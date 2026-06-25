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Earthquake: વેનેઝુએલામાં ભૂકંપ, પહેલા 7.1 અને પછી 7.5 ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી સર્જાયો વિનાશ, 10000 લોકોના મોતની આશંકા

Earthquake In Venezuela: વેનેઝુએલામાં 7 થી વધુની તીવ્રતાના એક પછી એક 2 ભૂકંપના આંચકા નોંધાયા હતા. જેના કારણે અહીં ભારે વિનાશ સર્જાયો છે. ભૂકંપનું કેન્દ્ર વેનેઝુએલાના કૈરેબિયનના મોરોન નજીક નોંધાયું હતું. આ ભૂકંપના કારણે અહીં ભારે વિનાશ સર્જાયો છે. આ ભૂકંપમાં મૃત્યુઆંક 10000 થી વધુનો હોવાની આશંકા સેવાય રહી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 25, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:22 AM IST
Earthquake: વેનેઝુએલામાં ભૂકંપ, પહેલા 7.1 અને પછી 7.5 ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી સર્જાયો વિનાશ, 10000 લોકોના મોતની આશંકા
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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વેનેઝુએલામાં ભૂકંપ, પહેલા 7.1 અને પછી 7.5 ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી સર્જાયો વિનાશ
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