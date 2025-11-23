Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

નાઇજીરીયામાં મોટો અપહરણ કાંડ, કેથોલિક સ્કૂલ પર હુમલો, 300થી વધુ બાળકો અને 12 શિક્ષકોનું અપહરણ

Major kidnapping incident in Nigeria: નાઇજીરીયામાં કેથોલિક સ્કૂલ પર હુમલો થયો છે, જેમાં નાઇજરમાં 300 થી વધુ બાળકોનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે, સાથે શિક્ષકોનું પણ અપહરણ કરાયું છે. કુલ 315 લોકોનું અપહરણ થયું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:58 AM IST

Trending Photos

નાઇજીરીયામાં મોટો અપહરણ કાંડ, કેથોલિક સ્કૂલ પર હુમલો, 300થી વધુ બાળકો અને 12 શિક્ષકોનું અપહરણ

Major kidnapping incident in Nigeria: પશ્ચિમી આફ્રિકાના દેશ નાઇજીરીયામાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. નાઇજીરીયાની એક કેથોલિક સ્કૂલ પર બદમાશોએ હુમલો કર્યો અને 300થી વધુ બાળકોનું અપહરણ કરી લીધું. નાઇજીરીયાના ઇતિહાસમાં આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અપહરણ કેસ ગણવામાં આવી રહ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

315 લોકોનું અપહરણ
નાઇજીરીયાના ક્રિશ્ચિયન એસોસિએશન (CAN) એ જણાવ્યું કે શરૂઆતમાં નાઇજર રાજ્યની સેન્ટ મેરી સ્કૂલમાંથી 227 બાળકોનું અપહરણ થયું હોવાની આશંકા હતી, પરંતુ ચકાસણી પછી જાણવા મળ્યું કે કુલ 315 બાળકોનું અપહરણ થયું છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, નાઇજર રાજ્યના પાપિરીમાં આવેલી સેન્ટ મેરી સ્કૂલમાંથી શુક્રવારે 303 વિદ્યાર્થીઓ અને 12 શિક્ષકોનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે. ક્રિશ્ચિયન એસોસિએશન (CAN)ના પ્રમુખે માહિતી આપી કે અપહરણકર્તાઓના હાથેથી ભાગી છૂટવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે 80થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને સશસ્ત્ર હુમલાખોરોએ પકડી લીધા હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
worldWorld newsMajor kidnapping incidentNigeriaCatholic school attacked300 children12 teacherskidnappedવિશ્વવિશ્વ સમાચારમોટી અપહરણની ઘટનાનાઇજીરીયાકેથોલિક સ્કૂલ પર હુમલો300 બાળકો12 શિક્ષકોનું અપહરણ

Trending news