્ગમાં કોઈપણ વિક્ષેપ વૈશ્વિક ઓઈલ પુરવઠા અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવને અસર કરે છે. આ જ કારણ છે કે વિશ્વભરના ઊર્જા બજારો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં થતા દરેક હિલચાલ પર નજીકથી નજર રાખે છે.