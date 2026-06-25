/Earthquake: વેનેઝુએલામાં ભૂકંપ, પહેલા 7.1 અને પછી 7.5 ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી સર્જાયો વિનાશ, 10000 લોકોના મોતની આશંકા

Earthquake In Venezuela: વેનેઝુએલામાં એક પછી એક 2 ભૂકંપ નોંધાતા અહીં ભારે વિનાશ સર્જાયો છે. લોકોમાં ડરના કારણે નાશ ભાગની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ભૂકંપના તીવ્ર આંચકાનો અનુભવ થયો હતો જેના કારણે અહીં ઈમારતો અને લોકોના ઘરોને ભારે નુકસાન થયું છે. વેનેઝુએલામાં જે ભૂકંપના નોંધાયા જેની તીવ્રતા 7.1 અને 7.5 હતી. ઉપરા ઉપરી બે શક્તિશાળી ભૂકંપના કારણે અહીં વિનાશના દ્રશ્યો સર્જાયા. જેના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આ ભૂકંપમાં 10000 થી વધુ લોકોના મોતની આશંકા છે.
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર 7.1 ની તીવ્રતાન ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ કારાકાસથી અંદાજે 160 કિ.મી પશ્ચિમમાં નોંધાયું હતું. આ ભૂકંપની થોડી મિનિટો બાદ જ 7.5 ની તીવ્રતાનો બીજો ભૂકંપ નોંધાયો જેનું કેન્દ્રબિંદુ શહેર થી 60 કિલોમીટર દક્ષિણ પશ્ચિમ દિશામાં નોંધાયું. 2 ભૂકંપ પછી અહીં લોકોમાં ડરનું વાતાવરણ ફેલાઈ ગયું હતું. પ્રશાસનના જણાવ્યા અનુસાર બે શક્તિશાળી ભૂકંપ પછી લોકો આફ્ટર શોકના ડરથી ઘરમાં જતા પણ ડરી રહ્યા છે.
Alerta de Tsunami y siguen la réplicas en Venezuela, se ha sentido en Curazao, Aruba y parte de Colombia pic.twitter.com/pVkvcV0fOX
— David Iglesias (@DavidRIglesiasS) June 24, 2026
અમેરિકી ભૂગર્ભ સર્વેક્ષણ સંસ્થાના જણાવ્યા અનુસાર પહેલા 7.1 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ નોંધાયો હતો અને તેની થોડી મિનિટ બાદ 7.5 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ નોંધાયો. ભૂકંપ પછી અમેરિકાના ત્સુનામી વોર્નિંગ સેન્ટરે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરી છે.
કારાકાસમાં ભૂકંપના ઝટકા પછી લોકો ઘરોની બહાર દોડી આવ્યા હતા. લોકોએ પોતાની નજરની સામે જ ઘર અને ઇમારતોને તૂટતા જોઈ હતી. અમુક વિસ્તારોમાં ભારે નુકસાન જોવા મળ્યું છે.
An earthquake of this magnitude in a country where infrastructure has not been modernized for decades and under an inept, corrupt dictatorship. the '67 historic earthquake in Caracas was 6.8... Please pray for Venezuelans https://t.co/KMCewipoxC pic.twitter.com/gUxJJHfjwd
— Germania Rodriguez Poleo (@iamGermania) June 24, 2026
ભૂકંપ પછી અહીંના ગૃહ મંત્રીઓ એ જણાવ્યું છે કે કારકાસના અમુક વિસ્તારમાં હાલત ચિંતાજનક છે અહીં ઘર અને ઇમારતો પડી ગઈ છે. સાથે જ અહીં લોકોને પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ ઘરની અંદર ન જાય કારણકે ભૂકંપ પછી ઇમારતો નબળી પડી ગઈ છે અને આફ્ટર શોકથી નુકસાન વધી શકે છે.
ભૂકંપના તીવ્ર ઝટકા પછી પ્રશાસન દ્વારા રાહત કાર્ય શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે.. સાથે જ લોકોને આફ્ટર શોકને લઈને પણ લોકોને સતર્ક રહેવા ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ ભૂકંપમાં જાનમાલની ભારે નુકસાની થઈ હોય તેવો અંદાજ છે. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ ભૂકંપમાં 10,000 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)