/કતારના ગેસ પ્લાન્ટમાં મોટો વિસ્ફોટ, 13ના મોત; મૃતકોમાં ભારતીય અને પાકિસ્તાની નાગરિકો

Qatar Gas Plant Blast: કતારના રાસ લાફાન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી સ્થિત એક પ્રમુખ એલએનજી (Liquefied Natural Gas) હબમાં થયેલા ધમાકામાં 13 લોકોના મોત થયા છે. આ માહિતી કતારની સરકારી ઊર્જા કંપની 'કતાર એનર્જી' (QatarEnergy) એ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા આપી છે. સોમવારે થયેલી આ દુર્ઘટના અંગે ગલ્ફ મીડિયાના રિપોર્ટ અનુસાર, પ્રાથમિક માહિતીમાં મૃતકોમાં તમામ ભારતીય અને પાકિસ્તાની નાગરિકો પણ સામેલ હોવાનું કહેવાય રહ્યું છે.
પ્રારંભિક અહેવાલોમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, કતારની રાસ લાફાન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સાઇટ પર થયેલા ધમાકામાં 18 લોકો ગુમ હતા, જ્યારે 58 ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હોવાની માહિતી સામે આવી હતી.
રાસ લાફાન વિશે જાણો
રાસ લાફાન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ એલએનજી કેન્દ્રોમાંથી એક છે. કતારના ઉત્તર-પૂર્વીય કિનારે આવેલો આ વિસ્તાર એટલે કે રાસ લાફાન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી દુનિયાનું સૌથી મોટું LNG પ્રોડક્શન અને એક્સપોર્ટ સેન્ટર છે. આશરે 300 ચોરસ કિલોમીટરમાં ફેલાયેલા આ શહેરને કતારના ગેસ બિઝનેસની કરોડરજ્જુ માનવામાં આવે છે. અહીંથી જ નીકળતો ગેસ LNG બનીને દુનિયાભરમાં સપ્લાય થાય છે.
કંપનીએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, વિસ્ફોટના કારણોની તપાસ ચાલી રહી છે. કતાર એનર્જીએ એમ પણ કહ્યું કે, આ ઘટનાની દેશના એલએનજી નિકાસ પર કોઈ અસર પડી નથી. આ હબ સહિત અન્ય પ્લાન્ટ્સનું કામ તેની સામાન્ય ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. તમામ ગેસ સુવિધાઓ અને રાસ લાફાન પોર્ટ સામાન્ય રીતે કામ કરી રહ્યા છે.
ભારતની 40% ગેસ સપ્લાય અહીંથી જ થાય છે
નોંધનીય છે કે, આ સાઇટ પર જો સામાન્ય ખતરો અનુભવાય છે, તો ભારતની સરકારી ઓઈલ કંપનીઓના અધિકારીઓનું બીપી વધી જાય છે. આવું એટલા માટે કારણ કે સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં ભારત પોતાની કુલ કુદરતી ગેસ (LNG)ના આશરે 40% થી 50% માત્ર કતારથી જ આયાત કરે છે. આજે દેશના 33 કરોડથી વધુ ઘરોમાં જે એલપીજી (LPG) સિલિન્ડરનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, તેનો સૌથી મોટો સ્ટોક કતારથી આવે છે.
કારથી લઈને કિચન સુધી પડી શકે છે અસર
રાસ લાફાનમાં જ તમારી કારમાં વપરાતા સીએનજી (CNG)નું ઉત્પાદન થાય છે. આ જ વિસ્તારના ગેસથી ખાતરના કારખાના ચાલે છે. રોઇટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતીય કંપની 'પેટ્રોનેટ એલએનજી'નો કતાર એનર્જી સાથે લાંબા ગાળાનો કોન્ટ્રેક્ટ છે. ત્યાંથી દરરોજ કેટલાય ટેન્કર ગેસ ગુજરાતના દહેજ અને કેરળના કોચ્ચિ ટર્મિનલ સુધી પહોંચે છે.
ધમાકાની તપાસ ચાલુ
કતાર સરકારે આ ધમાકાની તપાસના આદેશ આપ્યા છે. આ ધમાકા પાછળ ઈરાનનો હાથ તો નથી ને, તે એંગલથી પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.