નાઇજીરીયામાં મોટો અપહરણ કાંડ, કેથોલિક સ્કૂલ પર હુમલો, 300થી વધુ બાળકો અને 12 શિક્ષકોનું અપહરણ
Major kidnapping incident in Nigeria: નાઇજીરીયામાં કેથોલિક સ્કૂલ પર હુમલો થયો છે, જેમાં નાઇજરમાં 300 થી વધુ બાળકોનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે, સાથે શિક્ષકોનું પણ અપહરણ કરાયું છે. કુલ 315 લોકોનું અપહરણ થયું છે.
Major kidnapping incident in Nigeria: પશ્ચિમી આફ્રિકાના દેશ નાઇજીરીયામાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. નાઇજીરીયાની એક કેથોલિક સ્કૂલ પર બદમાશોએ હુમલો કર્યો અને 300થી વધુ બાળકોનું અપહરણ કરી લીધું. નાઇજીરીયાના ઇતિહાસમાં આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અપહરણ કેસ ગણવામાં આવી રહ્યો છે.
315 લોકોનું અપહરણ
નાઇજીરીયાના ક્રિશ્ચિયન એસોસિએશન (CAN) એ જણાવ્યું કે શરૂઆતમાં નાઇજર રાજ્યની સેન્ટ મેરી સ્કૂલમાંથી 227 બાળકોનું અપહરણ થયું હોવાની આશંકા હતી, પરંતુ ચકાસણી પછી જાણવા મળ્યું કે કુલ 315 બાળકોનું અપહરણ થયું છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, નાઇજર રાજ્યના પાપિરીમાં આવેલી સેન્ટ મેરી સ્કૂલમાંથી શુક્રવારે 303 વિદ્યાર્થીઓ અને 12 શિક્ષકોનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે. ક્રિશ્ચિયન એસોસિએશન (CAN)ના પ્રમુખે માહિતી આપી કે અપહરણકર્તાઓના હાથેથી ભાગી છૂટવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે 80થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને સશસ્ત્ર હુમલાખોરોએ પકડી લીધા હતા.
