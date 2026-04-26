માલીમાં મોટો આતંકી હુમલો: રક્ષા મંત્રીનું મોત, આખા દેશમાં થઈ રહ્યા છે સીરિયલ બ્લાસ્ટ
Mali Defence Minister Death: માલીના રક્ષા મંત્રી સાદિયો કામારાનું JNIMના આતંકી હુમલામાં મોત થયું છે. રાજધાની બામાકોની આસપાસ થયેલા મોટા હુમલા બાદ દેશમાં હિંસા અને તણાવ વધી ગયો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)એ આ સમગ્ર મામલે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
- માલીના રક્ષા મંત્રી સાદિયો કામારાનું આતંકી હુમલામાં મોત
- સમગ્ર દેશમાં સિરિયલ બ્લાસ્ટથી ફફડાટ
- આતંકી હુમલા બાદ માલીમાં ભયનો માહોલ
Trending Photos
Mali Violence: માલીમાં એક મોટો અને ખતરનાક હુમલો થયો છે. અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા આતંકી સંગઠન અને તુઆરેગ બળવાખોરોએ મળીને દેશના ઘણા શહેરોમાં એકસાથે હુમલો કર્યો. આ હુમલામાં દેશના રક્ષા મંત્રી સાદિયો કામારાએ જીવ ગુમાવ્યો છે. આ હુમલો એટલો મોટો હતો કે સમગ્ર દુનિયાની નજર માલી પર ટકી છે.
અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા આતંકી સંગઠન અને તુઆરેગ બળવાખોરોએ મળીને એકસાથે ઘણી જગ્યાઓ પર હુમલો કર્યો. આ હુમલાને છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં સૌથી મોટો અને સૌથી સંગઠિત હુમલો ગણવામાં આવી રહ્યો છે. રાજધાની બામાકો પાસે સોનાની ખાણોવાળા વિસ્તારોમાં અને દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં દરેક જગ્યાએ એકસાથે હુમલાઓ થયા છે.
ફ્રાન્સના રેડિયો ચેનલ RFIના રિપોર્ટ અનુસાર, JNIMના આતંકીઓએ બામાકોની બહાર આવેલી કાટી મિલિટરી બેઝ પર હુમલો કર્યો. આ એ જ જગ્યા છે જ્યાં માલીના રક્ષા મંત્રી સાદિયો કામારા રહેતા હતા. તેમના ઘર પર હુમલો થયો અને આ હુમલામાં તેમનું મોત થયું છે.
રવિવારે શું થયું?
હુમલો માત્ર શનિવાર સુધી મર્યાદિત ન રહ્યો. રવિવારે પણ રાજધાની પાસે આવેલી એક સૈનિકોના બેઝ પર ગોળીબારના અવાજો સંભળાયા હતા. રોઇટર્સના એક પત્રકારે પોતે આ રિપોર્ટ આપ્યો છે.
કિડાલ શહેરનું શું થયું?
માલીમાં કિડાલ એક ખૂબ જ મહત્વનું શહેર છે. તે ઉત્તરમાં આવેલું છે અને લાંબા સમયથી સરકાર અને બળવાખોરો વચ્ચેની લડાઈનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. બળવાખોરોએ એવો દાવો કર્યો છે કે, તેમણે કિડાલ શહેરને સરકારી સેના પાસેથી પાછું છીનવી લીધું છે. જો કે, આ દાવાની હજું સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી.
કેટલા લોકોના મોત થયા?
હાલ સુધી મૃત્યુ પામેલા અને ઘાયલ થયેલા લોકોની ચોક્કસ સંખ્યા સામે આવી નથી. પરિસ્થિતિ હજુ પણ બદલાઈ રહી છે અને વધુ માહિતી આવવાની બાકી છે.
આ હુમલો આટલો મોટો કેમ છે?
આ હુમલો એટલા માટે ખૂબ જ ખતરનાક માનવામાં આવે છે કારણ કે પહેલા આતંકીઓ અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં હુમલા કરતા હતા. પરંતુ આ વખતે તેમણે રાજધાની બામાકોની નજીક અને એક સૈન્ય મથક પર હુમલો કર્યો. રક્ષા મંત્રી જેવા મોટા નેતાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. અનેક જગ્યાએ એકસાથે હુમલા થયા, જે દર્શાવે છે કે આ એક ખૂબ જ સમજી-વિચારીને કરવામાં આવેલું મોટું પ્લાનિંગ હતું.
માલી ક્યાં છે અને શું છે સમગ્ર મામલો?
માલી પશ્ચિમ આફ્રિકાનો એક દેશ છે. અહીં ઘણા વર્ષોથી આતંકી સંગઠનો અને બળવાખોર જૂથો સરકાર સામે લડી રહ્યા છે. માલીમાં અત્યારે સૈન્ય સરકાર છે, એટલે કે સેનાએ સત્તા સંભાળેલી છે. આ સરકાર સામે બે મોટા દુશ્મનો છે. એક JNIM, જે અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલું આતંકી સંગઠન છે અને બીજા છે તુઆરેગ બળવાખોરો, જેઓ ઉત્તરી માલીમાં પોતાની અલગ સત્તા ઈચ્છે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે