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કતારના ગેસ પ્લાન્ટમાં મોટો વિસ્ફોટ, 13ના મોત; મૃતકોમાં ભારતીય અને પાકિસ્તાની નાગરિકો

Qatar Gas Plant Explosion: કતારના ગેસ પ્લાન્ટમાં મોટો ધમાકો થવાને કારણે ભયંકર આગ લાગી ગઈ છે. આ આગ કતારના રાસ લાફાન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી સ્થિત એક અગ્રણી LNG પ્લાન્ટમાં લાગી. અહીં થયેલા ધમાકામાં 13 લોકોના મોત થયા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:19 PM IST
કતારના ગેસ પ્લાન્ટમાં મોટો વિસ્ફોટ, 13ના મોત; મૃતકોમાં ભારતીય અને પાકિસ્તાની નાગરિકો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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